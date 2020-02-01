Американская москвичка: как юная Кенин покоряет теннис

София Кенин родилась в столице России в ноябре 1998 года в семье Александра Кенина, который рассказывал, что дочь с ранних лет играла не в Барби, а с мячиками, и быстро раскусил ее теннисный талант. Чтобы он не пропал, семья, имея такую возможность, приняла решение о переезде в США.

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Там девочка занималась в самых топовых академиях и работала с очень известными специалистами. Например, с Риком Макки, который тренировал Энди Роддика, сестер Уильямс и Марию Шарапову, которая со временем стала кумиром девочки.

Впрочем, в кумирах Сони была не одна блондинка из России. Кенин стала ярко проявлять себя в самом раннем возрасте, и уже в семь лет о ней знали все Штаты, чему в том числе способствовал официальный сайт, который для начинающей спортсменке создал (и продолжает вести до сих пор) ее отец.

Кенин выходила на корт с легендами тенниса и действующими звездами и не только выходила, но даже заплетала косы Анне Курниковой на пике ее популярности.

«Для своего возраста она технически оснащена лучше кого-либо из игроков, которых я видел. В пять лет, когда я взял ее, она была еще очень сырая, но уже тогда была видна ее великолепная координация рук и глаз. Вне всяких сомнений, у нее есть потенциал стать одной из лучших теннисисток мира. Он проявляется в раннем возрасте как раз в таких качествах, которым невозможно научить», — говорил о девочке Макки.

Позже она работала с такими гуру, как Ник Болльетьери и Роберт Лэнсдорп. Учитывая, что этот путь повторяет пройденный Шараповой, а талант Кенин, похоже, примерно такой же большой, не стоит удивляться, что она в Австралии в этом году напомнила о достижении россиянки на заре ее карьеры.

Кенин собрала в детстве целую россыпь серьезных трофеев, включая престижнейший Orange Bowl и детский Кубок Федерации, который она выиграла в составе сборной США.

На своем первом взрослом турнире «Большого шлема» девочка дебютировала еще в 2015 году, получив wild card. Естественно, это был US Open, и пусть тогда София проиграла в первом круге, она заявилась в юниорскую сетку и дошла там до финала.

Уже через два года она дошла на том же нью-йоркском «шлеме» до третьего круга, уступив там своему кумиру — Шараповой. Тогда Кенин даже не смогла получить $140 тыс. заработанных призовых, потому что официально была любителем и получала стипендию в университете.

Впрочем, если кто еще сомневался, то всем окончательно стало ясно, что жизненный путь девушки лежит в области профессиональной теннисной карьеры.

Тот год она закончила на 117-м месте в рейтинге, уже в следующем прорвалась в сотню, а в 2019-м совершила настоящий прорыв, выиграв три одиночных титула WTA и закончив его на 14-й позиции.

Главный же матч Кенин состоялся в третьем круге на »Ролан Гаррос», где она стала всего лишь второй американкой, которая младше Серены Уильямс, и смогла обыграть ее на турнире «Большого шлема».

После того поединка София рассказала, что ей пришлось выдержать тяжелый взгляд соперницы, а также произнесла дерзкое: «Я хотела показать, что Соня Кенин пришла».

Что ж, она действительно пришла и на Открытом чемпионате Австралии этого года добилась сколь феноменального, столь выдающегося результата.

Работая под руководством своего отца, который проводит с ней не только тренировочную работу, но и совершенно невообразимые тренерские тайм-ауты, во время которых они с дочерью разговаривают на гремучей и даже комичной смеси русского и английского (первый превалирует) языков, молодая теннисистка, представляющая США, действительно является едва ли не главным талантом поколения.

Кенин — тот редкий случай, когда колоссальное количество выданных еще в детстве авансов не мешают игроку развиваться, а в итоге оказываются оправданными. Хотя, конечно, заглядывать на десять лет вперед и рассуждать о величии еще рано.

Тем не менее первый свой «шлем» Кенин выиграла, и это тем ценнее, что в решающем матче на нем она одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой, весь турнир показывавшей потрясающий теннис и вроде бы комфортно лидировавшей в самом финале.

В первой партии Мугуруса была сильнее практически во всем, но в первую очередь она диктовала игру, ведя розыгрыши и удачно выходя к сетке (10 очков при 14 выходах).

На это Кенин ответила тем, что заиграла агрессивнее. Во всех смыслах: юная американка российского происхождения не раз давала волю эмоциям, бурно празднуя выигранные розыгрыши и геймы, хотя по самим празднованиям можно было решить, что она злится из-за неудач.

София смогла поменять характер розыгрышей, варьируя удары, не давая Мугурсе так активно идти к сетке и забирая у нее инициативу.

Также 21-летняя Кенин явила в этом матче свою главную фишку: использовала силу соперницы против нее самой, остро возвращая атакующие удары испанки.

Ну а решающим оказался пятый гейм третьего сета, когда при счете 2:2 Кенин уступала 0:40 на своей подаче. Вместо паники она собралась и выиграла пять очков подряд, а затем еще три гейма и свой первый Australian Open и вообще «шлем». Кажется, далеко-далеко не последний.

«Во мне безусловно присутствует что-то русское. Я бы сказала, что это боевой дух», — сказала Кенин на пресс-конференции после финала.