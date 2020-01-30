Ближайшая игра — с «Псков-747»: какое будущее ждет Кокорина

Александр Кокорин сообщил, что 31 января вылетит в Турцию на сборы с «Зенитом-2» — второй командой петербуржцев, куда руководство перевело его до конца сезона за отказ отправляться в аренду в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».

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«Завтра, 31 января, появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать вопросы о своем будущем. Рассматривал ли вариант с расторжением контракта? Пока не изучал свое соглашение. Когда смогу вернуться и увидеть контракт — пока непонятно», — цитирует футболиста ТАСС.

Сборы фарм-клуба сине-бело-голубых начались 23 января и закончатся 7 февраля. Таким образом, Кокорин присоединится к ним в самый разгар подготовки (насколько полезно и необходимо игроку такое включение — еще вопрос), а срок окончания говорит о том, что он даже в теории не сможет сменить клубную прописку: зимнее трансферное окно в России закрывается 31 января. Если нападающий прилетит только 8 февраля, то приступать к изучению контракта будет уже поздно.

Пока что все выглядит так, словно 28-летний футболист действительно собрался провести вторую половину сезона, тренируясь с неопытной молодежью и выступая в третьем по силе дивизионе страны — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Стоит ли говорить, что такое развитие событий гораздо хуже для его карьеры, чем та же аренда в «Сочи», от которой форвард принципиально отказался. По информации «Известий»,

Кокорин вел с «Зенитом» переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Соглашение было подписано сразу после того, как форвард по УДО вышел из колонии, и действует до 30 июня 2020 года. Если бы футболисту удалось добиться его расторжения, то переход в другую команду РПЛ заметно бы упростился и не пришлось бы сейчас играть за «Зенит-2». Однако то ли стороны не нашли взаимопонимания, то ли информация оказалась неверной и Кокорин действительно посчитал для себя оптимальным вариантом побегать с молодежью в ПФЛ накануне чемпионата Европы — 2020, на который он никак не сможет попасть с подобной игровой практикой.

Тем временем приютить нападающего у себя готовы несколько клубов РПЛ.

В частности, у него все еще есть теоретические шансы оказаться в «Сочи». Наставник южан Владимир Федотов на днях довольно уважительно высказался о футболисте, хотя и признал, что «насильно мил не будешь».

«Мы знаем Александра как бомбардира, который умеет забивать. Естественно, такой игрок пригодился бы «Сочи», но с тем посылом, что он бы сам проявлял себя на 100 процентов и выражал свои амбиции, чтобы попасть в сборную. Тяжело ли работать с теми, кто не хочет играть за команду? Это на самом деле так. Насильно мил не будешь», — цитировал специалиста «Спорт день за днем».

Кстати, из соцсетей клуба до сих пор не исчезло объявление об аренде.

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Правда, 30 января пресс-служба черноморцев позволила себе резкую шутку в адрес Кокорина: «Итоги января в одной картинке. Ноль голов, ноль побед, ноль Кокориных, ноль поражений».

Итоги января в одной картинке pic.twitter.com/7QL79fxf0c — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 29, 2020

Но в нынешней ситуации нападающему явно не до того, чтобы обижаться на твиты.

«Нужно убрать все это щеконадувательство и пойти играть в «Сочи». Почему это проблема — поехать на три месяца, набрать форму и вернуться в «Зенит»?

Кокорину не нравится, что питерцы не предупредили его, когда согласовали аренду? А он клуб предупредил, когда сел в тюрьму?

Нет, тогда он подвел команду», — заметил футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии «Известиям».

Но если «Сочи» все же категорически не нравится нападающему, то есть и другие варианты в России. Например, открыто говорил о своей симпатии к Кокорину президент «Урала» Григорий Иванов — правда, в вероятность этой аренды он сам не очень верит из-за привередливости форварда.

«Конечно, мы были бы заинтересованы в таком футболисте, как Кокорин. Всегда готовы протянуть ему руку помощи.

Для набора формы ему лучше играть в команде РПЛ. Но думаю, что, если он не пошел в аренду в «Сочи», то вряд ли пойдет к нам. Мне кажется, это нереально», — цитировал функционера «Спорт день за днем».

Примерно в том же стиле высказался президент «Оренбурга» Владимир Кияев.

«Оренбург» заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин. Если у нас будет возможность взять его в аренду, то мы это сделаем», — приводит слова Кияева Sport24.

Однако отчим и по совместительству агент Кокорина Кирилл Логинов пока отрицает любые переговоры с командами Российской премьер-лиги:

«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается. Мы говорим с «Зенитом» о разрыве контракта? Без комментариев».

Так что возможно, уже в ближайшее время за игрой Кокорина можно будет бесплатно наблюдать в матче «Зенит-2» — «Псков-747», которым откроется для питерцев второй круг ПФЛ.