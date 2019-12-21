Во всем виноват Родченков: СК разобрался с обвинениями WADA

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) выступил с заявлением по поводу санкций, наложенных на Россию в связи с якобы совершенными махинациями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил страну на четыре года от участия в крупных международных турнирах — чемпионатах мира и Олимпийских играх — из-за того, что переданная на перепроверку база не совпадала с той, что предоставил экспертам ранее бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков, в 2015 году бежавший в США.

После обнаружения различий в двух образцах сотрудники WADA провели тщательную проверку и пришли к выводам, что

данные базы лаборатории будто бы искажали с 2013 года, в том числе и прямо накануне передачи экспертам — в январе 2019-го, — чтобы скрыть нарушения 145 атлетов.

Не дали перепроверить базу Родченкова

Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик. Однако в ответ на эту просьбу был получен отказ.

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — приводит ТАСС слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Сведения из базы данных — подлинны

Петренко подчеркнула, что прямо в здании Московской антидопинговой лаборатории под наблюдением сотрудников министерства спорта России и IT-специалистов

экспертам WADA были переданы требуемые электронные файлы из базы лаборатории и больше 5 тысяч биологических проб. Петренко заверила, что все данные были абсолютно подлинными.

«Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их аутентичности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов», — отметила представитель СК.

Родченков вносил изменения в базу удаленно

Петренко сообщила, что Следственному комитету удалось доказать, что в 2015 и 2016 году в базу заходили удаленно с IP-адресов в США и Германии, и это делали бывшие руководители лаборатории, среди которых — Родченков.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов»,

— указала функционер.

Стоит отметить, что об этом Петренко говорила еще в 2017 году.

«Следствием получены доказательства уязвимости базы лаборатории и работы в ней посредством удаленного доступа Родченкова в период его деятельности и после отъезда в США.

Обладая правами доступа к базе и результатами тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, он имел возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств. Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены WADA и Международному олимпийскому комитету (МОК)», — цитировал Петренко «Интерфакс».

Почему WADA не реагирует на эти заявления

Эксперты WADA настаивают на своей версии событий, изложенной на 62-страничном отчете.

Главные выводы оттуда:

1) В базу данных Московской лаборатории вносились изменения несколько лет — вплоть до 2019-го.

2) Никаких следов удаленного входа в базу с 2016 года не обнаружено, соответственно, последние изменения производились кем-то на месте.

3) Накануне передачи данных экспертам WADA были удалены около 20 тысяч файлов и подделаны сообщения на внутреннем форуме сотрудников.

4) В сообщениях на форуме Родченков и его подчиненные, тоже бежавшие в США, будто бы подробно расписывали схему своих махинаций, что выглядело неестественно.

5) Следы изменений и создания новых сообщений пытались стереть, но делали это неумело и оставили улики.

Кто прав, кто виноват, и достаточно ли у WADA доказательств, чтобы предъявлять такие серьезные обвинения, решит Спортивный арбитражный суд (CAS), куда российская сторона намерена подать апелляцию на четырехлетний бан.