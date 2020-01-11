Борьба за лидерство: российские фигуристки стартуют на Играх. LIVE

Главной угрозой для россиянок является кореянка Ю Ён, которая уже имеет опыт выступления во взрослой серии Гран-при: в этом сезоне она взяла бронзу на этапе в Канаде и стала четвертой в Китае. Ю Ён владеет элементом ультра-си — тройным акселем, хотя и не всегда чисто исполняет его на турнирах. Интрига в женском турнире будет что надо.