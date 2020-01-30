Кто за Смоловым в Европу: закрытие трансферного окна. LIVE

«Милан» продал Кшиштофа Пентека в немецкую «Герту» за 27 млн евро.
Нападающий сборной Польши подписал долгосрочное соглашение, что неудивительно, — ему всего 24 года.
«Тоттенхэм» отправил Дэнни Роуза в «Ньюкасл» на правах аренды до конца сезона.
Защитник выступал за лондонцев с 2007 года, однако больше продлевать контракт ему не предлагают. Видимо, скоро «шпоры» попрощаются со своим ветераном.
Также появлялась информация о том, что у Роуза начались разногласия с главным тренером Жозе Моуринью, который отказался выпускать его на некоторые матчи Премьер-лиги. В общем уход был довольно предсказуемым.
Многие фанаты в комментариях к новости об аренде искренне радуются и просят оформить полноценный трансфер Дэнни — видимо, игра защитника их в последнее время не удовлетворяла.
«Валенсия» взяла в аренду у «Ромы» Алессандро Флоренци.
Этот защитник забивал «Барселоне» в Лиге чемпионов с центра поля — тот гол похвалил даже Жерар Пике. Теперь же 28-летний игрок будет выступать за «летучих мышей» Дениса Черышева — по крайней мере, до конца сезона.
Рикардо Родригес на правах аренды перешел из «Милана» в голландский ПСВ.
Реактивный защитник, когда-то доставлявший большие проблемы топ-клубам в еврокубках своими прорывами по флангу, в этом сезоне сыграл за команду всего пять матчей, так что этот переход неудивителен, — ему необходимо перезапустить карьеру.
«Рубин» Леонида Слуцкого взял в аренду бразильского защитника Пабло Сантоса.
27-летний игрок из португальской «Браги» будет выступать за казанцев до конца сезона, а затем клуб при желании сможет выкупить все права на него.
За полтора года в «Браге» Сантос провел 47 матчей и забил пять мячей.
После ухода Смолова из «Локомотива» появилось дерзкое предположение о том, что «железнодорожники» могут забрать у «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, тот отказался переходить на правах аренды в «Сочи» (последнюю команду чемпионата России на данный момент), за что был отправлен в фарм-клуб питерцев — «Зенит-2», выступающий в третьем по силе дивизионе страны. Конечно, это не тот уровень, на котором хотел бы играть Кокорин, поэтому сейчас он должен рассматривать все другие возможные варианты.
По данным СМИ, в «Локо» задумались о возможном трансфере Александра в виду недостатка качественных форвардов, но серьезного подтверждения этой информации пока не было.
Самой громкой трансферной новостью вчерашнего дня, безусловно, стал переход Федора Смолова на правах аренды в клуб Примеры — «Сельту» из Виго. Теперь нападающий будет стараться реанимировать свою карьеру на берегу Атлантического океана, а также спасти «кельтов» от вылета из высшего дивизиона. В данный момент команда находится на 18-м месте в Ла Лиге из 20-ти, а это зона вылета.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! 31 января в Европе закрывается зимнее трансферное окно. «Газета.Ru» следит за последними сделками в режиме онлайн.