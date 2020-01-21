С вершины на дно: «Зенит» послал Кокорина в «Сочи»

Вместо чемпионов России — низ турнирной таблицы

«Сочи» официально объявил о переходе Александра Кокорина на правах аренды из петербургского «Зенита». Соглашение заключено до конца сезона-2019/20.

Генеральный директор южан Дмитрий Рубашко в комментарии «СЭ» сообщил, что нападающий, скорее всего, присоединится к команде на втором зимнем сборе. В данный момент клуб проводит в Турции первые сборы после отпуска.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

Любопытно, что на официальных ресурсах «Зенита» об этом решении пока нет никакой информации. Тем временем некоторые фанаты сине-бело-голубых уже начали вовсю критиковать аренду Кокорина в соцсетях, утверждая, что он мог бы принести немалую пользу.

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Новость об уходе форварда действительно стала в каком-то смысле громом среди ясного неба.

На протяжении всех 11,5 месяца заключения футболиста — сначала в СИЗО «Бутырка», а затем — в колонии ИК-4 Белгородской области, — главный тренер команды Сергей Семак уверял, что всерьез рассчитывает на игрока и планирует дать ему шанс.

Сразу после выхода форварда по УДО 17 сентября 2019 года «Зенит» подписал с ним новый контракт до 30 июня 2020-го и попытался с небольшим опозданием включить его в заявку на участие в чемпионате России.

Однако в Российском футбольном союзе (РФС) не пошли навстречу сине-бело-голубым, и Кокорин не получил теоретической возможности сыграть в Премьер-лиге до зимней паузы.

Рассуждая об этом решении, Семак еще в ноябре говорил, что, если бы не отказ РФС, то Кокорин уже мог бы приносить реальную пользу «Зениту» в официальных матчах — то есть спустя полтора месяца после освобождения.

«Мы пытались заявить Сашу еще в сентябре и действительно верили, что он успеет быстро набрать форму. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы «Зениту».

И с человеческой, и с тренерской точки зрения считаю, что Саше нужно дать шанс», — цитировал специалиста «СЭ».

К слову, ближайшая возможность зарегистрировать Кокорина появится 22 января — как раз на следующий день после объявления об аренде в «Сочи».

На данный же момент игровой практики в настоящих матчах у нападающего не было уже больше года, и участвовал он только в тренировках — сначала со второй командой «Зенита», а затем и с основной.

Любопытно, что почти сразу после начала занятий стали появляться восторженные комментарии о молниеносном наборе физических кондиций Кокорина. В первую очередь о прекрасном состоянии форварда говорил Семак.

«Саша был и продолжает являться прекрасным футболистом, если говорить о профессиональных качествах. Это из лучших игроков России и по данным, и по таланту — тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам.

После паузы он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям Кокорин один из лучших в команде», — приводил слова наставника «Чемпионат.com».

Поддержл мнение Семака и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, с чьими подопечными Кокорин занимался первое время.

«Я видел две товарищеские игры, а также тренировки с участием Александра и могу сказать, что он усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьет больше мячей, чем любой другой футболист», — цитировал специалиста Sport-weekend.

В январе Кокорина взяли на сборы «Зенита» в Катар, где он сразу забил в двухсторонней игре…

Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах pic.twitter.com/9FdIDzVXaL — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 15, 2020

… а затем красиво отличился ударом в падении через себя.

В январе нападающего даже хотел забрать в аренду главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат, знакомый с Кокориным по работе в сборной России, но получил отказ.

«Интересоваться не вредно, но мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем», — объяснил Sport24 генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Однако оказалось, что в аренду Кокорина все-таки отдадут — только не в пятый клуб Нидерландов, а в последний клуб РПЛ.

Адвокат отреагировал на это по-философски.

«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи — приятный город, на клуб нет такого давления, парень остается в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи», — цитирует специалиста «СЭ».

Возвращаясь к «Сочи»: клуб идет сейчас на самом низком, 16-м месте в турнирной таблице, набрав за 18 матчей 15 очков и забив всего 16 мячей — это третий показатель с конца в чемпионате. После «Зенита», который уверенно лидирует в РПЛ с 45-ю баллами, Кокорина ждет совсем другая жизнь с борьбой за каждый гол и хрупкими надеждами сохранить прописку в высшем дивизионе.

Атаку южан не смогли ранее спасти другие зенитовцы, ушедшие в аренду, — ни Антон Заболотный, ни Дмитрий Полоз, ни Кристиан Нобоа… Но, может быть, сейчас сыграет ставка на Кокорина.

Чем же выгодно такое решение самому Александру? Очевидно, тем, что в такой команде он будет постоянно и много играть.

Да и партнеры там не представляют из себя стандартный набор дна таблицы РПЛ — рядом с Заболотным, Полозом, Нобоа, Ибрагимом Цаллаговым, Иваном Новосельцевым, Эльмиром Набиуллиным вполне можно показывать умный футбол и прогрессировать, а не сидеть все время в обороне, изредка довольствуясь моментами.

В «Зените» же сложилась отличная связка нападающих Артем Дзюба — Сердар Азмун, в строю желающий проявить себя Себастьян Дриусси, набирает форму 45-миллионный Малком, который уже отметился неплохим голом на сборах в Катаре, за счет резкого ускорения обыграв всех защитников, как детей.

В общем, Кокорину сейчас действительно лучше побыть в роли лидера в другой команде РПЛ (не факт, что в том же «Фейенорде» он бы получил такой статус), а летом обсудить с руководством «Зенита» возможное возвращение в клуб и перспективы конкуренции с другими форвардами питерцев.

Что ждет Кокорина в «Сочи»

Черноморский клуб ужасно провел первую половину чемпионата России, что наглядно показывает его положение в турнирной таблице.

В конце ноября с поста главного тренера был уволен Александр Точилин, и команду возглавил Владимир Федотов — специалист, известный по грамотной работе с не очень сильным клубом «Оренбург», который во многом благодаря его решениям умудрился в прошлом сезоне занять самое высокое место в РПЛ в своей истории — седьмое.

Федотов приступил к работе с сочинцами в 2020 году, и первые сборы команды проходят уже под его руководством. Стоит отметить, что он набрал весьма опытный тренерский штаб, где одним из ассистентов является Олег Фоменко, который девять лет проработал в «Краснодаре», помогая Игорю Шалимову, Олегу Кононову и Мураду Мусаеву.

В общем, Кокорин окажется под присмотром солидного тренерского штаба, который вполне может постепенно вывести его на роль лидера в атаке команды и помочь окончательно вернуть не только физические, но и игровые кондиции.