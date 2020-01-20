Тысяча пасов и один гол: что сотворил новый тренер «Барселоны»

«Барселона» выиграла свой первый матч при новом тренере Кике Сетьене с не очень уверенным счетом 1:0, забив лишь на 76-й минуте и только после удаления защитника «Гранады». Тем не менее публика осталась в восторге от игры каталонцев и с оптимизмом смотрит на будущее команды под руководством 61-летнего наставника. В чем же причина такой радости?

Дело в том, что вернулся фирменный стиль сине-гранатовых — тики-така, — который предполагает космический процент владения мячом, создание большинства атак именно на этой основе и мгновенный агрессивный отбор в случае потери.

В прошедшем матче «блауграна» сделала 1002 (!) паса. В последний раз такие показатели достигались при Хосепе Гвардиоле, а затем однажды — при его бывшем помощнике Тито Виланове, возглавившем «Барселону» после ухода Пепа.

Реклама

В первом тайме процент точности передач сине-гранатовых составил 81%, во втором — 83%, а по количеству ударов хозяева «Камп Ноу» превзошли гостей почти в четыре раза: 18 против пяти (по ударам в створ — 6-2).

Именно возвращение фирменного каталонского стиля, поклонником которого всегда являлся Сетьен, так порадовало зрителей матча.

Однако за неделю тренировок (Эрнесто Вальверде был уволен 14 января) внести кардинальные изменения в игру и добиться их успешного исполнения на постоянной основе невозможно, поэтому

в футболе «Барселоны» можно было разглядеть и ощутимый недостаток — нехватку реализации, о чем явно говорит счет.

До своего гола пару моментов упустил Месси, никак не мог отличиться Ансу Фати, действовавший на правом фланге нападения, и в целом команде не хватало решающего паса — плотно сидящий в обороне соперник в большинстве случаев успевал накрывать, а сами каталонцы никак не могли взвинтить темп передач до такого уровня, чтобы действительно запутать гостей. Должно быть, это вопрос времени и практики нового стиля.

«Гранада» тем временем дисциплинированно оборонялась и редко, но метко отвечала в контратаках.

Так, на 67-й минуте Ян Брайс с линии штрафной чуть не открыл счет, пробив в штангу, — никакой Тер Штеген бы уже не спас.

Однако почти сразу после этого арбитр дал вторую за десять минут желтую карточку защитнику «Гранады» Херману Санчесу, оставив аутсайдера в меньшинстве.

И спустя минуту после удаления «Барселона» забила свой единственный мяч, наконец-то показав, как выглядит эффективная тики-така.

Вышедший на замену талант из академии клуба Рики Пуч отобрал мяч на чужой половине поля и начал атаку, мяч дошел до штрафной, где Антуан Гризманн отправил снаряд пяткой на Артуро Видаля, а тот дождался Месси и тоже пяткой катнул ему под удар — аргентинец аккуратно попал в левый угол.

Мгновенный прессинг в случае потери, много молниеносных мелких пасов, розыгрыш до верного и завершение с близкого расстояния — так выглядит знаменитый стиль «Барселоны», и именно такой хочет видеть свою команду Сетьен.

В первом матче извлечь из такой игры результат удалось только в одном случае, но наставник, являющийся поклонником Йохана Кройфа, явно продолжит гнуть свою линию. Тем более что это встречает горячее одобрение поклонников клуба.

Что касается состава команды, то здесь никакой революции Сетьен пока не совершил. По сравнению с последним матчем при Вальверде в Суперкубке Испании было только три изменения — и то все вынужденные.

Вместо перенесшего операцию Луиса Суареса с первых минут вышел Фати, вместо отбывающего дисквалификацию Френки де Йонга — Иван Ракитич, а выздоровевший Марк-Андре Тер Штеген заменил в воротах Нето.

The first starting 11 of the @QSetien era!



#BarзaGranada — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 19, 2020

Каким-то серьезным новшеством можно считать разве что возвращение в заявку команды и выход с замены молодого таланта Рики Пуча, которого Вальверде по какой-то причине игнорировал в этом сезоне. В итоге именно этот юноша начал голевую атаку, так что его участие в матчах основной команды имеет шансы стать постоянным.

После встречи Рики с удовольствием поделился впечатлениями.

«Я должен поблагодарить Кике за то, что дал мне шанс.

Игрок «Гранады» попал в нашу штангу, и мы проводили плохой отрезок игры, когда тренер предоставил мне возможность сыграть. После выхода мне удалось отобрать мяч, и мы забили! —

рассказывал 20-летний полузащитник в интервью Barça TV. — Это была суперкрасивая командная комбинация. Теперь я вернусь в расположение «Барселоны Б» и продолжу там работать, чтобы снова получить шанс сыграть за основу. Сетьен — это тренер, который четко говорит, чего он от тебя хочет».

Сам новоиспеченный тренер «блауграны» не поскупился на похвалу подопечным и заявил, что в игре было «много вещей», которые он хотел бы и дальше видеть в «Барселоне».

«Мы позволили сопернику нанести только два удара в створ.

Да, они пробили в штангу, что могло осложнить нам борьбу за победу, однако мы тоже имели явные моменты еще в первом тайме, когда могли забить четыре раза.

Я говорил с ребятами о том, что мы должны быть смелыми и идти в отбор на чужой половине поля, — этот фактор позволил нам создать достаточно моментов. Кроме того, нам не приходилось бежать за мячом, возвращаясь в оборону, и в целом мы держали матч под контролем. Лучше сделать усилие и пробежать десять метров для прессинга вперед, чем потом нестись 40 метров назад в защиту, — я сказал это команде раз десять. В общем я доволен тем, что увидел. К тому же наличие в составе Месси успокаивает любого тренера. Но я внимательно пересмотрю игру и, конечно, найду вещи, которые надо улучшить», — подытожил Сетьен.

После этой встречи «Барселона» продолжает лидировать в таблице Примеры с 43 очками после 20 матчей. Столько же баллов у мадридского «Реала», однако каталонцы превосходят своего принципиального соперника по дополнительным показателям.

В следующем туре «блауграна» встретится на выезде с более неуступчивым соперником, чем «Гранада», — «Валенсией».