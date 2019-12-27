«Впервые слышу такое от Тутберидзе»: в чем призналась Косторная

На чемпионате России по фигурному катанию началась самая жаркая пора — в борьбу вступили женщины-одиночницы. Ни на выступлениях мужчин, ни на парах, ни на танцах арена в Красноярске не забивалась полностью, но девушки без проблем собрали аншлаг уже к первой разминке.

И не мудрено, ведь выступления открывала покорительница четверных Александра Трусова, а вскоре после этого уже шли непрерывным потоком одна знаменитость за другой

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— Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Софья Самодурова, Станислава Константинова и Евгения Медведева.

Перерыв между известными именами был совсем небольшим, а те, кто его заполнял, также показывали чистые прокаты и вызывали громкие овации.

К примеру, Валерия Шульская из Оренбурга, которая в первый раз в карьере пробилась на чемпионат России, выдала эмоциональный прокат под музыку из «Игры Престолов» с каскадом тройной лутц + тройной тулуп.

15-летняя фигуристка не смутилась и ни разу не ошиблась, хотя выходила на лед сразу после Косторной, которая только что превзошла собственный мировой рекорд.

И такой стабильно хороший уровень, как Шульская, продемонстрировала почти каждая из 17 участниц чемпионата. Недаром национальное первенство России называют более конкурентным, чем чемпионат Европы и даже мира.

Однако и в такой борьбе выделилась группа из пяти лидеров, которые набрали за 70 баллов. Возглавила этот топ-5 Косторная, получившая космическую оценку 89,86 — столько не смог набрать в короткой программе чемпионата России ни один мужчина (из-за множества ошибок, но заслуг Алены это не умаляет).

Эта оценка стала бы новым мировым рекордом, но достижения на внутрироссийском уровне нельзя официально засчитывать на международном, поскольку свои судьи все-таки более лояльны к фигуристам.

Но Косторную это, кажется, не очень расстроило. После проката она сразу заявила, что главной наградой для нее стали теплые слова тренера Этери Тутберидзе.

«Я испытала больше эмоций не из-за оценки или проката, а из-за того, что мне сказала Этери Георгиевна. Первый раз от нее такое слышу.

Что именно она сказала, не буду разглашать, но это была похвала. Я показала сегодня свой лучший прокат.

Как повлияла на меня недавняя победа в финале Гран-при? Это золото не дало мне какой-то дополнительной ответственности или уверенности, это же просто медаль и кубок.

Я в целом люблю выступать при большой аудитории. Чем больше людей, тем больше удовольствия я получаю.

Ходили слухи о том, что я снимусь с чемпионата России из-за травмы? Я не знала об этом, пока Даниил Маркович не открыл мне какую-то статью, когда мы были в аэропорту у стойки регистрации. Он пошутил: «О, Алена, так ты все-таки летишь?» Оказывается, у нас все решает Instagram.

Что думаю об отсутствии на чемпионате России Алины Загитовой? Она продолжает тренироваться, мы пересекаемся в Москве на катке.

Ничего особенного или сверхъестественного в том, что она тут не выступает, нет. Разве что не хватает знакомого лица», — подытожила Косторная.

Второй по итогам короткой программы стала действующая чемпионка России Анна Щербакова, показавшая сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер и набравшая за прокат 79,93, что без элементов ультра-си весьма солидно.

«Я рада тому, как все вышло. На предыдущем чемпионате России я получила за короткую программу на пять баллов меньше, чем сейчас? Понимаю, что того, что я катала в прошлом году, в этом уже будет недостаточно.

К тому же тогда я на чемпионате России просто хотела показать себя, так как была юниоркой (Анна в любом случае не поехала бы на взрослый чемпионат Европы и мира. — «Газета.Ru»), а сейчас я уже официально выступаю по взрослым и отбираюсь на главные старты.

Было волнение, мандраж, потому что я осознавала, насколько это ответственный старт.

Получать реальное удовольствие от проката начала уже после заключительного каскада. До этого сильно концентрировалась и следила за каждым движением.

Но скоро Новый год, и я немного отдохну. Как обычно, поедем всей семьей на дачу», — улыбаясь, рассказывала фигуристка.

На третьей строчке расположилась Александра Трусова, которая не может демонстрировать в короткой программе своих фирменных четверных прыжков (запрещено правилами), а разрешенный там тройной аксель еще не довела до стабильного состояния и потому была вынуждена довольствоваться набором «обыкновенных» тройных.

К тому же у Трусовой случилась неприятность с платьем, которое должно менять цвет с белого на черный по ходу программы. Когда фигуристка отстегнула застежку, черная ткань раскрылась лишь наполовину и болталась на груди до самого конца выступления.

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Впрочем, это не помешало Русской Ракете показать без ошибок все элементы и набрать 76,46 балла — просто превосходная оценка, учитывая, что она не стала показывать ни тройной аксель, ни дорогостоящий каскад лутц + риттбергер, сосредоточившись на чистом исполнении более простых элементов.

