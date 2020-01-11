онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Борьба за лидерство: российские фигуристки стартуют на Играх. LIVE

Юношеская зимняя Олимпиада. Фигурное катание. Короткая программа девушек. LIVE

На зимних юношеских Олимпийских играх — 2020 проходят соревнования по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек-одиночниц.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
18:47

Ух, какая интересная находка посередине дорожки! Спортсменка неожиданно присела на колени и закрыла уши руками — «Не трогайте меня», а в музыке внезапно раздался громкий звук, словно раскат грома.

18:45

18:44

За каскад тройной лутц + тройной тулуп Регине пришлось прямо побороться, но вроде бы справилась.

18:44

Инструментал со скрипками, наполненный какой-то благородной грустью, как нельзя лучше подходит утонченной девушке в платье цвета морской волны. Она быстро набирает скорость и исполняет тройной риттбергер! Однако на выезде фигуристку немного завертело, так что пришлось сделать лишние движения — «тройку», и выезд красивым не получился.

18:42

Следующей выступает Регина Шерманн из Венгрии! Она катается под «Dans la Maison» в исполнении Philippe Rombi.

close
18:41

Оценки болгарки Байчевой:

close
18:40

После финальных аккордов сама фигуристка выглядит недовольной, а вот трибуны взрываются аплодисментами — им весьма понравился зажигательный танец. Конечно, сложно соответствовать быстрому ритму этой музыки, так что под конец Ивелине уже не хватило сил на риттбергер, что будет стоить ей множества баллов.

18:39

Ох, тройной риттбергер... этот элемент, обязательный для юниоров, становится для многих камнем преткновения. Ивелина сделала на нем «бабочку» — недокрутила два оборота.

18:38

Байчева играючи справляется и с двойным акселем, а потом уходит в дорожку шагов, не забывая грозить зрителям пальчиком в соответствии со своим кокетливым образом.

18:37

Ритмичная музыка заводит публику, которая тут же начинает хлопать в такт, и Ивелина при поддержке трибун легко исполняет каскад тройной сальхов + двойной тулуп.

18:36

На льду — 16-летняя Ивелина Байчева из Болгарии! Она выбрала для короткой программы игривую «Thing» в исполнении Aretha Franklin.

18:35

Оценки финки Пелконен:

close
18:34

Финальный двойной аксель шикарен — публика взрывается аплодисментами. А завершается все оригинальным вращением: девушка подняла ногу прямо перед собой, взялась за нее рукой и обернулась несколько раз. В целом номер получился очень бодрым, в стиле финской польки — особенно под конец.

18:33

Музыка заметно оживилась, слышны звуки колокольчиков, напоминающих о недавних праздниках, а фигуристка показывает задорную дорожку шагов. Зрители поддерживают ее ритмичными аплодисментами.

18:32

На первом тройном прыжке Неллу перевалило на вторую ногу — она сильно недокрутила тройной риттбергер (получился лишь двойной), но сразу после этого девушка собралась и справилась с каскадом тройной лутц + двойной тулуп.

18:30

Следующей выступает Нелла Пелконен из Финляндии! Она катается под саундтрек «The Dressmaker» в исполнении David Hirchfelder.

18:29

Оценки американки Шин:

close
18:28

Конечно, Одри пока достаточно юна для серьезного смысла этой композиции, так что какой-то драматической истории и экспрессии мы здесь не увидели, однако фигуристка показала очень нежное катание, и это придавало соответствия музыки.

18:27

На финальный тройной риттбергер Шин собралась и не допустила ошибки — молодец!

18:26

Эх, а вот с двойным акселем большие проблемы — девушку будто перекрутило не приземлении, так что она несколько раз обернулась вокруг себя и с трудом избежала падения.

18:25

Американка азиатского происхождения демонстрирует пролетный, красивый каскад тройной лутц + тройной тулуп!

18:24

На льду — Одри Шин из США! Она катается под клавишный инструментал «Не отрекаются любя».

close
18:23

Оценки канадки Карле:

close
18:22

Конечно, видно, что это еще неопытная спортсменка — не хватает скорости, четкости исполнения элементов и грациозности на вращениях и дорожке шагов, но девушка не допустила падений — и это уже плюс! В целом произвела Кэтрин хорошее впечатление, учитывая, что она выступала первой и явно нервничала.

18:21

Финальный двойной аксель Карле показывает без проблем и уходит во вращение, которое вызывает аплодисменты зрителей.

18:20

Ой, какая серьезная ошибка! Вместо тройного риттбергера Кэтрин показывает лишь одинарный — слишком поторопилась и не набрала достаточной скорости для прыжка.

18:19

Девушка исполнила каскад из двух тройных тулупов, лишь слегка задрожав на приземлении.

18:17

Открывает соревнования Кэтрин Карле из Карле! Она выступает под очень боевой и красивый инструментал «Palladio Concerto Grosso for String Orchestra» в исполнении Karl Jenkins.

close
18:15

Главной угрозой для россиянок является кореянка Ю Ён, которая уже имеет опыт выступления во взрослой серии Гран-при: в этом сезоне она взяла бронзу на этапе в Канаде и стала четвертой в Китае. Ю Ён владеет элементом ультра-си — тройным акселем, хотя и не всегда чисто исполняет его на турнирах. Интрига в женском турнире будет что надо.

18:13

Россию представят Анна Фролова и Ксения Синицына. Обе девушки уже брали медали на этапах юниорского Гран-при, а Синицына даже пробилась в финал, где заняла четвертое место с результатом 195,57 балла. Также фигуристки принимали участие во взрослом чемпионате России — 2020, где в острой конкуренции Синицына оказалась на пятом месте (выше были только Щербакова, Косторная, Трусова и Туктамышева!), а Фролова — на шестом. В общем Россию представляют очень достойные юниорки.

18:10

Вчера свою короткую программу показали юноши, в числе которых — 14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов (занял промежуточное второе место) и 15-летний подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев (стал первым). Будем надеяться, что российские девушки смогут так же возглавить турнирную таблицу после своей короткой программы.

18:05

Сами прокаты запланированы на 18.15 мск, а участницы будут выходить на лед в следующем порядке (изображение увеличится при клике):

close
18:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек на юношеских зимних Олимпийских играх — 2020. Узнать больше интересных фактов о турнире можно в нашем материале: