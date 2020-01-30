Освободили место Кокорину: Смолов ушел из «Локомотива»

Нападающий сборной России Федор Смолов продолжит карьеру за границей. До конца текущего сезона он будет арендован испанской «Сельтой». О неожиданном отъезде 29-летнего форварда стало известно за день до закрытия трансферного окна в Европе, о чем сначала сообщил ряд СМИ и что затем подтвердил и Юрий Семин, главный тренер московского «Локомотива», которому принадлежат права на футболиста. По словам наставника «железнодорожников», Смолов лично выразил желание покинуть команду.

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«Мы вопрос с переходом в «Сельту» со Смоловым уже обсуждали. Как все решится с медосмотром, так и будет. Если все будет хорошо, значит, он переходит. Все в клубе в курсе, тренерский штаб тоже. Это будет аренда с выкупом, все нюансы уже к руководству», — цитирует Семина Sport24.

Несмотря на то что Смолов должен еще пройти медицинский осмотр в клубе из Виго, все детали арендного соглашения были улажены 30 января. Вечером же «Сельта» объявила о переходе форварда.

«Опыт, талант, впечатляющее количество результативных действий и голевое чутье… «Сельта» усиливает атакующую линию Федором Смоловым, который в своей карьере сделал «Краснодар» топ-клубом, а также является одним из лидеров нынешнего «Локомотива». Мы рады объявить о переходе Федора в наш клуб, где он проведет остаток сезона», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Сельты».

OFICIAL Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.



¡Bienvenido! #BenvidoSmolov — RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020

Отмечается, что в договоре между «Локомотивом» и «Сельтой» также прописан пункт о возможном выкупе российского форварда испанским клубом по окончании сезона. Однако данная опция не является обязательной. Как утверждает «Чемпионат»,

команды уже обговорили сумму возможного трансфера — вероятнее всего, она составит €6 млн.

Самого Смолова активно сватали из Москвы в Европу на протяжении всего текущего сезона. В частности, СМИ сообщали, что в услугах россиянина заинтересован английский «Эвертон», однако до предметных переговоров дело так и не дошло. Отмечался и интерес к россиянину со стороны нидерландского «Фейеноорда», в котором, к слову, он уже выступал в период с 2010 по 2011 год на правах аренды, когда принадлежал московскому «Динамо». О желании вновь подписать Смолова публично говорил и нынешний главный тренер команды из Нидерландов Дик Адвокат. Причем сам спортсмен также имел желание переехать в Роттердам, однако руководство «железнодорожников» на предложение «Фейеноорда» ответило отказом.

«Федор хотел перейти в «Фейеноорд», однако «Локомотив» его не отпустил. На этом все и закончилось», — приводит слова Адвоката Voetbal International.

Кроме того, Смолов рассказывал, что у него имелось щедрое предложение от одного из китайских клубов, где он мог заработать до €27 млн за три года, однако россиянин ответил отказом, предпочтя Китаю либо Европу, либо Россию.

«У меня еще осталась мечта поиграть в Европе. Но забегать вперед уже не хочется, ведь я неоднократно говорил об этом, а мечта не сбывалась. Впрочем, я был бы рад остаться в «Локомотиве», — говорил Смолов пресс-службе красно-зеленых.

Примечательно, что предложение от «Сельты» у российского нападающего из Испании было не единственным. Как сообщает «Чемпионат», на форварда «Локомотива» также претендовал «Вильярреал», однако Федор выбрал именно клуб из Виго ввиду того, что там он, вероятно, получит больше игрового времени.

По мнению бывшего главного тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова, с которым Смолов успел поиграть в составе бело-голубых, выбор нападающий сделал верный.

«Этот переход меня не удивляет, Федор давно хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он хороший нападающий, у которого был опыт в чемпионате Голландии. У него должно все получиться. Я, конечно, давно играл в Испании, думаю, что там многое поменялось, но одно осталось неизменным — высокое требование к футболистам от болельщиков и руководства команды. Федор должен вкладываться на все 100%», — приводит «Чемпионат» слова Хохлова, который с 2000 по 2003 год выступал за испанский «Реал Сосьедад».

Федор Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» в августе 2018 года за €9 млн. В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провел 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал еще столько же результативных передач. Кроме того, 29-летний форвард также вызывался в сборную России, проведя две неполные игры в ходе отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.

С уходом Смолова у «Локомотива» остались три номинальных нападающих: Антонио Эдер, Рифат Жемалетдинов и Лука Джорджевич. В основе из всех троих играет только Эдер, Жемалетдинов же чуть реже, а Джорджевич и вовсе находится в лазарете с серьезным повреждением связок колена. Из-за этого красно-зеленые могут столкнуться с кадровыми проблемами в атаке, однако еще до отъезда Смолова вокруг «железнодорожников» возникли слухи о возможном приобретении Александра Кокорина у «Зенита».

В январе петербургский клуб договорился с «Сочи» о переходе Кокорина на правах аренды, однако сам нападающий от данного трансфера отказался. Из-за разногласий с руководством сине-бело-голубых Кокорин был отправлен в фарм-клуб — «Зенит-2» — до конца сезона. Сам же форвард задумался о разрыве контракта с петербуржцами, надеясь получить более выгодное предложение о трансфере в другую команду.

И именно «Локомотив» назывался одним из наиболее вероятных вариантов. При этом «железнодорожники» информацию об интересе к Кокорину никак не подтвердили. Да и сам форвард заявил, что не знает, где продолжит карьеру.

«Вероятность может появиться только после того, как «Зенит» даст официальное заявление по мне. У меня есть действующий контракт, который я должен выполнять. О моем будущем у меня нет никакого понимания кроме того, что завтра я присоединюсь к «Зениту-2». «Локомотив»? Я бы и рад что-то сказать, но не могу этого сделать, потому что «Зенит» свою позицию до сих пор не обозначил», — цитирует Кокорина Sport24.