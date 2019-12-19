«Испания, сядь и поговори!» «Класико» завершилось задержаниями

Вынесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом», который должен был пройти еще в октябре, все-таки состоялся в столице Каталонии. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 0:0. В последний раз такой исход был зафиксирован в «Эль Класико» 17 лет назад. Каталонцы остались номинальным лидером в турнирной таблице, «Реал» — на втором месте с аналогичным количеством очков, но уступает по дополнительным показателям.

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Под флагом протеста

Барселона в последние месяцы переживает не лучшие времена. Это можно сказать как и городе, так и о команде. В октябре волна протестов захлестнула столицу Каталонии из-за приговора девятерым политикам по делу о проведении референдума о независимости региона — его Верховный суд Испании признал незаконным, а организаторов мероприятия — сепаратистами.

На проведенном еще в 2017 году референдуме 90 процентов жителей автономии проголосовали за выход из состава Испании. Впоследствии бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас получил 13 лет тюремного заключения.

Как итог, приговор местным политикам поднял в Барселоне протесты среди несогласных. Аэропорт был заблокирован митингующими, а на улицах происходили жестокие стычки с полицией. Полузащитник сине-гранатовых Френки де Йонг даже не смог самостоятельно покинуть город — уехать ему помог наставник команды Эрнесто Вальверде. «Барселона» и ее игроки выражали солидарность с бастующими, поэтому проведение «Эль Класико» в этих условиях было невозможно, посчитала полиция.

Были правоохранительные органы против игры и в декабре из-за сомнений по поводу обеспечения безопасности, но дата была уже согласована, поэтому откладывать матч было некогда и некуда. Любопытно, что защищать полицейским в день матча пришлось не только «сливочных», но и каталонцев. Не секрет, что радикальная группировка Tsunami Democratic открыто критикует политику нейтралитета президента «Барселоны« Хосепа Бартомеу. Поэтому дополнительные меры безопасности в лице эшелона сопровождающих автобусы с игроками полицейских были актуальны и для местной команды.

Перед матчем сторонники независимости Каталонии устроили шествие и требовали от Испании ответа. Отчасти «Барса», подчиняющаяся федерации футбола Испании, была вынуждена действовать не в интересах большинства сограждан, поскольку стюарды не позволяли проносить на «Камп Ноу» эстелады и агитирующие листовки демократов.

Не помогло — на трибунах все же появилось полотно с надписями «Испания, сядь и поговори!» и «Свобода». А в ходе игры фанаты забросали поле желтыми мячами, которые символизировали один из цветов каталонского флага.

Уже после финального свистка болельщики продолжили выяснять отношения между друг с другом. Tsunami Democratic подрались с правым фанатским объединением «Барселоны» Boixos Nois, кидаясь бутылками и скандируя различные кричалки, попутно круша мусорные баки.

#Catalonia separatists show their true face again.

Setting fires, blocking roads, throwing glas bottles and stones, and aggression towards police and anyone who dares to speak out against them.pic.twitter.com/47URGabn7t — Nanov Yurbiz (@NanovYurbiz) December 18, 2019

Полиции удалось унять буйствующих, но избежать задержаний и нескольких ранений не удалось. На улицах Каталонии в ночь после «Класико» было жарче, чем на поле. Последствия — порядка 60 пострадавших среди граждан и более 50 раненых полицейских. В основном в медицинские учреждения обращались с переломами и травмами средней тяжести.

Catalбn Police (BRIMO) doing what they do best tonight in Barcelona. Terrorising demonstrators and general public alike, then just breaking a glass door... Proportionate Policing?@MiquelBuch??#TsunamicDemocratic #ElClasico #Catalonia pic.twitter.com/jvhN61myEK — Steve O'Meara (@EPS_LEscala) December 18, 2019

Худший лидер

Говоря исключительно о футболе, матч откровенно не получился. В первую очередь у самих каталонцев. Вальверде еще до начала игры был раскритикован из-за того, что Серхио Бускетса, заявленного в стартовом составе, неожиданно заменил Иван Ракитич. За всю игру хозяева нанесли девять ударов по воротам, лишь два из которых пришлись в створ. У «Реала» моментов было больше, да и действовали гости с видимым игровым преимуществом.

«Я не помню у «Реала» таких явных голевых моментов, как у нас. Но в игре было больше напряжения и карточек (восемь), чем тактики. Мы играли дома, поэтому на нас давила необходимость победить. Преимущество домашнего поля было на нашей стороне. Конечно, мы бы хотели победить. Но «Реал» провел отличный матч», — приводит слова Вальверде El Mundo Deportivo.

«Знаем, насколько силен «Реал». Возможно, «Барселоне» не хватало последнего паса или мастерства в завершении. Но я доволен и горжусь тем, как трудилась команда», — добавил Ракитич.

Как посчитали аналитики Cope, каталонцы, набрав лишь 36 очков за 17 туров и возглавляя турнирную таблицу, стали худшим лидером чемпионата Испании за 18 лет.

Ограбленный «Реал»

Не обошелся матч и без судейских скандалов. Главным действующим лицом стал защитник мадридцев Рафаэль Варан. Вскоре после матча он опубликовал фотографию своего бедра с видимыми ссадинами. Как утверждает француз, он получил их в моменте в штрафной «Барселоны», когда Клеман Лангле, по его мнению, дважды нарушил на нем правила. На повторе действительно видно, что как минимум в одном из эпизодов Лангле шипами ударил в ногу Варана, однако судья не зафиксировал фол и не стал назначать одиннадцатиметровый.

«Мы пересматривали эпизоды в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два пенальти на Варане. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить. VAR существует, чтобы помочь, когда есть сомнения, можно проконсультироваться. Однако этого не произошло», – заявил капитан «Реала» Серхио Рамос.

«Мне не нравится VAR. С ошибками, скандалами и спорами футбол красивее на улице», — поддержал его Каземиро.

Система видеопомощи судьей Хосе Эрнандесом была использована не в полной мере: арбитр сам смотреть эпизоды не стал, доверившись коллегам. Защитник каталонцев полностью отрицает нарушение правил.

«Можете думать, что это пенальти, но VAR принял решение, и его нужно уважать. Я хотел выбить мяч, использовал ноги и тело, чтобы сделать это посильнее. И случайно я коснулся ноги Варана. Я не тот, кто любит бить игроков, а Рафаэль мой приятель», — уверил он.

Так или иначе, но тренерская дуэль, если судить по качеству игры, осталась за наставником «Реала» Зинедином Зиданом. Он стал первым в истории тренером, избежавшим поражения в пяти первых «Эль Класико» на «Камп Ноу» — на его счету две победы и три ничьи.

«В матче с «Барселоной» мы заслужили большего. Но игра окончена, и ничего не поделаешь. Играть на «Камп Ноу» непросто. Я благодарен своим футболистам. Мы не забили, но главное, что создали моменты, мы должны работать над реализацией. Это было хорошее «Класико», в нем не хватило только голов», — цитирует Зидана Marca.