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«Впервые слышу такое от Тутберидзе»: в чем призналась Косторная

Косторная высказалась об отсутствии Загитовой на чемпионате России

Алена Косторная превзошла мировой рекорд, но считает, что это достижение меркнет перед похвальными словами от Этери Тутберидзе, которые она «слышала в первый раз», а также прокомментировала отсутствие на чемпионате России Алины Загитовой. Александра Трусова пожаловалась на то, что тренеры не позволили ей прыгать тройной аксель, а Евгения Медведева рассказала о том, как наскоро заматывала скотчем сломанный конек прямо перед выступлением.

На чемпионате России по фигурному катанию началась самая жаркая пора — в борьбу вступили женщины-одиночницы. Ни на выступлениях мужчин, ни на парах, ни на танцах арена в Красноярске не забивалась полностью, но девушки без проблем собрали аншлаг уже к первой разминке.

И не мудрено, ведь выступления открывала покорительница четверных Александра Трусова, а вскоре после этого уже шли непрерывным потоком одна знаменитость за другой

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Софья Самодурова, Станислава Константинова и Евгения Медведева.

Перерыв между известными именами был совсем небольшим, а те, кто его заполнял, также показывали чистые прокаты и вызывали громкие овации.

К примеру, Валерия Шульская из Оренбурга, которая в первый раз в карьере пробилась на чемпионат России, выдала эмоциональный прокат под музыку из «Игры Престолов» с каскадом тройной лутц + тройной тулуп.

15-летняя фигуристка не смутилась и ни разу не ошиблась, хотя выходила на лед сразу после Косторной, которая только что превзошла собственный мировой рекорд.

И такой стабильно хороший уровень, как Шульская, продемонстрировала почти каждая из 17 участниц чемпионата. Недаром национальное первенство России называют более конкурентным, чем чемпионат Европы и даже мира.

Однако и в такой борьбе выделилась группа из пяти лидеров, которые набрали за 70 баллов. Возглавила этот топ-5 Косторная, получившая космическую оценку 89,86 — столько не смог набрать в короткой программе чемпионата России ни один мужчина (из-за множества ошибок, но заслуг Алены это не умаляет).

Эта оценка стала бы новым мировым рекордом, но достижения на внутрироссийском уровне нельзя официально засчитывать на международном, поскольку свои судьи все-таки более лояльны к фигуристам.

Но Косторную это, кажется, не очень расстроило. После проката она сразу заявила, что главной наградой для нее стали теплые слова тренера Этери Тутберидзе.

«Я испытала больше эмоций не из-за оценки или проката, а из-за того, что мне сказала Этери Георгиевна. Первый раз от нее такое слышу.

Что именно она сказала, не буду разглашать, но это была похвала. Я показала сегодня свой лучший прокат.

Как повлияла на меня недавняя победа в финале Гран-при? Это золото не дало мне какой-то дополнительной ответственности или уверенности, это же просто медаль и кубок.

Я в целом люблю выступать при большой аудитории. Чем больше людей, тем больше удовольствия я получаю.

Ходили слухи о том, что я снимусь с чемпионата России из-за травмы? Я не знала об этом, пока Даниил Маркович не открыл мне какую-то статью, когда мы были в аэропорту у стойки регистрации. Он пошутил: «О, Алена, так ты все-таки летишь?» Оказывается, у нас все решает Instagram.

Что думаю об отсутствии на чемпионате России Алины Загитовой? Она продолжает тренироваться, мы пересекаемся в Москве на катке.

Ничего особенного или сверхъестественного в том, что она тут не выступает, нет. Разве что не хватает знакомого лица», — подытожила Косторная.

Второй по итогам короткой программы стала действующая чемпионка России Анна Щербакова, показавшая сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер и набравшая за прокат 79,93, что без элементов ультра-си весьма солидно.

«Я рада тому, как все вышло. На предыдущем чемпионате России я получила за короткую программу на пять баллов меньше, чем сейчас? Понимаю, что того, что я катала в прошлом году, в этом уже будет недостаточно.

К тому же тогда я на чемпионате России просто хотела показать себя, так как была юниоркой (Анна в любом случае не поехала бы на взрослый чемпионат Европы и мира. — «Газета.Ru»), а сейчас я уже официально выступаю по взрослым и отбираюсь на главные старты.

Было волнение, мандраж, потому что я осознавала, насколько это ответственный старт.

Получать реальное удовольствие от проката начала уже после заключительного каскада. До этого сильно концентрировалась и следила за каждым движением.

Но скоро Новый год, и я немного отдохну. Как обычно, поедем всей семьей на дачу», — улыбаясь, рассказывала фигуристка.

На третьей строчке расположилась Александра Трусова, которая не может демонстрировать в короткой программе своих фирменных четверных прыжков (запрещено правилами), а разрешенный там тройной аксель еще не довела до стабильного состояния и потому была вынуждена довольствоваться набором «обыкновенных» тройных.

К тому же у Трусовой случилась неприятность с платьем, которое должно менять цвет с белого на черный по ходу программы. Когда фигуристка отстегнула застежку, черная ткань раскрылась лишь наполовину и болталась на груди до самого конца выступления.

