Моуринью против «Челси» и дебют Артеты: что смотреть в Англии

«Эвертон» — «Арсенал»

Команда под руководством Данкана Фергюсона воспряла духом и добыла трудную ничью в игре против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (1:1). В последних матчах здорово проявляет себя Ришарлисон, который вспахивает левую бровку мерсисайдского клуба и проделывает огромный объем работы.

Реклама

«Арсенал» же погряз в скандалах, а общая атмосфера вокруг клуба становится все более и более угнетающей, но 20 декабря для болельщиков случилась первая приятная новость за долгое время: испанец Микель Артета, долгое время проработавший в штабе Пепа Гвардиолы, стал главным тренером,

подписав контракт сроком на три с половиной года. Сам он прокомментировал назначение так:

«Это огромная честь. «Арсенал» — один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень четко дали понять это в моих беседах со Стэном, Джошем Кронке и руководством клуба», — сказал наставник.

На фоне новостей из турецких СМИ, уже отправивших 31-летнего хавбека Месута Озила в «Фенербахче», перспективы «канониров» в нынешнем сезоне кажутся туманными.

На «Гудисон Парк» нас с вами ждет бескомпромиссная борьба, фаворитами в которой являются хозяева.

«Тоттенхэм» — «Челси»

Центральный матч 18-го тура привлекает свое внимание противостоянием португальского наставника «шпор» Жозе Моуринью против бывшего клуба. Второе пришествие «Особенного» в «Челси» завершилось грустным образом, хотя и принесло очередной чемпионский трофей в 2015 году.

После этого был «Манчестер Юнайтед», работа экспертом на британском телевидении, падение на льду ледового дворца в Балашихе и возвращение в большой футбол в качестве наставника «Тоттенхэма».

Моуринью сумел за короткий срок поднять прошлогодних финалистов Лиги чемпионов из пучин английского чемпионата на пятую строчку, а в случае успеха в домашнем матче против «синих» команда войдет в зону Лиги чемпионов.

У подопечных Фрэнка Лэмпарда тем временем в последних пяти матчах четыре поражения. Списать это можно на несбалансированность молодой команды и необходимость решения локальной задачи в виде выхода в плей-офф ЛЧ. Сможет ли «Челси» дать достойный отпор «Тоттенхэму»? Узнаем совсем скоро.

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»

Команда Уле-Гуннара Сульшера уникальна — в матчах против топ-5 она набрала больше очков, чем со всеми остальными. Но в игре против явного аутсайдера английского первенства у манкуниацев не должно возникнуть проблем.

Отсутствие Поля Погба уже давно не является острой проблемой, так как молодые воспитанники «красных дьяволов» успешно заменили французского хавбека.

«Викаридж Роуд» еще не видел победы своей команды в Английской премьер-лиге (АПЛ), и никаких предпосылок для изменения этой печальной статистики для «шершней» нет. К тому же Найджел Пирсон из-за травм не сможет выставить Себастьяна Предля, Данни Уэлбека, Хосе Холебаса, Дэрила Янмата и Тома Клеверли.

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»

Мало кто мог предположить, что в середине розыгрыша чемпионата команды Пепа Гвардиола и Брендана Роджерса будут находиться на соседних местах в турнирной таблице, причем «Лестер» — выше.

Действующие чемпионы Англии уже потеряли столько же очков, сколько за весь предыдущий сезон, и речи о погоне за «Ливерпулем» в данный момент идти не может.

«Лисы» же в прошлом туре прервали свою восьмиматчевую победную серию в Премьер-лиге, сыграв вничью на «Кинг Пауэр Стэдиум» с «Норвичем».

Матч будет невероятно интересен не только для поклонников британского футбола, активно следящих за перипетиями соревнования, но и для всех любителей самой популярной игры в мире.

Сумеет ли «Манчестер Сити» взломать оборону «Лестера»? Как защитная линия «горожан» будет противостоять контратакам соперника во главе с Джейми Варди?

Ответы на эти вопросы мы сможем узнать 21 декабря в 20.30 по московскому времени.

Также в 18-м туре пройдут матчи:



«Астон Вилла» — «Саутгемптон»

«Борнмут» — «Бернли»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед»

«Норвич Сити» — «Вулверхэмптон»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

Матч между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» перенесен на более поздний срок из-за участия команды Юргена Клоппа в Клубном чемпионате мира, проходящем в эти дни в катарской Дохе.