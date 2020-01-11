Борьба за лидерство: российские фигуристки стартуют на Играх. LIVE

Ух, какая интересная находка посередине дорожки! Спортсменка неожиданно присела на колени и закрыла уши руками — «Не трогайте меня», а в музыке внезапно раздался громкий звук, словно раскат грома.
За каскад тройной лутц + тройной тулуп Регине пришлось прямо побороться, но вроде бы справилась.
Инструментал со скрипками, наполненный какой-то благородной грустью, как нельзя лучше подходит утонченной девушке в платье цвета морской волны. Она быстро набирает скорость и исполняет тройной риттбергер! Однако на выезде фигуристку немного завертело, так что пришлось сделать лишние движения — «тройку», и выезд красивым не получился.
Следующей выступает Регина Шерманн из Венгрии! Она катается под «Dans la Maison» в исполнении Philippe Rombi.
Оценки болгарки Байчевой:
После финальных аккордов сама фигуристка выглядит недовольной, а вот трибуны взрываются аплодисментами — им весьма понравился зажигательный танец. Конечно, сложно соответствовать быстрому ритму этой музыки, так что под конец Ивелине уже не хватило сил на риттбергер, что будет стоить ей множества баллов.
Ох, тройной риттбергер... этот элемент, обязательный для юниоров, становится для многих камнем преткновения. Ивелина сделала на нем «бабочку» — недокрутила два оборота.
Байчева играючи справляется и с двойным акселем, а потом уходит в дорожку шагов, не забывая грозить зрителям пальчиком в соответствии со своим кокетливым образом.
Ритмичная музыка заводит публику, которая тут же начинает хлопать в такт, и Ивелина при поддержке трибун легко исполняет каскад тройной сальхов + двойной тулуп.
На льду — 16-летняя Ивелина Байчева из Болгарии! Она выбрала для короткой программы игривую «Thing» в исполнении Aretha Franklin.
Оценки финки Пелконен:
Финальный двойной аксель шикарен — публика взрывается аплодисментами. А завершается все оригинальным вращением: девушка подняла ногу прямо перед собой, взялась за нее рукой и обернулась несколько раз. В целом номер получился очень бодрым, в стиле финской польки — особенно под конец.
Музыка заметно оживилась, слышны звуки колокольчиков, напоминающих о недавних праздниках, а фигуристка показывает задорную дорожку шагов. Зрители поддерживают ее ритмичными аплодисментами.
На первом тройном прыжке Неллу перевалило на вторую ногу — она сильно недокрутила тройной риттбергер (получился лишь двойной), но сразу после этого девушка собралась и справилась с каскадом тройной лутц + двойной тулуп.
Следующей выступает Нелла Пелконен из Финляндии! Она катается под саундтрек «The Dressmaker» в исполнении David Hirchfelder.
Оценки американки Шин:
Конечно, Одри пока достаточно юна для серьезного смысла этой композиции, так что какой-то драматической истории и экспрессии мы здесь не увидели, однако фигуристка показала очень нежное катание, и это придавало соответствия музыки.
На финальный тройной риттбергер Шин собралась и не допустила ошибки — молодец!
Эх, а вот с двойным акселем большие проблемы — девушку будто перекрутило не приземлении, так что она несколько раз обернулась вокруг себя и с трудом избежала падения.
Американка азиатского происхождения демонстрирует пролетный, красивый каскад тройной лутц + тройной тулуп!
На льду — Одри Шин из США! Она катается под клавишный инструментал «Не отрекаются любя».
Оценки канадки Карле:
Конечно, видно, что это еще неопытная спортсменка — не хватает скорости, четкости исполнения элементов и грациозности на вращениях и дорожке шагов, но девушка не допустила падений — и это уже плюс! В целом произвела Кэтрин хорошее впечатление, учитывая, что она выступала первой и явно нервничала.
Финальный двойной аксель Карле показывает без проблем и уходит во вращение, которое вызывает аплодисменты зрителей.
Ой, какая серьезная ошибка! Вместо тройного риттбергера Кэтрин показывает лишь одинарный — слишком поторопилась и не набрала достаточной скорости для прыжка.
Девушка исполнила каскад из двух тройных тулупов, лишь слегка задрожав на приземлении.
Открывает соревнования Кэтрин Карле из Карле! Она выступает под очень боевой и красивый инструментал «Palladio Concerto Grosso for String Orchestra» в исполнении Karl Jenkins.
Главной угрозой для россиянок является кореянка Ю Ён, которая уже имеет опыт выступления во взрослой серии Гран-при: в этом сезоне она взяла бронзу на этапе в Канаде и стала четвертой в Китае. Ю Ён владеет элементом ультра-си — тройным акселем, хотя и не всегда чисто исполняет его на турнирах. Интрига в женском турнире будет что надо.
Россию представят Анна Фролова и Ксения Синицына. Обе девушки уже брали медали на этапах юниорского Гран-при, а Синицына даже пробилась в финал, где заняла четвертое место с результатом 195,57 балла. Также фигуристки принимали участие во взрослом чемпионате России — 2020, где в острой конкуренции Синицына оказалась на пятом месте (выше были только Щербакова, Косторная, Трусова и Туктамышева!), а Фролова — на шестом. В общем Россию представляют очень достойные юниорки.
Вчера свою короткую программу показали юноши, в числе которых — 14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов (занял промежуточное второе место) и 15-летний подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев (стал первым). Будем надеяться, что российские девушки смогут так же возглавить турнирную таблицу после своей короткой программы.
Сами прокаты запланированы на 18.15 мск, а участницы будут выходить на лед в следующем порядке (изображение увеличится при клике):
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек на юношеских зимних Олимпийских играх — 2020. Узнать больше интересных фактов о турнире можно в нашем материале: