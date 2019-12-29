Загитова уже скучает: кто спасет Россию на чемпионате Европы

28 декабря в Красноярске завершилась соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию, а на следующий день лучшие фигуристы страны и призеры приняли участие в церемониях награждения и показательных выступлениях. В этот же день исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), подводя итоги национального первенства, определился с заявкой сборной на чемпионат Европы. Турнир континента пройдет с 20 января по 26 января в австрийском городе Грац, и российских спортсменов там будет большинство ввиду максимального количества квот во всех дисциплинах — по три в каждой. Состав российской команды выглядит следующим образом:

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Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова;

Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин;

Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин;

Запасные: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Алина Пепелева / Роман Плешков, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов.

Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро;

Запасные: Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Софья Шевченко / Игорь Еременко.

По словам президента федерации Александра Горшкова,

выбор в пользу данных фигуристов был сделан «по спортивному принципу», а именно — исходя из результатов спортсменов на прошедших в Красноярске соревнованиях.

Тройка представителей женского одиночного катания была по сути известна еще в начале сезона, а по его ходу лишь больше отгоняла любые сомнения по этому поводу. В итоге Щербакова во второй раз подряд стала чемпионкой России, а Косторная с Трусовой замкнули тройку лидеров соответственно. Первые два места давали прямую путевку в Грац, третья же определялась тренерским советом федерации, но данный процесс у девушек-одиночниц оказался лишь формальностью.

Туктамышева, в Красноярске впервые предпринявшая попытку исполнить четверной прыжок, ожидаемо была включена в запас. На чемпионате России она стала четвертой, хотя по итогам произвольной программы заняла лишь девятое место, упав как с четверного тулупа, так и допустив недокруты на тройных акселе, флипе и риттбергере. А вот второе место в резерве было отдано Анастасии Гульковой. Анна Фролова на чемпионат Европы не могла быть заявлена в принципе из-за возрастного ограничения, и ожидалось, что в запас будет включена Ксения Синицына, занявшая итоговое пятое место. Однако тренерский совет, видимо, не смог не обратить внимание на проваленную фигуристкой короткую программу, по итогам которой та занимала 14-е место.

«Это был не первый старт, когда у меня возникают проблемы в короткой программе. На турнире в Риге сложилась похожая ситуация, когда я неудачно исполнила короткую программу, но победила в итоге. Мне психологически сложнее короткую программу катать, но надо научиться с этим справляться», — цитирует Синицыну пресс-служба ФФККР.

Наконец, даже в теории на континентальное первенство не могли быть заявлены ни Алина Загитова, ни Евгения Медведева. Первая еще в начале декабря объявила о временном приостановлении карьеры, хотя, по признаниям Этери Тутберидзе, уже вовсю скучает по крупным соревнованиям.

Вторая же лишилась шанса получить путевку в Австрию, отказавшись участвовать в произвольной программе. По итогам короткой программы Евгения набрала 71,08 балла, но с соревнований снялась из-за технических трудностей — у фигуристки после падения сломался конек, а полноценной замены ему у нее не оказалось.

«С коньком было все совсем плохо. Этим ботинкам нет еще и месяца, такую ситуацию предвидеть невозможно. Выступать в такой обуви было бы опасно для здоровья», — объяснила Медведева в эфире Первого канала.

Как для Загитовой, так и для Медведевой этот сезон по сути завершен, ведь им не удастся выступить не только на чемпионате Европы, но и на первенстве мира. Сейчас же обе спортсменки могут думать исключительно об участии в ледовых шоу.

С мужчинами-одиночниками оказалось все сложнее. Казалось, что один из главных открытий этого сезона Макар Игнатов, несмотря на провал в произвольной программе в Красноярске, получит право выступить в Австрии авансом. Однако исполком ФФККР все-таки не стал идти на резкие меры и отдал путевку опытному Самарину, взявшему бронзу. Участие в европейском турнире Дмитрия Алиева, впрочем, сомнению не подвергалось, а своей победой в Красноярске он лишь подтвердил свой текущий статус «сборника». Во многом удивительным стало серебро Артура Даниеляна, который сумел подняться с 13-го места после короткой программы на итоговое второе.

Для 16-летнего фигуриста поездка на взрослый чемпионат Европы станет дебютной.

В парном катании неприятно удивил дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, полностью проваливший короткую программу. И хотя «произволку» фигуристы откатали гораздо лучше, в тройку лидеров по сумме баллов им войти не удалось. В итоге помимо двух путевок, ушедших Бойковой с Козловским и Тарасовой с Морозовым, в Австрию полетят Павлюченко и Ходыкин, выигравшие бронзу национального первенства. Без сюрпризов обошлось и в танцах на льду. Всю квоту забрала тройка лидеров Красноярска: Синицина / Кацалапов, Степанова / Букин, Загорски / Гурейро. Та же ситуация и с запасными танцорами — все три места в резерве также заняли пары, забравшие следующие три места после призеров чемпионата России.