После проката Трусова признала избранный курс на осторожность верным, хотя и выразила досаду из-за того, что тренеры не позволили ей рисковать.

«Главная задача для меня сейчас — отобраться в сборную страны на чемпионат Европы и мира. Чтобы не рисковать сильно, тренеры попросили убрать из короткой программы тройной аксель

после утренней тренировки (в контрольном прокате под музыку Трусова упала с этого прыжка. — «Газета.Ru»). Я бы сама никогда не убрала.

Долго не хотела соглашаться, но в итоге это было правильным решением. Конечно, осталось ощущение чего-то незаконченного, потому что я не стала делать тройной аксель, но в целом я довольна прокатом. На следующих стартах я обязательно буду заходить на этот элемент.

Каково было выступать первой? Мне такое нравится — ты уже откатала, а остальные еще нет.

Так что первый номер для меня — самый лучший.

Тем не менее на этом чемпионате России у меня было больше переживаний, потому что хочется попасть в сборную на главные старты. В прошлом сезоне, когда я еще была юниоркой, в этом плане было проще.

Как я провожу свободное время в Красноярске? Гуляли с мамой, звонили близким, чтобы показать, как здесь холодно. Моя собачка совсем замерзла, несмотря на то, что мы ее утеплили», — рассказала Трусова, которая ни на миг не расстается со своим питомцем породы чихуа-хуа по кличке Тина.

Елизавета Туктамышева, в отличие от Трусовой, тройным акселем уже давно овладела и продемонстрировала его на чемпионате России, правда, с небольшой помаркой — выезд получился смазанным.

Также Императрице сняли баллы за финальное вращение, углядев там какой-то недочет.

В итоге 23-летняя ученица Алексея Мишина оказалась на четвертой строчке, немного уступив Трусовой и Щербаковой с результатом 75,74 балла.

«Если учитывать, какое у меня было состояние до выступления, то прокатом я довольна. Но в целом программа была исполнена не идеально, с недочетами. Прыжки получились не настолько классными, как я могу их делать. Я очень волновалась.

Завтра надеюсь откатать лучше — есть желание выйти и оттарабанить все.

Буду ли я исполнять в произвольной программе четверной тулуп? Честно, пока сама не знаю. На чемпионате России настолько высокая конкуренция, что нельзя допускать ошибок.

Женское фигурное катание в нашей стране вышло на новый уровень, и меня будоражит это соперничество. Я еще никогда так стремительно не развивалась, как сейчас».

Замкнула топ-5 Евгения Медведева, которая успела изрядно напугать своих поклонников историей со сломанными на тренировке коньками, из-за чего она в срочном порядке принялась искать новые.

Разносить свежие ботинки — это весьма болезненная процедура для фигуриста, которая обычно занимает долгое время, так что публика со страхом ждала, что же покажет двукратная чемпионка мира в прокате.

Однако оказалось, что спортсменка все же решила выступать в старых ботинках, наскоро перемотав сломанный ботинок скотчем. Впрочем, это еще большой вопрос, что более рискованно — кататься в еще не разношенных коньках или в уже развалившихся и заново склеенных.

Так или иначе, Медведевой удалось не повредить свой ботинок снова и показать чистый прокат лишь с одной ошибкой — недокрутом на втором прыжке в каскаде тройной флип + тройной тулуп.

Она получила за свое выступление 71,08 балла, а после проката призналась, что жутко переживала из-за возможных проблем на льду.

«Сегодня я показала максимум из того, что могла. Справилась с прокатом и самое главное — с нервами. У меня тряслись коленки, руки.

Выступала ли я в новых коньках из-за проблем с инвентарем? Нет, я каталась в старых, хотя они сломаны.

Предыдущий день вышел очень сложным. Я допустила неприятное падение, сломала ботинок, мы начали искать новую пару, но нашли только коньки для новичков.

Прицепили к ним мои лезвия, но кататься было вообще некомфортно, так что решили просто замотать скотчем старые.

Мы с моим тренером Брайаном Орсером заматывали ботинок максимально плотно, насколько это возможно.

К тому же фанаты мне сегодня очень помогли, я получила колоссальные впечатления от их поддержки. Я хочу извиниться за то, что, возможно, отреагировала как-то холодно, просто прокат был очень тяжелым.

Часто ли в карьере приходилось после пятого места в короткой попадать на пьедестал? Я как-то и с 11-го в юниорский сезон попадала.

Брайан после выступления сказал, что гордится мной. У меня ведь на разминке ничего не получалось, но в ходе самого проката удалось собрать элементы. Я этому рада», — отметила Медведева.

Орсер после выступления назвал свою подопечную «бойцом» и сказал, что такой хороший прокат можно считать «чудом».

Женщины разыграют медали чемпионата России и путевки на чемпионат Европы уже завтра, 27 декабря. Прокаты начнутся в 15.00 по московскому времени.