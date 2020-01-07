Шоу Загитовой и медведь Щербаковой: как фигуристки отметили Новый год

Спящая красавица Загитова

Несмотря на объявление о приостановке своих выступлений, олимпийская чемпионка и обладательница так называемого «Большого шлема» в женском фигурном катании Алина Загитова остается едва ли не главной звездой в своем виде спорта.

Ученица Этери Тутберидзе все новогодние праздники выступала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», где играла главную героиню — принцессу Лею.

Во время шоу Загитова в дуэте с занявшим шестое место в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году (в тандеме с Валентиной Маркеи) итальянцем Ондреем Хотареком продемонстрировала поддержку топ-класса, которую освоила буквально за пару недель репетиций.

Реклама

«Парные поддержки для меня сложнее, чем прыжки. В одиночном катании ты сама все контролируешь, а тут надо влиться в работу с партнером. Не знаю, пойду ли в парное катание. В детстве мне это было интересно, сейчас просто наслаждаюсь тем, что происходит. В будущее я не смотрю, живу сегодняшним днем», — рассказала Загитова.

В то же время собственные сольные прыжки у спортсменки получались не всегда, и за дни, которые в московском «Мегаспорте» демонстрировалось шоу, Алина несколько раз падала.

7 января состоялось последнее представление «Спящей красавицы», и после него пришла главная новость.

«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — сказано в опубликованном организаторами шоу пресс-релизе.

Пока не совсем понятно, как именно все будет проходить и почему такую информацию выдает не сама Алина или же тренерский штаб Этери Тутберидзе, работающий в котором хореограф Даниил Глейхенгауз ранее сообщал, что решение по дальнейшей работе с олимпийской чемпионкой будет принято не раньше мая.

Кроме того, уже 1 февраля Алина выступит в шоу на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области, где зрители также смогут увидеть Татьяну Тотьмянину, Максима Маринина, Максима Ковтуна и Анну Погорилую.

Волшебница Медведева

Главная конкурентка Загитовой по женскому турниру в Пхенчхане-2018, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая недавно снялась с чемпионата России из-за сломанных коньков после короткой программы, в которой заняла пятое место, также не теряла времени даром.

Подопечная Брайана Орсера провела новогодние праздники не в Канаде, а в Москве, где, как было анонсировано ранее, выступила в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», о чем, конечно же, отчиталась перед своими поклонниками в Instagram.

Домашняя атмосфера Щербаковой

Уже двукратная чемпионка России Анна Щербакова, которой, как и другим молодым звездочкам «Хрустального» Алене Косторной и Александре Трусовой, предстоит во второй части сезона защищать честь России на чемпионатах Европы и мира, в новогодних шоу, естественно, не выступала.

Анна предпочла провести новогодние праздники в скромной семейной атмосфере. Спортсменка выложила фотографию у елки,

а также со всей семьей.

А, безусловно, самой милой вышла ее публикация, где юная, но уже титулованная фигуристка сидит в карнавальном новогоднем костюме на полу в обнимку с плюшевым медведем.

Поздравление Трусовой

В домашней атмосфере встречала Новый год и Александра Трусова, ставшая в Красноярске третьей. Она тоже выложила порцию праздничных фотокарточек, среди которых нашлось место публикации у елки с мероприятия, куда она была приглашена.

Порадовала спортсменка своих поклонников фотографией и видео любимой собачки Тины, с которой не расстается, в новогоднем наряде.

А еще Александра поздравила всех своих болельщиков с Новым годом, поблагодарив их за поддержку.

«Так быстро пролетели последние дни уходящего года. Хочу поблагодарить за оказанную мне поддержку на чемпионате России. Спасибо вам большое за теплые слова! Хочу поздравить вас с Новым годом! Пусть 2020 году будет лучше уходящего! Ярче, красивее! Здоровья! Счастья! Добра!» — написала Трусова в Instagram.

А вот Алена Косторная предпочла не делиться своими новогодними празднованиями с пользователями. Впрочем, чемпионка Гран-при текущего сезона никогда не отличалась большой активностью в соцсетях и раньше.