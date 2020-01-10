Битва за золото: ученик Тутберидзе на юношеской Олимпиаде. LIVE

Как и в финале юниорского Гран-при провалился Кагияма и сегодня. На тройном риттбергере едва не упал, коснувшись при приземлении льда второй ногой. Чисто исполнил аксель в 3,5 оборота, а вот каскад сорвал полностью. Первый прыжок - двойной лутц — получился, а вот на втором прыжке — двойном тулупе — влетел прямо в борт. Не рассчитал расстояние. Ну, и надо отметить, что каскад 2+2 ему бы в принципе не засчитали. А теперь еще и штрафные баллы получит.