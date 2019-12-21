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Во всем виноват Родченков: СК разобрался с обвинениями WADA

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный комитет России (СК) сообщил об изменении Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, информатор WADA имел удаленный доступ к базе и искажал ее в том числе и после своего побега в США. По этой причине его версия базы может отличаться от той, что Россия передала на проверку в 2019 году. СК просил WADA отправить на экспертизу образец базы Родченкова, но получил отказ.

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) выступил с заявлением по поводу санкций, наложенных на Россию в связи с якобы совершенными махинациями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил страну на четыре года от участия в крупных международных турнирах — чемпионатах мира и Олимпийских играх — из-за того, что переданная на перепроверку база не совпадала с той, что предоставил экспертам ранее бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков, в 2015 году бежавший в США.

После обнаружения различий в двух образцах сотрудники WADA провели тщательную проверку и пришли к выводам, что

данные базы лаборатории будто бы искажали с 2013 года, в том числе и прямо накануне передачи экспертам — в январе 2019-го, — чтобы скрыть нарушения 145 атлетов.

Не дали перепроверить базу Родченкова

Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик. Однако в ответ на эту просьбу был получен отказ.

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — приводит ТАСС слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Сведения из базы данных — подлинны

Петренко подчеркнула, что прямо в здании Московской антидопинговой лаборатории под наблюдением сотрудников министерства спорта России и IT-специалистов

экспертам WADA были переданы требуемые электронные файлы из базы лаборатории и больше 5 тысяч биологических проб. Петренко заверила, что все данные были абсолютно подлинными.

«Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их аутентичности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов», — отметила представитель СК.

Родченков вносил изменения в базу удаленно

Петренко сообщила, что Следственному комитету удалось доказать, что в 2015 и 2016 году в базу заходили удаленно с IP-адресов в США и Германии, и это делали бывшие руководители лаборатории, среди которых — Родченков.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов»,

— указала функционер.

Стоит отметить, что об этом Петренко говорила еще в 2017 году.

«Следствием получены доказательства уязвимости базы лаборатории и работы в ней посредством удаленного доступа Родченкова в период его деятельности и после отъезда в США.

Обладая правами доступа к базе и результатами тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, он имел возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств. Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены WADA и Международному олимпийскому комитету (МОК)», — цитировал Петренко «Интерфакс».

Почему WADA не реагирует на эти заявления

Эксперты WADA настаивают на своей версии событий, изложенной на 62-страничном отчете.

Главные выводы оттуда:

1) В базу данных Московской лаборатории вносились изменения несколько лет — вплоть до 2019-го.
2) Никаких следов удаленного входа в базу с 2016 года не обнаружено, соответственно, последние изменения производились кем-то на месте.
3) Накануне передачи данных экспертам WADA были удалены около 20 тысяч файлов и подделаны сообщения на внутреннем форуме сотрудников.
4) В сообщениях на форуме Родченков и его подчиненные, тоже бежавшие в США, будто бы подробно расписывали схему своих махинаций, что выглядело неестественно.
5) Следы изменений и создания новых сообщений пытались стереть, но делали это неумело и оставили улики.

Кто прав, кто виноват, и достаточно ли у WADA доказательств, чтобы предъявлять такие серьезные обвинения, решит Спортивный арбитражный суд (CAS), куда российская сторона намерена подать апелляцию на четырехлетний бан.