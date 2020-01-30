Девятый в истории: Овечкин обошел Айзермана, но проиграл

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:5

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил первый поединок после Матча всех звезд против «Монреаля» из-за дисквалификации за отказ участвовать в Звездном уикенде. Но и без него «Кэпиталз» выиграли, доведя свою победную серию до четырех матчей и еще больше укрепившись в качестве лидера регулярного чемпионата.

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На домашнюю встречу с «Нэшвилом» Ови вернулся, выйдя на разминку в свитере с 24-м номером в память о погибшей в авиакатастрофе легенде НБА Коби Брайанте.

И уже в первом периоде россиянин забросил свою очередную шайбу. Она стала для Александра Великого девятой в последних четырех поединках и 693-й в регулярных чемпионатах за карьеру, благодаря чему он обошел великого капитана «Детройта» Стива Айзермана и вышел на единоличное девятое место в истории.

«Такое впечатление, что ты можешь играть вечно, — обратился Айзерман к Овечкину в эфире NBC. — Удачи и успехов. Мне нравится смотреть, как ты забиваешь. Если когда-нибудь побьешь рекорд Гретцки, то зови меня на вечеринку».

Правда, несмотря на успехи Овечкина, после первого периода «Кэпс» уступали со счетом 2:3 — «Нэшвилл Предаторз» ответили на быстрый гол Рихарда Паника и шайбу россиянина точными бросками Джареда Тинорди, Микаэля Гранлунда и Рокко Гримальди.

Качельная и довольно результативная игра продолжилась и в двух других периодах. Сначала «Вашингтон» сумел сравнять счет (3:3 — во второй раз в матче отличился Паник), а затем Том Уилсон в большинстве при участии в голевой комбинации Овечкина вывел «столичных» вперед (4:3), но удержать перевес у них не вышло.

Подвел хозяев их основной голкипер Брэйден Холтби, который в начале третьей 20-минутки, когда его команда действовала в большинстве, сделал неосмотрительный длинный пас вперед. Шайба была перехвачена в средней зоне Райаном Джохансеном, который выкатился на ворота и восстановил паритет (4:4).

Ну, а итог встрече подвел защитник «Предаторз» Янник Вебер, принесший гостям победу за пять минут до конца.

В этой встрече Овечкин нанес пять бросков, Евгений Кузнецов завершил матч с показателем -1, в то время как защитник Дмитрий Орлов заработал плюсик. Ну, а просидевший обе встречи после Матча всех звезд в запасе голкипер Илья Самсонов наверняка выйдет в следующей игре, ведь Холтби не только «привез» в важный момент, но и отразил всего 19 бросков из 24.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4

Для аутсайдера НХЛ «Лос-Анджелеса» домашняя встреча с «Тампой» ознаменовалась негативным событием: прервалась серия защитника Дрю Даути, выходившего на лед в 460 встречах подряд и в радости, и в горе, но на этот раз не попавшего в заявку из-за травмы.

Дела у «Кингз» сейчас идут совсем плохо, и к встрече с победителем предыдущего регулярного чемпионата они подошли на серии из четырех поражений подряд, в то время как «Лайтнинг» выиграли все предыдущие пять встреч у команд Тихоокеанского дивизиона в этом сезоне.

Правда, начало осталось за «королями». Удаление Кевина Шаттенкирка оперативно реализовал Тайлер Тоффоли, а в начале второй 20-минутки Алекс Иаффало удвоил хозяйский перевес.

Но этот успех стал для команды последним в матче. Тайлер Джонсон вскоре положил начало камбэку «Тампы», а затем его возглавили лидеры команды — Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

Еще до второго перерыва россиянин организовал первый гол канадца, в третьем периоде он ассистировал уже выведшему «молнию» вперед Эрику Чернаку, а на предпоследней секунде игры Стэмкос оформил свой второй дубль за две последние встречи.

Отдельно стоит сказать об обладателе «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу) за прошлый сезон Андрее Василевском. Начав текущую кампанию невзрачно, он стал одним из ключевых факторов подъема «Тампы» на второе место в Атлантическом дивизионе.

В отчетной встрече на счету Василевского 32 сейва — немалый вклад в победу подопечных Джона Купера, в чьем попадании в плей-офф уже нет никаких сомнений.

«Даллас Старз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5

«Даллас» Александра Радулова и Дениса Гурьянова остается одной из самых непонятных команд текущего сезона. Провалив его начало, «Старз» затем выдали блестящую победную серию и почти добрались до первого места в Центральном дивизионе. Сейчас же команда играет неровно, а ее положение устаканилось на третьей строчке, но выглядит довольно зыбким.

В матче против «Торонто» показать своих лучших качеств «звездам» не удалось. Возможно, дело в отсутствии лучшего снайпера команды в этом чемпионате Рупа Хинтца, на счету которого, правда, лишь 15 голов.

Теперь с ним сравнялся Александр Радулов, тащивший хозяев за собой и оформивший дубль, проведя всего третью игру в сезоне с результативностью более чем в один балл.

Еще одну шайбу техасцев провел другой российский нападающий Денис Гурьянов, закончивший встречу, правда, с показателем полезности -2.

Другое дело, что кроме россиян у «Далласа» забрасывать оказалось некому, в то время как «Торонто» выдал восьмую выездную встречу подряд с как минимум четырьмя голами, что является клубным рекордом за всю богатую историю «Мэйпл Лифс». И это еще пока травмирован Илья Михеев...

Другие матчи

«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотс» — 4:2

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 3:4 Б

«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5