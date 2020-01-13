«Реал» победил благодаря удалению»: что творилось в Суперкубке

Везучий чемпион

«Реал» выиграл мадридское дерби у «Атлетико» и стал обладателем Суперкубка Испании, завоевав свой первый трофей в сезоне и выиграв девятый финал при Зинедине Зидане из девяти.

Любопытно, что изначально «королевский клуб» вообще не должен был принимать участия в этом турнире

— даже по правилам нового формата, включающего четыре команды: чемпиона и серебряного призера Примеры, а также победителя и второго финалиста Кубка Короля.

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По итогам сезона-2018/19 «Реал» не попал ни в одну из этих категорий, однако «Барселона» вошла сразу в две (чемпион страны и финалист Кубка), так что было решено добавить в розыгрыш Суперкубка «сливочных», занявших третье место в Примере.

Что-что, а кубковые баталии, где нужно играть навылет и концентрироваться на каждом отдельном противостоянии, «Реал» играть умеет — недаром сложнейшая Лига чемпионов является его любимым турниром.

Вот и заскочив в уходящий поезд Суперкубка, «сливочные» не растерялись и деловито разделались в полуфинале с «Валенсией» (3:1), а затем обыграли и «Атлетико».

Несмотря на то что в основное и дополнительное время матча голов зрители не увидели, было достаточно напряженных моментов:

то новичок «Реала» Лука Йович выдавал проходы в стиле бразильца Роналдо сквозь троих защитников «Атлетико», но забывал ударить, то Федерико Вальверде с убойной позиции бил головой себе в колено вместо ворот, то Ферлан Менди срезал мяч в собственный ближний угол, и Тибо Куртуа приходилось творить чудеса в рамке.

У «матрасников», конечно, стоит выделить момент Альваро Мораты, который за пять минут до конца последнего экстра-тайма выходил один на один с голкипером «Реала», но упал после жесткого подката Вальверде, получившего за это прямую красную карточку.

К слову, именно удаленный уругваец был признан лучшим игроком финала Суперкубка — его спасительный фол сыграл огромную роль в итоговой победе «сливочных».

В общем, было достаточно жарко — и не только потому, что матч проходил в Саудовской Аравии.

В серии пенальти «королевский клуб», сумевший сдержать атаки «матрасников» в последние пять минут в меньшинстве, чувствовал себя гораздо увереннее.

Даниэль Карвахаль и Лука Модрич развели Яна Облака и мяч по разным углам, 19-летний бразилец Родриго без шансов вогнал снаряд в «девятку» после легкого разбега, а Серхио Рамос хладнокровно дождался, пока голкипер прыгнет и спокойно покатил мяч в другую сторону.

Четырех ударов хватило, чтобы завоевать Суперкубок, — у «Атлетико» был точен только Киран Триппьер, в то время как Сауль угодил в штангу, а удар Томаса Парти взял Куртуа.

Так клуб взял свой первый трофей после возвращения Зидана на пост главного тренера и все еще находится в активной борьбе за Примеру, Кубок Короля и Лигу чемпионов. Отличное начало года для «Реала».

Кроме того, этот титул позволил «королевскому клубу» сравняться по количеству трофеев со своим принципиальным соперником — «Барселоной»: у обоих теперь по 91 кубку.

«Удаление Вальверде? Он поступил верно»

После встречи Зидан достаточно спокойно отреагировал на тот факт, что при нем команда не проиграла еще ни одного финала.

«Не могу точно сказать, как мне удалось победить в девяти финальных матчах из девяти, просто «Реал» — это такой клуб. Тем не менее это было нелегко, мы должны были сохранять терпение и спокойствие.

В перерыве матча за Суперкубок против «Атлетико» мы не знали, что еще сделать, чтобы открыть счет, но были терпеливы, верили до самого конца, как и всегда. Взять трофей никогда не бывает легко, особенно если играешь с «Атлетико».

Вальверде? Он был признан лучшим игроком турнира, и я за него рад, потому что он проделал невероятную работу. В случае с фолом на Морате он сделал то, что должен был. Это очень грубое нарушение, но он поступил верно. И cамое главное, что потом он извинился перед Альваро.

Также нужно отметить и игру Куртуа. Он здорово проявил себя как во время матча, так и в серии пенальти».

