Обыгрывал «Барсу» и стал рекордсменом: кто заменил Вальверде

Период правления Эрнесто Вальверде в «Барселоне» официально окончен. Неубедительное выступление команды в текущем сезоне и откровенный провал в Суперкубке Испании, где в, казалось бы, выигранном полуфинале каталонцы умудрились потерпеть поражение от мадридского «Атлетико», убедило руководство клуба в необходимости разорвать отношения с 55-летним специалистом.

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Причин быть недовольными работой Вальверде у боссов «Барсы» было предостаточно. Во-первых, сейчас команда хоть и идет на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, но лидером первенства является лишь формально: у каталонцев 40 набранных очков, у идущего вторым «Реала» — тоже. Своих главных соперников сине-гранатовые опережают лишь по дополнительным показателям. К тому же, 40 баллов после первого круга Примеры — худший результат «Барселоны» за последние 11 лет. Во-вторых, Вальверде так и не достиг главной цели — триумфа в Лиге чемпионов. А в главном клубном турнире Европы «Барса» под его руководством успела громко провалиться. Дважды.

В сезоне-2017/18 каталонцы до четвертьфинала турнира не потерпели ни одного поражения. Но затем произошло фиаско в противостоянии с «Ромой» — на своем поле «Барселона» обыграла итальянцев со счетом 4:1 и уже, казалось, обеспечила себе выход в полуфинал, но в Риме была разгромлена со счетом 0:3 и отправилась домой в Испанию. Похожая история произошла и в следующем сезоне: сине-гранатовые дошли до полуфинала ЛЧ, ни разу не проиграв по ходу турнира, а разгромив «Ливерпуль» в первом матче противостояния со счетом 3:0, тоже, казалось бы, обеспечили себе выход в следующую, решающую стадию. Но на «Энфилде» команда Вальверде получила четыре безответных мяча в свои ворота.

Да, Эрнесто Вальверде подарил «Барселоне» за свои два с лишним года четыре трофея, дважды выиграв Примеру и по одному разу Кубок и Суперкубок Испании. Однако запомнится 55-летний тренер именно своим провалом в Лиге чемпионов.

О том, что испанец покинет «Барсу», стало известно, хоть и неофициально, сразу после поражения от «Атлетико» в Суперкубке. При этом ряд источников утверждал, что Вальверде договорился с руководством клуба о расторжении контракта по обоюдному согласию по окончании текущего сезона. За это, кстати, выступал президент каталонцев Хосеп Бартомеу. Но доверие к Вальверде оказалось утеряно, а в клубе явно опасаются еще одного крупного провала в плей-офф Лиги чемпионов. В ней, к слову, каталонцы пока идут без поражений.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

В итоге Эрнесто Вальверде ночью на 14 января по московскому времени официально был отправлен в отставку. Сразу же после этого «Барселона» объявила имя его преемника. Новым наставником сине-гранатовых стал Кике Сетьен.

В своей карьере 61-летний испанец не завоевал ни одного трофея. Более того, в его тренерской «трудовой книжке» еще не было топ-клубов. За всю свою тренерскую карьеру Сетьен возглавлял «Расинг», «Логроньес», «Луго», «Лас-Пальмас», даже сборную Экваториальной Гвинеи, но запомнился по работе в «Бетисе».

В клуб из Севильи он пришел в мае 2017-го и покинул его по окончании сезона-2018/19 в связи с неудовлетворительными результатами: команда заняла итоговое десятое место в Примере, хотя при этом дошла до плей-офф Лиги Европы и полуфинала Кубка Испании. Свой последний сезон Сетьен в «Бетисе» завершил громко — в матче заключительного тура национального первенства его команда прихлопнула на выезде «Реал» со счетом 2:0. Причем для «Бетиса» Сетьена победа над «сливочными» стала уже второй — в сентябре 2017-го Мадрид также был бит на своем поле (0:1).

