Украинец для «Сити» и Чалов в «Челси»: кого купят в АПЛ

«Ливерпуль

Мерсисайдцы еще до официального открытия трансферного окна провернули большую сделку, переманив из «Ред Булл Зальцбург» форварда Такуми Минамимо. Переход обошелся скаузерами лишь в €10 млн. И это при том, что в текущем сезоне японец забил уже девять мячей и сделал 11 голевых передач в 22 матчах.

На Минамино, если верить СМИ, «Ливерпуль» останавливаться не собирается. По информации AS, «красные» активно изучают вариант с трансфером нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

Сам француз только добавил масла в огонь, лайкнув в Instagram свой отфотошопленный снимок в футболке «Ливерпуля».

| Ousmane Dembele liked a picture that shows his head photoshopped onto a Liverpool jersey. [sport] pic.twitter.com/ZeibuqgyKI — Barзa Watch (@BarcaWatch) January 6, 2020

Болельщики подопечных Юргена Клоппа не горят желанием видеть травматичного Дембеле в команде и наверняка предпочли бы ему продление контракта с Жоржиньо Вейналдумом. Контракт хавбека с мерсисайдцами рассчитан до 2021 года и пока не был пролонгирован, в связи с чем The Athletic предупреждает о возможном уходе нидерландского футболиста из «Ливерпуля».

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«Челси»

Клубу Романа Абрамовича удалось путем апелляции добиться досрочного снятия бана на совершение трансферов из-за прецедента с незаконными переходами молодых футболистов. Благодаря этому Фрэнку Лэмпарду впервые за много лет удалось привлечь к первой команде «синих» своих воспитанников, которые сейчас составляют основной костяк. Но их усилий, как показывают не самые выдающиеся результаты лондонцев, мало. Поэтому на рынке от «Челси» стоит ждать активных действий.

Как стало известно Evening Standard, в первую очередь клуб хочет усилиться нападающим. Приоритетным вариантом был Мусса Дембеле из «Лиона», однако французы от переговоров отказались.

После этого «Челси», по версии источника, может сфокусироваться на кандидатуре форварда московского ЦСКА Федора Чалова. А Миши Батшуайи и Оливье Жиру, по всей видимости, уйдут из клуба.

Планирует Лэмпард и перестановки в обороне. Британский специалист хочет видеть в своей команде защитника «Баварии» Давида Алабу, ради чего готов расстаться с Эмерсоном и Фернандо Алонсо. Так или иначе, несмотря на множество слухов, наставник «Челси» пообещал, что не перестанет доверять молодежи.

«Манчестер Сити»

Манкунианцы уже фактически попрощались с возможностью защитить чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ), о чем говорит отставание от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков (у скаузеров остается еще игра в запасе). Все силы Хосеп Гвардиола намерен бросить на Лигу чемпионов, где «горожане» никогда в истории не знали успеха.

Из-за многочисленных травм игроков обороны «Сити» ищет усиление именно в эту зону. Как сообщает The Athletic, действующий чемпион Англии интересуется защитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николаем Матвиенко. Приоритетным вариантом по-прежнему остается Милан Шкриньяр из «Интернационале», однако его будет тяжело приобрести из-за высокой стоимости. К тому же словацкого футболиста также хотят заполучить «Барселона» и мадридский «Реал», о чем пишет Corriere dello Sport.

У Матвиенко контракт с «Шахтером» истекает уже летом следующего года, поэтому «горожанам» не составит труда его приобрести. В случае его перехода у «Сити» в составе будут уже два украинца — Александр Зинченко играет за «Сити» успешно и уходить не собирается.

«Манчестер Юнайтед»

Главным хедлайнером новостей из стана «красных дьяволов» уже которое трансферное окно остается Поль Погба. Француз травмирован большую часть сезона и, по информации Cope, даже просил боссов «МЮ» продать его в мадридский «Реал». «Сливочные» в итоге от трансфера отказались, а главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер объявил, что Погба остается.

У «МЮ» нет больших кадровых проблем, из-за чего усиливаться клуб если и планирует, то точечно. Приоритетными целями являются полузащитник «Лестер Сити» Джеймса Мэддисон и хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш. Оба в условиях английского рынка стоят до неприличия дорого, поэтому «Юнайтед» придется кем-то пожертвовать — не исключают в прессе, что этим «кем-то» станет Джесси Лингард.

Если же их подписать не удастся, то Сульшер готов усилить среднюю линию футболистом «Тоттенхэма» Гарри Уинксом.

«Тоттенхэм Хотспур»

Основной задачей «шпор» на зимнее трансферное окно станет удерживание своих лидеров. Однако полузащитник Кристиан Эриксен, судя по всему, окончательно отказался от продления контракта с «Тоттенхэмом», и теперь клуб надеется продать его зимой, чтобы выручить хоть какие-то деньги. По последним слухам, Tuttomercatoweb отправляет датчанина в «Интер», представители которого уже контактировали с игроком.

Но миланцы, как и другие топ-клубы Европы, включая «Реал», не хотят платить €30 млн и предпочтут подписать Эриксена бесплатно летом.

Неудачами пока оборачиваются попытки лондонцев продлить соглашение с защитником Яном Вертонгеном. На него активно претендуют «Наполи» и «Аякс». В свою очередь «шпоры» готовы приобрести переживающего не лучшие времена в «Реале» Гарета Бэйла. В сделку, как сообщает El Desmarque, может быть включен Эриксен.

«Арсенал»

Приход Микеля Артеты, возглавившего команду по ходу сезона, планов «канониров» не меняет. Клуб по-прежнему самостоятельно формирует трансферную политику и не намерен отказываться от уже намеченных вариантов. Так, Sky Germany пишет, что «Арсенал» начал переговоры по трансферу защитника Жерома Боатенга из «Баварии», которого мюнхенцы оценивают в €15 млн.

Могут воспользоваться лондонцы и непростой ситуацией француза Адриена Рабьо, который почти не играет в «Ювентусе». «Бьянконери» готовы продать хавбека за €25-30 млн, но «Арсеналу» придется выдержать конкуренцию со стороны «Эвертона».

А вот форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и оскандалившийся полузащитник Гранит Джака с большой долей вероятности останутся в стане «канониров». По крайней мере, Артета на это рассчитывает.

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Трансферное окно в Англии закроется 31 января. Ко всему прочему, с 1 февраля футболисты, у которых заканчиваются контракты со своими клубами летом, смогут свободно вести переговоры о переходе в другой клуб.