«После красной карточки меня поддержал тренер «Атлетико»

Сам лучший игрок Суперкубка жестко раскритиковал себя за нарушение правил на Морате.

«Это то, что не стоит делать, и я попросил у Альваро прощения. То, что я совершил, — плохо, однако мне больше ничего не оставалось.

Когда я уходил с поля после удаления, Зидан меня поддержал и главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне — тоже. Я же в тот момент был очень зол, потому что оставил команду в меньшинстве, но теперь счастлив, что в итоге мы завоевали титул», — признался Вальверде.

Из-за красной карточки 21-летний полузащитник точно пропустит ближайшую игру «Реала» в Примере против «Севильи». Вполне возможно, что наказание распространится еще на несколько матчей.

«Я совершил суперсейв в серии пенальти»

Тибо Куртуа стал одним из главных героев встречи, совершив несколько впечатляющих спасений по ходу матча и взяв удар Парти в серии пенальти, что изрядно упростило ситуацию для «сливочных».

«Удаление Вальверде? Я подумал, что Мората далеко отпустил мяч и надо выходить из ворот, но потом Феде разрядил ситуацию. Это не такая катастрофа — остаться вдесятером за пять минут до конца дополнительного времени.

Мы уверенно сдержали соперника и в серии пенальти были более уверенными, чем «Атлетико».

Я заранее подготовился к возможным пенальти. Сауль меня немного удивил, но я точно знал, как бьет Парти, и сумел совершить суперсейв — надо признать, он ударил очень сильно. Сейчас я действительно счастлив, потому что мне удалось снова отстоять на ноль и отличиться хорошими сейвами.

Новый формат Суперкубка? Турнир вышел очень красивым. В баскетболе уже давно есть финал четырех, так что этот формат себя хорошо зарекомендовал.

Мало испанских болельщиков на трибунах? Мадридский «Реал» — это явление глобальное, что и было доказано здесь, в Саудовской Аравии

(почти весь стадион поддерживал «сливочных». — «Газета.Ru»).

«Зидан — это благословение небес»

Большую поддержку арабских болельщиков отметил и президент «королевского клуба» Флорентино Перес.

«Мы очень довольны тем, какую любовь к нам проявили местные фанаты, — как и во всем мире. Нас встречали с большим гостеприимством — ощущения были почти такие же, как если бы мы играли дома.

На этот турнир мы приехали без нескольких сильных игроков — Азара, Бензема, Бэйла. Но Зидан сумел привести команду в боевую готовность, и мы взяли титул. Думаю, что «Реал» начинает возвращаться после небольшого спада.

В клуб пришли новые люди, которые придали команде интенсивности, так что мы на правильном пути.

У Зидана — любовь с «Реалом». Он решил отдохнуть один год, но потом вернулся с новой энергией. Иметь Зинедина в нашем клубе — это благословение небес», — пафосно подытожил Перес.

«45 тысяч зрителей болели за «Реал», а не за нас»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне во флеш-интервью телеканалу Movistar заявил, что исход матча решил именно Вальверде:

«Награда лучшему игроку Суперкубка полностью заслужена, Феде выиграл для «Реала» матч своим фолом на Морате».

А уже на пресс-конференции аргентинский специалист рассказал, какими словами поддержал игрока соперников после удаления.

«Действие Вальверде было самым важным в матче. Я сказал ему: «Не беспокойся, любой сделал бы то же самое на твоем месте». Он поступил так, как должен был, но теперь посмотрим, на сколько матчей его дисквалифицируют.

В этой встрече «Атлетико» играл на стадионе с 45 тысячами зрителей, которые болели за «Реал», а в полуфинале так же поддерживали «Барселону». Я очень горжусь тем, как показала себя моя команда.

В ходе Суперкубка мы противостояли двум лучшим клубам мира, также раньше мы встречались с ними в двух финалах Лиги чемпионов, в финале Кубка Короля, в Суперкубке Европы, в еще одном Суперкубке Испании… Из этих финалов три мы выиграли, три — проиграли, но ни в одном не уступили за 90 минут.

Мы довольны своим уровнем конкурентоспособности и никогда не должны его терять», — подытожил Симеоне.