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Впрочем, это не помешало Русской Ракете показать без ошибок все элементы и набрать 76,46 балла — просто превосходная оценка, учитывая, что она не стала показывать ни тройной аксель, ни дорогостоящий каскад лутц + риттбергер, сосредоточившись на чистом исполнении более простых элементов.

После проката Трусова признала избранный курс на осторожность верным, хотя и выразила досаду из-за того, что тренеры не позволили ей рисковать.

«Главная задача для меня сейчас — отобраться в сборную страны на чемпионат Европы и мира. Чтобы не рисковать сильно, тренеры попросили убрать из короткой программы тройной аксель

после утренней тренировки (в контрольном прокате под музыку Трусова упала с этого прыжка. — «Газета.Ru»). Я бы сама никогда не убрала.

Долго не хотела соглашаться, но в итоге это было правильным решением. Конечно, осталось ощущение чего-то незаконченного, потому что я не стала делать тройной аксель, но в целом я довольна прокатом. На следующих стартах я обязательно буду заходить на этот элемент.

Каково было выступать первой? Мне такое нравится — ты уже откатала, а остальные еще нет.

Так что первый номер для меня — самый лучший.

Тем не менее на этом чемпионате России у меня было больше переживаний, потому что хочется попасть в сборную на главные старты. В прошлом сезоне, когда я еще была юниоркой, в этом плане было проще.

Как я провожу свободное время в Красноярске? Гуляли с мамой, звонили близким, чтобы показать, как здесь холодно. Моя собачка совсем замерзла, несмотря на то, что мы ее утеплили», — рассказала Трусова, которая ни на миг не расстается со своим питомцем породы чихуа-хуа по кличке Тина.

Елизавета Туктамышева, в отличие от Трусовой, тройным акселем уже давно овладела и продемонстрировала его на чемпионате России, правда, с небольшой помаркой — выезд получился смазанным.

Также Императрице сняли баллы за финальное вращение, углядев там какой-то недочет.

В итоге 23-летняя ученица Алексея Мишина оказалась на четвертой строчке, немного уступив Трусовой и Щербаковой с результатом 75,74 балла.

«Если учитывать, какое у меня было состояние до выступления, то прокатом я довольна. Но в целом программа была исполнена не идеально, с недочетами. Прыжки получились не настолько классными, как я могу их делать. Я очень волновалась.

Завтра надеюсь откатать лучше — есть желание выйти и оттарабанить все.

Буду ли я исполнять в произвольной программе четверной тулуп? Честно, пока сама не знаю. На чемпионате России настолько высокая конкуренция, что нельзя допускать ошибок.

Женское фигурное катание в нашей стране вышло на новый уровень, и меня будоражит это соперничество. Я еще никогда так стремительно не развивалась, как сейчас».

Замкнула топ-5 Евгения Медведева, которая успела изрядно напугать своих поклонников историей со сломанными на тренировке коньками, из-за чего она в срочном порядке принялась искать новые.

Разносить свежие ботинки — это весьма болезненная процедура для фигуриста, которая обычно занимает долгое время, так что публика со страхом ждала, что же покажет двукратная чемпионка мира в прокате.

Однако оказалось, что спортсменка все же решила выступать в старых ботинках, наскоро перемотав сломанный ботинок скотчем. Впрочем, это еще большой вопрос, что более рискованно — кататься в еще не разношенных коньках или в уже развалившихся и заново склеенных.

Так или иначе, Медведевой удалось не повредить свой ботинок снова и показать чистый прокат лишь с одной ошибкой — недокрутом на втором прыжке в каскаде тройной флип + тройной тулуп.

Она получила за свое выступление 71,08 балла, а после проката призналась, что жутко переживала из-за возможных проблем на льду.

«Сегодня я показала максимум из того, что могла. Справилась с прокатом и самое главное — с нервами. У меня тряслись коленки, руки.

Выступала ли я в новых коньках из-за проблем с инвентарем? Нет, я каталась в старых, хотя они сломаны.

Предыдущий день вышел очень сложным. Я допустила неприятное падение, сломала ботинок, мы начали искать новую пару, но нашли только коньки для новичков.

Прицепили к ним мои лезвия, но кататься было вообще некомфортно, так что решили просто замотать скотчем старые.

Мы с моим тренером Брайаном Орсером заматывали ботинок максимально плотно, насколько это возможно.

К тому же фанаты мне сегодня очень помогли, я получила колоссальные впечатления от их поддержки. Я хочу извиниться за то, что, возможно, отреагировала как-то холодно, просто прокат был очень тяжелым.

Часто ли в карьере приходилось после пятого места в короткой попадать на пьедестал? Я как-то и с 11-го в юниорский сезон попадала.

Брайан после выступления сказал, что гордится мной. У меня ведь на разминке ничего не получалось, но в ходе самого проката удалось собрать элементы. Я этому рада», — отметила Медведева.

Орсер после выступления назвал свою подопечную «бойцом» и сказал, что такой хороший прокат можно считать «чудом».

Женщины разыграют медали чемпионата России и путевки на чемпионат Европы уже завтра, 27 декабря. Прокаты начнутся в 15.00 по московскому времени.