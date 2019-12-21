Уникальное «Класико»: почему «Реал» лучше «Барселоны»

Нескучные нули

Два предыдущих чемпионата Испании «Барселона» выигрывала сверхуверенно. В первом из них «Реал» был разбит под руководством Зинедина Зидана, правда, взял в том же сезоне Лигу чемпионов. Ну а в прошлом году «королевский клуб» лихорадило, в том числе и на тренерском мостике, пока «Барса» спокойно укатывала Ла Лигу и снова проваливалась в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

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В этом сезоне команды с самого начала пошли ноздря в ноздрю, и при этом обе казались уязвимыми. «Барселона» выглядит не особенно дееспособной, когда на поле нет Лионеля Месси, а «королевский клуб» постепенно перестраивается после возвращения Зизу на пост и летних трансферов, а это всегда непростой процесс.

Соперники подошли к очному противостоянию при равенстве очков, но фаворитом была «Барселона». Тут и родные стены, и статус безоговорочно лучшей команды Испании последних лет и, в конце концов, здоровый Месси.

Матч удивил. Сразу проскочим тему судейства, хотя мадридский «Реал» вполне может считать себя обделенным. Почему VAR не рассматривал эпизоды с ударом Клемана Лангле шипами в бедро Рафаэлю Варану и явную задержку того же Варана за футболку Иваном Ракитичем в штрафной «Барсы», случившиеся на угловых гостей с интервалом в пару минут, вопрос не праздный. Однако он не имеет отношения к анализу игры и состояния команд.

В любом случае, нулевая ничья не выглядит не закономерной, хотя это первое безголевое «Эль Класико» за 17 лет.

При этом матч ни в коем случае не был скучным. В нем были не только спорные эпизоды, но и явные моменты, а также яркая борьба, в том числе и тактическая между наставниками.

В общем, как это ни странно звучит, «Эль Класико» удалось, пусть оно и подвесило много вопросов и не ответило на главный — кто из двух главных команд Испании сильнее прямо сейчас.

Победа Зидана

Вообще ход матча и его результат — безусловная тактическая победа Зинедина Зидана. Вернее, совсем безоговорочной она была бы, отразись перевес на табло в виде счета, но он был.

«Королевский клуб» совсем немного для себя уступил сопернику по владению мячом, а действий на трети поля «Барселоны» было 35%, в то время как у владений Тибо Куртуа игр проходила лишь 19% времени. Когда такое вообще бывало на «Камп Ноу»?

«Реал» в этом сезоне играет в высокий прессинг, чего не было раньше при Зидане, потому что ему мешало наличие в команде Криштиану Роналду, которого нет смысла использовать в роли прессингующего форварда.

Эрнесто Вальверде до игры говорил о том, что ожидает от соперника, что тот будет встречать высоко, но на практике «Барса» оказалась не готова к такому давлению.

Да, Зидан редко выбирает схему 4-4-2 с построением полузащиты в виде «ромба», но такое уже было в текущем сезоне, причем против самого сложного до сих пор оппонента — сопоставимого с «Барсой» французского «Пари Сен-Жермен».

Колоссальный объем работы Карима Бензема, еще более впечатляющая загруженность закрывающего по два соперника Федерико Вальверде, действия Каземиро, признанного в итоге лучшим игроком встречи, и нестандартные ходы Иско — это все так, но всего этого можно было ожидать. Или хотя бы как-то реагировать по ходу встречи. Однако без Серджи Бускетса одного Френки де Йонга оказалось недостаточно, чтобы разбивать этот прессинг, и

«Барса» выходила из обороны либо через длинные передачи от голкипера Марка-Андре тер Стегена, либо через обводки, которых набралось за 90 минут на своей половине аж девять штук!

Бессилие Вальверде

«Барселоне» явно было некомфортно на своем стадионе, и это симптоматично. Есть четкое ощущение, что команда Эрнесто Вальверде медленно и верно деградирует и уж совершенно точно не прибавляет.

Сам наставник каталонцев сказал после игры, что его подопечные создали больше острых моментов, и это, пожалуй, действительно так и было, но все они стали следствием индивидуального мастерства игроков, в основном Месси.

Собственно, все успехи каталонцев в этой игре были следствием исполнительского мастерства отдельных футболистов «Барсы». За всю игру Вальверде так ничего и не придумал — уход с поля Нелсона Семеду напрашивался, но ни появление на газоне Артуро Видаля, ни перевод Серджи Роберто направо в защиту кардинальных изменений в игру не внесли.

Лучший для «Барселоны» отрезок случился в последние минут 20, но и это вряд ли является заслугой наставника сине-гранатовых. «Реал» — и в первую очередь Феде Вальверде — устал постоянно прессинговать у чужой штрафной, и несколько ослабил хватку, за что вполне мог поплатиться.

Разные векторы

На самом деле работу Вальверде болельщики «Барселоны» критикуют с первого сезона специалиста у руля клуба. Критика эта, местами, конечно, слишком масштабная, но не кажется лишенной здравого смысла.

Под руководством баскского специалиста сине-гранатовые взяли две Примеры подряд и даже сейчас лидируют, но речь в первую очередь о блеклой и слишком мессизависимой игре.

Да и с результатами все-таки не все гладко. Поражения в плей-офф Лиги чемпионов до сих пор отдаются болью в сердцах болельщиков. Как можно было два года назад в четвертьфинале уступить итальянской «Роме» в ответном матче 0:3 после 2:0 на своем поле?

А 0:4 от «Ливерпуля» на «Энфилде» в полуфинале последнего розыгрыша после 3:0 в первом матче в Испании?

Роковой случайностью может быть один такой провал, но никак не оба.

«Барсе» нужно обновление, но больше все-таки в управлении игрой, чем в кадрах, потому что Месси-то со своей гениальностью с мячом и определенным вредом для команды, когда владение у соперника, никуда в ближайшие годы не денется. Но ведь с аргентинцем можно выстраивать более логичный футбол, нацеленный на то, чтобы использовать сильные стороны всего состава, а не только надеяться на авось в виде, пусть и весьма регулярных, подвигов «десятки».

Ну а на противоположной стороне Зидан, который освободился от похожих оков в лице Криштиану Роналду и стал демонстрировать миру свои тренерские принципы. Теперь лучше понятна и колоссальная работа, которую он проделал в свой первый приход на пост рулевого «королевского клуба», когда выиграл три Лиги чемпионов подряд, подстраиваясь под команду.

«Реал» еще сыроват, и на «Камп Ноу» он не выжал из своего преимущества того, на что рассчитывал, но команде, во-первых, очень не хватало травмированных Марсело и Эдена Азара, а во-вторых, кажется, что у «сливочных» действительно все впереди.

И речь даже не о возможном трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ» следующим летом. Уже в этом сезоне «Реал» вполне может сбросить главного конкурента с испанского трона.

Это будет очень непросто, и фаворитом «королевский клуб» в борьбе не является и сейчас, но и аутсайдером уже не выглядит.

Прошедшее «Эль Класико» показало, что мадридский клуб готов играть против «Барселоны» на своих условиях даже на ее стадионе. Эта игра еще четче обозначила намечающийся кризис каталонцев, и если Вальверде срочно что-то не придумает, то «Барса» может слезть с трона и без особой посторонней помощи.