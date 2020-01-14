«Результат эффективной работы»: «Зенит» вошел в топ-30 Европы

14 января известная в мире аудиторская компания Deloitte опубликовала итоги ежегодного исследования доходов футбольных клубов за сезон. Данные представлены за кампанию-2018/19.

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В число тридцати лучших европейских клубов по доходам вошел и чемпион России, а также безоговорочный лидер текущего чемпионата Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит».

У исследования есть несколько нюансов. С точки зрения финансового здоровья клубов оно не слишком показательно, потому что учитывает только доходы, не обращая внимания на расходную часть бюджета.

Что до российских клубов, то здесь также есть особенность: поскольку в нашей стране финансовый год соответствует календарному, поэтому доходы «Зенита» указаны по состоянию на декабрь 2018 года. В исследовании не поясняется, но можно догадаться, что речь, конечно, не о доходах за полгода, просто берутся две половинки разных сезонов.

В любом случае, цифры, показанные «Зенитом», выглядят впечатляюще: клуб из Северной столицы заработал €180,4 млн, что привело его на 28-ю позицию в рейтинге.

Годом ранее российский чемпион располагался на 25-й строчке рейтинга. Хотя позиции клуба снижаются с каждым рейтингом, «Зенит» попадает в него шестой раз подряд.

В плане доходов «Зенит» хорош не только по российским, но и по европейским (а значит и мировым) меркам, но все же до лидеров рейтинга сине-бело-голубым очень далеко.

Так, лидирующая по итогам прошлого сезона испанская «Барселона» заработала космические €840,8 млн, занимающий второе место мадридский «Реал» — €757,3 млн, а располагающийся на третьей строчке английский «Манчестер Юнайтед» — €711,5 млн.

Интересным представляется тот факт, что, какие бы результаты не показывали команды в своих чемпионатах и еврокубках, именно эта троица, постоянно меняясь местами, лидирует уже в рейтинге уже очень давно, никого не пуская на воображаемый пьедестал.

Последний раз кто-то из них не попал в тройку в сезоне-2013/14, когда немецкая «Бавария» вытеснила «Барселону» (годом ранее она не пустила на третье место «МЮ»). Но здесь тоже все стабильно, потому что затем мюнхенцы свалились на пятое место, пропустив французский «Пари Сен-Жермен», но с тех пор уже четвертый год подряд финишируют на четвертой позиции.

Надо сказать, что восьмерка самых прибыльных клубов Европы вообще еще пару лет назад была закрытым обществом: кроме пяти упомянутых выше там обязательно пребывали английские «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».

Однако на «канонирах» все-таки сказались их провальные результаты в АПЛ, где они уже три года остаются без Лиги чемпионов, и в прошлом году они пропустили в топ-8, конечно же, «Ливерпуль».

В рейтинге, опубликованным Deloitte сейчас, подвинулся и также сдавший «Челси». Вполне логично, что теперь вместе с осваивающимся в восьмерке «Ливерпулем» пребывает и его соперник по финалу Лиги чемпионов прошлого сезона — «Тоттенхэм».

«Ливерпуль» зарабатывает уже свыше €600 млн, «Тоттенхэм» и располагающийся девятым «Челси» перевалили планку в полмиллиарда, а следом идут итальянский «Ювентус» (€459,7 млн), сумевший коммерциализировать приобретение Криштиану Роналду, и «Арсенал» (€445,6 млн).

До располагающейся на 12-й позиции немецкой «Боруссии» из Дортмунда почти пропасть, так как «шмели» заработали «лишь» €377,1 млн.

Интересно, что «Зенит» является лучшим клубом не из топ-5 ведущих лиг мира, а ближайшими к российскому флагману по доходам из других чемпионатов являются турецкий «Бешикташ» и португальская «Бенфика», зарабатывающие примерно столько же.

«Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы наряду с такими мировыми грандами, как «Барселона», «Реал» и «Ювентус», еще раз подтвердил финансовую самодостаточность и устойчивость клуба, — прокомментировала попадание «Зенита» в рейтинг председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

— Это результат эффективной работы по всем направлениям деятельности клуба, в том числе и плановой монетизации главного инфраструктурного объекта – стадиона, а также открытого диалога с болельщиками и роста аудитории».

Правда, вкупе с расходами это исследование было бы куда более показательным.