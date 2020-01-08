За первыми победами: стартует зимняя юношеская Олимпиада

Что, где и когда

Столицу третьих зимних юношеских Олимпийских игр выбирали в 2014 году. Изначально среди городов, претендовавших на право проведения соревнований, значился Сочи, однако в итоге конкурентов осталось только двое.

В финальном голосовании швейцарская Лозанна за явным преимуществом (71 голос против десяти) победила румынский Брашов.

Сами соревнования пройдут не только в Лозанне, а еще в нескольких местах. Столица Игр, помимо церемоний открытия и закрытия соревнований, а также атлетов, которые будут проживать в Олимпийской деревне, примет старты на льду: хоккей, фигурное катание и шорт-трек.

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Лыжники, участвующие в гонках, а также в прыжках с трамплина, северной комбинации и биатлоне, будут сореноваться в самом молодом швейцарском кантоне Юра, а все остальные состязания пройдут непосредственно в Альпах.

Среди них фристайл, сноуборд, горжные лыжи, бобслей, сани, скелетон и даже керлинг! Интересно и, что летающие лыжники и биатлонисты территориально будут соревноваться даже не в Швейцарии, а в принадлежащем Франции Преманьоне.

Всего в 16 дисциплинах восьми видов спорта будет разыгран 81 комплект наград — программа на юношеской Олимпиаде предстоит весьма насыщенная.

Спортсмены и соревнования

Сборная России на этих Играх представлена во всех 16 дисциплинах, а делегация команды, если брать только спортсменов, насчитывает 106 человек.

Больше, чем у нашей сборной, участников соревнований выставят только хозяева швейцарцы, в команде которых будет 111 атлетов.

Ближе всего к лидерам по числу участников соревнований не добравшиеся до сотни спортсменов США (96), Германия (90) и Канада (78). Традиционно представительными для зимних видов будут команды Чехии (74), Японии (72), Италии (67), Австрии (63) и Франции (61).

Символом и талисманом Игр будет забавная помесь коровы, сенбернара и козла, от которого бело-голубому маскоту в прямом смысле достались рожки да ножки.

Уже с первого дня соревнований (10 января) начнут разыгрываться комплекты наград, и ни разу их не будет за день распределено меньше двух (17 января), а три дня подряд (с 18-го по 20-е) спортсмены определят сразу по десять юношеских олимпийских чемпионов.

Сборная России

Пожалуй, наиболее необычными видами являются лыжное горное восхождение и хоккей три на три. В обоих видах, как и во всех остальных, не обойдется без российских спортсменов, причем и там, и там будут представлены российские женщины.

А вот в женском хоккейном турнире по обычным правилам российской команды не будет — исключение в предстоящих соревнованиях.

Среди российских спортсменов, которые выступят на этой Олимпиаде, будет и несколько восходящих звезд мирового спорта.

Так, конечно, привлекают внимание лыжники, где у мужчин Илья Трегубов, Алексей Локтионов и Никита Писарев, безусловно, будут претендовать на награды во всех дисциплинах, а у женщин выступит младшая сестра ведущей лыжницы сборной страны Натальи Непряевой Дарья.

Не менее перспективным выглядит наш состав команды по фигурному катанию. Да, конечно, мы не увидим в Швейцарии проходящих по возрасту Анну Щербакову, Алену Косторную и Александру Трусову, но и без них команда будет весьма серьезной.

Команду «Хрустального», например, представит Даниил Самсонов, у девушек будет соревноваться оставившая приятное впечатление на взрослом чемпионате России Ксения Синицына, а в парах только за победой едут Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Кстати, самой Тутберидзе, как и хореографа Даниила Глейхенгауза в Лозанне не будет, но Самсонов не останется без поддержки тренерского штаба — в Швейцарию летит с ним тренер по прыжкам, третий человек в команде «Хрустального» Сергей Дудаков.

В прыжках трамплина очень большие надежды связываются с выступающий уже второй сезон в Кубке мира трехкратной чемпионкой мира среди юниоров Анной Шпыневой.

Ну а знаменосцем команды на церемонии открытия будет Евгения Долженкова, от которой ждут победы как раз в ски-альпинизме (горному восхождению на лыжах).