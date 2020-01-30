Кто за Смоловым в Европу: закрытие трансферного окна. LIVE

«Тоттенхэм» отправил Дэнни Роуза в «Ньюкасл» на правах аренды до конца сезона.

Защитник выступал за лондонцев с 2007 года, однако больше продлевать контракт ему не предлагают. Видимо, скоро «шпоры» попрощаются со своим ветераном.

Также появлялась информация о том, что у Роуза начались разногласия с главным тренером Жозе Моуринью, который отказался выпускать его на некоторые матчи Премьер-лиги. В общем уход был довольно предсказуемым.

Многие фанаты в комментариях к новости об аренде искренне радуются и просят оформить полноценный трансфер Дэнни — видимо, игра защитника их в последнее время не удовлетворяла.