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Битва за золото: ученик Тутберидзе на юношеской Олимпиаде. LIVE

Юношеская Олимпиада. Фигурное катание. Короткая программа юношей. ОНЛАЙН

В Лозанне стартует зимние юношеские Олимпийские игры, на которых под своим флагом выступят 106 российских спортсменов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию фигурного катания: юноши соревнуются в короткой программе.
Трансляция
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19:56

Даниил Самсонов на очереди.

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19:55

70.96 балла получает канадец. Немного не дотянул до Кагиямы.

19:53

Вероятно, был недокрут на тройном акселе. 3,5 оборота точно не сделал, есть вероятность, что и до трех не дотянул. В остальном все чисто — дорожка шагов без ошибок, вращения и остальные прыжковые элементами с каскадом выполнены отлично.

19:50

Алекса Ракич из Канады вышел на лед.

19:49

Но за счет компонентов вышел пока что на первое место японец. 72.76 балла получил. Но на первой строчке продержится недолго.

19:46

Как и в финале юниорского Гран-при провалился Кагияма и сегодня. На тройном риттбергере едва не упал, коснувшись при приземлении льда второй ногой. Чисто исполнил аксель в 3,5 оборота, а вот каскад сорвал полностью. Первый прыжок - двойной лутц — получился, а вот на втором прыжке — двойном тулупе — влетел прямо в борт. Не рассчитал расстояние. Ну, и надо отметить, что каскад 2+2 ему бы в принципе не засчитали. А теперь еще и штрафные баллы получит.

19:43

Японец Юма Кагияма показывает свою короткую программу.

19:36

Выходят на лед фигуристы.

19:35

Во второй разминке выступят еще пять фигуристов. Среди них два россиянина:

Юма Кагияма (Япония); Алекса Ракич (Канада); Даниил Самсонов (Россия); Андрей Мозалев (Россия); Ян Хюн Ча (Южная Корея).

19:21

А пока перерыв на перезаливку льда. Отдыхаем минут 20.

19:20

Вот так выглядит промежуточная турнирная таблица.

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19:19

66,16 балла получает чех.

19:17

Энергично выглядела программа, особенно музыкальное сопровождение — «Призрак оперы». Но допустил несколько падений чех, особенно с тройного риттбергера, поэтому много баллов не доберет. Каскад тройной сальхов - тройной тулуп отметим.

19:14

Даниэль Мразек из Чехии закрывает вторую группу.

19:13

57.31 балла набрал китайский фигурист.

19:10

И китаец провалил свою программу. 1,5 оборота на акселе, это вообще ничто. Ноль баллов. Плюс было падение с тройного риттбергера. С тройным тулупом хотя бы справился и каскад в начале сделал.

19:07

Юдон Чен из Китая вышел на лед.

19:06

44.07 балла получает израильтянин.

19:04

Кошмарное выступление. Просто кошмарное. Абсолютный провал. «Бабочка» уже в самом начале проката, затем приземлился на две ноги после недокрученного лутца, коснувшись рукой льда, тулуп двойной сделал чисто, но затем упал после простого вращения на ходу. И завершил программу второй «бабочкой».

19:01

Кстати, сам фигурист родом из Харькова.

19:01

Никита Коваленко, представляющий Израиль, продолжает выступления.

19:00

62.18 балла получает итальянец и занимает промежуточное второе место.

18:57

Неплохая программа в исполнении итальянца. Отметим высокий рост фигуриста, что добавляет некоторый дискомфорт. Например, при вращении вытянуть ногу оказалось крайне проблематично. Но прыжковые элементы Мемола выполнил чисто.

18:55

Николай Мемола из Италии вышел на лед.

18:54

Выходит в лидеры Андрей Кокура.

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18:52

Аксель в 3,5 оборота сделал Кокура, тройные лутц и тулуп с риттбергером чисты.

18:51

Чисто откатал свою программу, но есть одно но — во время вращения не очень удачно дернул рукой, в результате чего порвался рукав пиджака. А судьи, как известно, за внешний вид и костюм сильно штрафуют при необходимости. Да и музыкальное сопровождение явно не подходит к программе украинца.

18:47

Украинец Андрей Кокура открывает вторую разминку.

18:41

Вышли на разминку представители второй группы: Андрей Кокура (Украина); Николай Мемола (Италия); Никита Коваленко (Израиль); Юдон Чен (Китай); Даниэль Мразек (Чехия).

18:40

49,87 балла набирает эстонец.

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18:37

И ведь вроде все хорошо шло. До тройного риттбергера. Упал с него уже на заходе на прыжок. Даже не при приземлении. Видимо, сбило это падение Арлета с толку, потому что потерялся в своей программе и музыке. Еще и с тройного лутца упал. Аксель выдержал, хотя приземление было жестким.

18:34

Закрывает первую разминку Арлет Леванди из Эстонии.

18:33

53,02 балла получает француз. На одну сотую балла опережает он Налбоне.

18:31

Не самый удачный прокат. Уже в самом начале упал с тройного лутца, да еще и каскад потерял. В плане катания все неплохо, вращения также выполнены хорошо.

18:28

Франсуа Пито из Франции продолжает соревнования.

18:27

60.56 балла набирает швейцарец и выходит пока что в лидеры.

18:25

Что-то вроде мюзикла на льду показал швейцарец. Эффектная, артистичная программа, хотя скорости, наверное, немного не хватило. Вращения выполнены отлично, с тройными тулупом и риттбергере справился, тройной аксель также выполнен успешно.

18:22

Швейцарец Ноа Боденштейн на льду.

18:21

Всего лишь 49.57 балла набирает Лиам.

18:18

Не самая удачная программа в исполнении американца. Упал с тройного тулупа, дорожка шагов тоже с небольшими помарками.

18:15

Лиам Капейкис из США на льду.

18:13

53.01 балла получает за свою программу.

18:12

Недокрутил тройной тулуп, зато тройной риттбергер выполнил чисто. Двойной аксель — тоже.

18:08

Итальянец Маттео Налбоне открывает короткую программу соревнований.

18:01

Вышла первая группа фигуристов на лед.

18:00

Первая разминка выглядит следующим образом: Маттео Налбоне (Италия); Лиам Капейкис (США); Ноа Боденштейн (Швейцария); Франсуа Пито (Франция); Арлет Леванди (Эстония).

17:56

Среди россиян выступят Даниил Самсонов и Андрей Мозалев. Оба катаются в третьей группе фигуристов.

17:55

Начало прокатов — в 18.00 по мск.

17:50

В швейцарской Лозанне стартуют третьи зимние юношеские Олимпийские игры. Представляем текстовую онлайн-трансляцию фигурного катания: юноши соревнуются в короткой программе.