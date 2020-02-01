Финал Australian Open: Тим против Джоковича. LIVE

Отыграл два смэша Джокович, но вторым ударом отправил мяч в аут. 4-4 — сравнивает счет Тим.
Больше. Ошибся Джокович.
Но отыгрывает его Тим. 40:40.
30:40. Мимо корта пробил Тим. Брейк у Джоковича.
30:30. Укоротил Тим, но пробил неудачно — точно под руку Джоковичу, и Новак пробил в дальний угол.
30:15. Эйс.
15:15. С вращением высоко пробил Джокович, но Тим успел сыграть с форхенда.
На подаче Тим. 0:15 — классный удар Джоковича по правой линии.
И делает брейк Тим! Выигрывает гейм на чужой подаче. 4-3, есть у Доминика шанс сравнять счет сейчас.
15:40. Обратный кросс от Тима вышел шикарным.
15:30. Вновь ошибается Джокович. Хотел в дальнюю «девятку» пробить, но в итоге аут.
15:15. Мощная подача от Новака.
На подаче Джокович. 0:15. В аут бьет Новак.
Попадает Джокович в сетку. Выигрывает свой второй гейм Тим. 4-2.
Больше (2). Эйс.
Ровно. Укоротил Джокович у сетки. Тим успел, попытался пробить за спину Новаку, но в корт не попал.
Больше. Мощно по линии с бэкхэнда пробил Тим.
40:40. Просто отдает уже, казалось бы, выигранный гейм Тим. Вновь в сетку бьет вторым мячом.
40:30. Хорошо играет Джокович на приеме. Тим попадает в сетку.
40:15. Мимо корта бьет по левой линии Тим.
40:0. Мощно навылет подал Тим.
30:0. Мимо корта бьет Джокович. Стал выигрывать вторые мячи Тим.
Тим подает. 15:0.
Точно в «девятку» бьет Джокович. Тим даже не дернулся за мячом. 4-1 — уверенно лидирует Новак.
40:15. Мимо корта по задней линии бьет Джокович.
Отличная подача. 40:0.
Сильно мимо корта отвечает Тим. 30:0.
На подаче Джокович. 15:0.
И выигрывает свой первый гейм Тим после того, как Джокович ответил в сетку. 3-1 в пользу серба.
Больше. Вытащил сложнейший мяч Джокович на задней линии, но Тим затем пробил на силу.
40:40. На противоходе отвечает Джокович. Тим даже не дернулся по задней линии.
И выигрывает! 40:30. Хорошо принял Джокович, но затем в аут пробил Новак.
30:30. Мимо корта бьет Тим после приема Джоковича. На втором мяче пока не выиграл ни одного розыгрыша австриец.
30:15. Отличная подача Тима.
15:15. Перемудрил Джокович. Хотел пробить укороченным у сетки, но пробил слишком слабо и сетку перекинуть не сумел.
Тим на подаче. 0:15. В сетку после приема от Новака бьет австриец.
Еще одна уходящая подача дает Джоковичу третий выигранный гейм. 3-0.
40:15. Эйс.
30:15. Хотел по линии на противоходе поймать соперника Джокович, но пробил мимо корта.
30:0. Отличная подача.
На подаче Джокович. 15:0. Ответил Тим, попал в край сетки. Мяч немного изменил направление, но Джокович технично «подрезал» его.
Реализует брейк Джокович. 5 невынужденных ошибок Тима привели ко второму выигранному Джоковичем гейму. 2-0.
Меньше. Брейк-пойнт у Джоковича. Вышли к сетке теннисисты, и на короткой дистанции проворнее оказался Новак.
Ровно (2). В сетку пробил Тим.
Больше (2). Вновь отличная подача.
Ровно. Развел Джокович Тима и мяч по разным углам, заставив австрийца бегать по задней линии.
Больше. Мощнейшая подача навылет.
40:40. И вновь Тим бьет мимо корта!
40:30. Хорошо принял Джокович, и Тим вторым ударом пробил мимо корта.
40:15. Загонял Тим Джоковича из угла в угол и в итоге вынудил серба пробить в сетку.
30:15. В сетку зарядил Тим после затяжного розыгрыша.
30:0. Две подряд мощные подачи удаются австрийцу.
На подаче Тим. 15:0.
Выигрывает первый гейм Джокович. 1-0.
40:15. Эйс.
30:15. Пытался укоротить Джокович, вышел к центру, но попал в сетку.
30:0. После длительного розыгрыша Тим в итоге пробил мимо корта.
15:0. В аут отвечает Тим.
Итак, матч начался. Джокович на подаче.
По итогам жеребьевки подачу выиграл Джокович. Пока идет разминка.
Теннисисты вышли на корт.
Болельщиков у Новака ожидаемо больше, чем у Тима. Ничего удивительного.
Перед выходом спортсменов прошло чествование пожарных, которые участвовали в тушении крупных пожаров в Австралии.
Готовятся к выходу на разминку теннисисты.
На пути к финалу АО Доминик Тим справился с Адрианом Маннарино, Алексом Болтом, Тейлором Фритцем, Гаэлем Монфисом, обыграл самого Рафаэля Надаля, а в полуфинале одолел Александра Зверева.
Новак Джокович же за все шесть матчей в Австралии проиграл лишь один сет — Яну-Леннарду Штруффу в первом круге. Затем же серб прошелся катком по Тацуме Ито, Йосихите Нисиоке, Диего Шварцману, Милошу Раоничу и, наконец, в полуфинале разбил Роджера Федерера.
Новак Джокович семикратный чемпион Australian Open. В финале он не проигрывал еще ни разу. С Тимом серб встречался 10 раз, одержав над австрийцем шесть побед. Но важно отметить, что свои четыре победы Тим одержал в последних пяти встречах с Джоковичем.
Встреча начнется в 11.30 по мск.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала Australian Open, где встречаются Доминик Тим (Австрия) и Новак Джокович (Сербия).