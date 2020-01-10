Битва за золото: ученик Тутберидзе на юношеской Олимпиаде. LIVE

Даниил Самсонов на очереди.
70.96 балла получает канадец. Немного не дотянул до Кагиямы.
Вероятно, был недокрут на тройном акселе. 3,5 оборота точно не сделал, есть вероятность, что и до трех не дотянул. В остальном все чисто — дорожка шагов без ошибок, вращения и остальные прыжковые элементами с каскадом выполнены отлично.
Алекса Ракич из Канады вышел на лед.
Но за счет компонентов вышел пока что на первое место японец. 72.76 балла получил. Но на первой строчке продержится недолго.
Как и в финале юниорского Гран-при провалился Кагияма и сегодня. На тройном риттбергере едва не упал, коснувшись при приземлении льда второй ногой. Чисто исполнил аксель в 3,5 оборота, а вот каскад сорвал полностью. Первый прыжок - двойной лутц — получился, а вот на втором прыжке — двойном тулупе — влетел прямо в борт. Не рассчитал расстояние. Ну, и надо отметить, что каскад 2+2 ему бы в принципе не засчитали. А теперь еще и штрафные баллы получит.
Японец Юма Кагияма показывает свою короткую программу.
Выходят на лед фигуристы.
Во второй разминке выступят еще пять фигуристов. Среди них два россиянина:
Юма Кагияма (Япония); Алекса Ракич (Канада); Даниил Самсонов (Россия); Андрей Мозалев (Россия); Ян Хюн Ча (Южная Корея).
А пока перерыв на перезаливку льда. Отдыхаем минут 20.
Вот так выглядит промежуточная турнирная таблица.
66,16 балла получает чех.
Энергично выглядела программа, особенно музыкальное сопровождение — «Призрак оперы». Но допустил несколько падений чех, особенно с тройного риттбергера, поэтому много баллов не доберет. Каскад тройной сальхов - тройной тулуп отметим.
Даниэль Мразек из Чехии закрывает вторую группу.
57.31 балла набрал китайский фигурист.
И китаец провалил свою программу. 1,5 оборота на акселе, это вообще ничто. Ноль баллов. Плюс было падение с тройного риттбергера. С тройным тулупом хотя бы справился и каскад в начале сделал.
Юдон Чен из Китая вышел на лед.
44.07 балла получает израильтянин.
Кошмарное выступление. Просто кошмарное. Абсолютный провал. «Бабочка» уже в самом начале проката, затем приземлился на две ноги после недокрученного лутца, коснувшись рукой льда, тулуп двойной сделал чисто, но затем упал после простого вращения на ходу. И завершил программу второй «бабочкой».
Кстати, сам фигурист родом из Харькова.
Никита Коваленко, представляющий Израиль, продолжает выступления.
62.18 балла получает итальянец и занимает промежуточное второе место.
Неплохая программа в исполнении итальянца. Отметим высокий рост фигуриста, что добавляет некоторый дискомфорт. Например, при вращении вытянуть ногу оказалось крайне проблематично. Но прыжковые элементы Мемола выполнил чисто.
Николай Мемола из Италии вышел на лед.
Выходит в лидеры Андрей Кокура.
Аксель в 3,5 оборота сделал Кокура, тройные лутц и тулуп с риттбергером чисты.
Чисто откатал свою программу, но есть одно но — во время вращения не очень удачно дернул рукой, в результате чего порвался рукав пиджака. А судьи, как известно, за внешний вид и костюм сильно штрафуют при необходимости. Да и музыкальное сопровождение явно не подходит к программе украинца.
Украинец Андрей Кокура открывает вторую разминку.
Вышли на разминку представители второй группы: Андрей Кокура (Украина); Николай Мемола (Италия); Никита Коваленко (Израиль); Юдон Чен (Китай); Даниэль Мразек (Чехия).
49,87 балла набирает эстонец.
И ведь вроде все хорошо шло. До тройного риттбергера. Упал с него уже на заходе на прыжок. Даже не при приземлении. Видимо, сбило это падение Арлета с толку, потому что потерялся в своей программе и музыке. Еще и с тройного лутца упал. Аксель выдержал, хотя приземление было жестким.
Закрывает первую разминку Арлет Леванди из Эстонии.
53,02 балла получает француз. На одну сотую балла опережает он Налбоне.
Не самый удачный прокат. Уже в самом начале упал с тройного лутца, да еще и каскад потерял. В плане катания все неплохо, вращения также выполнены хорошо.
Франсуа Пито из Франции продолжает соревнования.
60.56 балла набирает швейцарец и выходит пока что в лидеры.
Что-то вроде мюзикла на льду показал швейцарец. Эффектная, артистичная программа, хотя скорости, наверное, немного не хватило. Вращения выполнены отлично, с тройными тулупом и риттбергере справился, тройной аксель также выполнен успешно.
Швейцарец Ноа Боденштейн на льду.
Всего лишь 49.57 балла набирает Лиам.
Не самая удачная программа в исполнении американца. Упал с тройного тулупа, дорожка шагов тоже с небольшими помарками.
Лиам Капейкис из США на льду.
53.01 балла получает за свою программу.
Недокрутил тройной тулуп, зато тройной риттбергер выполнил чисто. Двойной аксель — тоже.
Итальянец Маттео Налбоне открывает короткую программу соревнований.
Вышла первая группа фигуристов на лед.
Первая разминка выглядит следующим образом: Маттео Налбоне (Италия); Лиам Капейкис (США); Ноа Боденштейн (Швейцария); Франсуа Пито (Франция); Арлет Леванди (Эстония).
Среди россиян выступят Даниил Самсонов и Андрей Мозалев. Оба катаются в третьей группе фигуристов.
Начало прокатов — в 18.00 по мск.
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