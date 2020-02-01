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Финал Australian Open: Тим против Джоковича. LIVE

Australian Open. Финал. Тим — Джокович. ОНЛАЙН

Австриец Доминик Тим и серб Новак Джокович встречаются в финале Australian Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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12:26

Отыграл два смэша Джокович, но вторым ударом отправил мяч в аут. 4-4 — сравнивает счет Тим.

12:25

Больше. Ошибся Джокович.

12:25

Но отыгрывает его Тим. 40:40.

12:24

30:40. Мимо корта пробил Тим. Брейк у Джоковича.

12:24

30:30. Укоротил Тим, но пробил неудачно — точно под руку Джоковичу, и Новак пробил в дальний угол.

12:23

30:15. Эйс.

12:23

15:15. С вращением высоко пробил Джокович, но Тим успел сыграть с форхенда.

12:22

На подаче Тим. 0:15 — классный удар Джоковича по правой линии.

12:20

И делает брейк Тим! Выигрывает гейм на чужой подаче. 4-3, есть у Доминика шанс сравнять счет сейчас.

12:19

15:40. Обратный кросс от Тима вышел шикарным.

12:19

15:30. Вновь ошибается Джокович. Хотел в дальнюю «девятку» пробить, но в итоге аут.

12:19

15:15. Мощная подача от Новака.

12:18

На подаче Джокович. 0:15. В аут бьет Новак.

12:17

Попадает Джокович в сетку. Выигрывает свой второй гейм Тим. 4-2.

12:16

Больше (2). Эйс.

12:15

Ровно. Укоротил Джокович у сетки. Тим успел, попытался пробить за спину Новаку, но в корт не попал.

12:14

Больше. Мощно по линии с бэкхэнда пробил Тим.

12:13

40:40. Просто отдает уже, казалось бы, выигранный гейм Тим. Вновь в сетку бьет вторым мячом.

12:13

40:30. Хорошо играет Джокович на приеме. Тим попадает в сетку.

12:12

40:15. Мимо корта бьет по левой линии Тим.

12:12

40:0. Мощно навылет подал Тим.

12:11

30:0. Мимо корта бьет Джокович. Стал выигрывать вторые мячи Тим.

12:10

Тим подает. 15:0.

12:09

Точно в «девятку» бьет Джокович. Тим даже не дернулся за мячом. 4-1 — уверенно лидирует Новак.

12:08

40:15. Мимо корта по задней линии бьет Джокович.

12:08

Отличная подача. 40:0.

12:07

Сильно мимо корта отвечает Тим. 30:0.

12:06

На подаче Джокович. 15:0.

12:06

И выигрывает свой первый гейм Тим после того, как Джокович ответил в сетку. 3-1 в пользу серба.

12:05

Больше. Вытащил сложнейший мяч Джокович на задней линии, но Тим затем пробил на силу.

12:04

40:40. На противоходе отвечает Джокович. Тим даже не дернулся по задней линии.

12:03

И выигрывает! 40:30. Хорошо принял Джокович, но затем в аут пробил Новак.

12:03

30:30. Мимо корта бьет Тим после приема Джоковича. На втором мяче пока не выиграл ни одного розыгрыша австриец.

12:02

30:15. Отличная подача Тима.

12:02

15:15. Перемудрил Джокович. Хотел пробить укороченным у сетки, но пробил слишком слабо и сетку перекинуть не сумел.

12:01

Тим на подаче. 0:15. В сетку после приема от Новака бьет австриец.

12:00

Еще одна уходящая подача дает Джоковичу третий выигранный гейм. 3-0.

11:59

40:15. Эйс.

11:59

30:15. Хотел по линии на противоходе поймать соперника Джокович, но пробил мимо корта.

11:58

30:0. Отличная подача.

11:58

На подаче Джокович. 15:0. Ответил Тим, попал в край сетки. Мяч немного изменил направление, но Джокович технично «подрезал» его.

11:57

Реализует брейк Джокович. 5 невынужденных ошибок Тима привели ко второму выигранному Джоковичем гейму. 2-0.

11:56

Меньше. Брейк-пойнт у Джоковича. Вышли к сетке теннисисты, и на короткой дистанции проворнее оказался Новак.

11:56

Ровно (2). В сетку пробил Тим.

11:55

Больше (2). Вновь отличная подача.

11:54

Ровно. Развел Джокович Тима и мяч по разным углам, заставив австрийца бегать по задней линии.

11:54

Больше. Мощнейшая подача навылет.

11:53

40:40. И вновь Тим бьет мимо корта!

11:53

40:30. Хорошо принял Джокович, и Тим вторым ударом пробил мимо корта.

11:52

40:15. Загонял Тим Джоковича из угла в угол и в итоге вынудил серба пробить в сетку.

11:51

30:15. В сетку зарядил Тим после затяжного розыгрыша.

11:51

30:0. Две подряд мощные подачи удаются австрийцу.

11:50

На подаче Тим. 15:0.

11:49

Выигрывает первый гейм Джокович. 1-0.

11:49

40:15. Эйс.

11:48

30:15. Пытался укоротить Джокович, вышел к центру, но попал в сетку.

11:48

30:0. После длительного розыгрыша Тим в итоге пробил мимо корта.

11:47

15:0. В аут отвечает Тим.

11:46

Итак, матч начался. Джокович на подаче.

11:41

По итогам жеребьевки подачу выиграл Джокович. Пока идет разминка.

11:37

Теннисисты вышли на корт.

11:36

Болельщиков у Новака ожидаемо больше, чем у Тима. Ничего удивительного.

11:35

Перед выходом спортсменов прошло чествование пожарных, которые участвовали в тушении крупных пожаров в Австралии.

11:28

Готовятся к выходу на разминку теннисисты.

11:26

На пути к финалу АО Доминик Тим справился с Адрианом Маннарино, Алексом Болтом, Тейлором Фритцем, Гаэлем Монфисом, обыграл самого Рафаэля Надаля, а в полуфинале одолел Александра Зверева.

Новак Джокович же за все шесть матчей в Австралии проиграл лишь один сет — Яну-Леннарду Штруффу в первом круге. Затем же серб прошелся катком по Тацуме Ито, Йосихите Нисиоке, Диего Шварцману, Милошу Раоничу и, наконец, в полуфинале разбил Роджера Федерера.

11:25

Новак Джокович семикратный чемпион Australian Open. В финале он не проигрывал еще ни разу. С Тимом серб встречался 10 раз, одержав над австрийцем шесть побед. Но важно отметить, что свои четыре победы Тим одержал в последних пяти встречах с Джоковичем.

11:20

Встреча начнется в 11.30 по мск.

11:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала Australian Open, где встречаются Доминик Тим (Австрия) и Новак Джокович (Сербия).