Особенно примечательно приглашение Сетьена в «Барселону» тем, что именно 61-летний специалист является последним тренером, кому удалось уехать с «Камп Ноу» победителем.

В ноябре 2018-го «сетьеновский» «Бетис» обыграл каталонцев на их же поле со счетом 4:3. После этого «Барса» при своих зрителях поражений не знает. Продолжится ли эта беспроигрышная домашняя серия при Сетьене — вопрос спорный. Впрочем в «Барселоне» новому наставнику явно доверяют, подписав с ним контракт до 2022 года.

Quique Setiйn will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

В Каталонии Сетьена видят сейчас как идеальный вариант: и доступный, и знает философию клуба. Сам специалист никогда не скрывал своих симпатий футболу, который показывает «Барселона» из поколение в поколение. Сетьен публично восторгался философией, которую выстроил Йохан Кройф.

@QSetien thinks like we do!



"I felt that football could be played better, but I didn't see how until @JohanCruyff showed us." https://t.co/jKeBxOvn68 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

В каком-то смысле Сетьен позаимствовал идеи Кройфа. Его «Бетис», например, играл четко через короткий пас, делая акцент на тотальном контроле мяча. По владению мячом, к слову, команда Сетьена в прошлом сезоне установила рекорд Примеры — в матче с «Леганесом» «Бетис» имел 82,5% владения мячом. Сам же Сетьен убежден, что добраться до чужих ворот через короткий пас — наиболее выгодный и эффективный вариант, пусть для этого и потребуется сделать большое количество передач. Такой тактикой Сетьен несколько напоминает Хосепа Гвардиолу образца 2009-2012 годов, когда тот возглавлял «Барселону». Однако основное отличие двух тренеров заключается в том, что Сетьен не щемится откровенно лишних передач, а Гвардиола же выступает категорически против этого.

Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что новый тренер «Барселоны» по первому времени точно найдет контакт с главной звездой команды — Лионелем Месси. Так уж сложилось в стане сине-гранатовых, что находиться с капитаном клуба в хороших отношениях крайне важно.

Сетьен же после одного из матчей своего «Бетиса» против «Барселоны» публично опрокинул порцию комплиментов на Месси, назвав того великим игроком и, вероятно, лучшим за всю историю футбола, даже поставив аргентинца выше легендарного Пеле.

Очевидно, что для Сетьена в настоящий момент наступает его звездный час. Тренер ради работы в «Барселоне» оказался готов к сотрудничеству с текущим руководством клуба, которое, надо отметить, подвергается серьезной критике. Именно из-за скептицизма в отношении Бартомеу и его подчиненным «Барсе» отказал Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд». Руководство сине-гранатовых оказалось шокировано, когда услышало «нет» от своего титулованного воспитанника. К Хави специально в Катар ездил спортивный директор Эрик Абидаль вместе с исполнительным директором Оскаром Грау, уговаривая того в ближайшее время завершить трудовые отношения с арабским клубом и вернуться в Каталонию. Но Хави решил подождать смены руководства в «Барселоне».

Активно сине-гранатовыми рассматривался вариант с приглашением на пост главного тренера еще одного экс-игрока команды — Рональда Кумана. Сейчас он возглавляет сборную Нидерландов. В теории у Кумана могла бы быть возможность совмещать две должности. Хотя бы временно. Но, вероятно, в «Барселоне» желали видеть нидерландского специалиста, полностью погруженного работой именно в клубе, тогда как сам Куман покидать национальную сборную перед грядущим чемпионатом Европы — 2020 оказался не готов.

По версии испанских СМИ, «Барселона» также контактировала с Маурисио Почеттино. Аргентинец уже работал в Каталонии, но возглавлял «Эспаньол», однако имя себе сделал в Лондоне, где с местным «Тоттенхэмом» провел пять лет, за которые вывел свой клуб до финала Лиги чемпионов. Однако после общения с представителями «Барсы» Почеттино также сказал «нет» на предложение сменить Вальверде.