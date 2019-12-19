Во имя уйгуров: игрок «Арсенала» устроил международный скандал

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, еще несколько лет назад считавшийся одной из главных звезд мирового футбола, проводит свой не лучший сезон: уже бывший главный тренер «канониров» Унаи Эмери посадил немца на скамейку запасных, а после его увольнения дела у Озила, как и у всего «Арсенала», не наладились.

В этих обстоятельствах футболист, не так давно подвергнувшийся вооруженному нападению и впоследствии ставший участником разборок двух противоборствующих банд Лондона, умудрился спровоцировать международный скандал.

В своем Twitter-аккаунте Озил, имеющий турецкие корни и исповедующий ислам, открыто выступил с заявлением о ситуации с положением уйгуров в Китае. По словам спортсмена, мусульмане скрывают и замалчивают преследования тюркского народа в стране.

Реклама

«Восточный Туркестан — кровоточащая рана исламской уммы. Уйгуры — воины, сопротивляющиеся преследованиям, славные верующие, выступающие в одиночку против тех, кто силой отталкивает людей от ислама», — считает Озил.

Он подверг резкой критике единомышленников за то, что преступления, совершенные в отношении уйгуров, остаются без внимания мусульман. Как считает немец, часть вины за тяжелое положение этнического меньшинства в КНР лежит в том числе и на мусульманах.

«В Китае сжигается Коран, были закрыты мечети и исламские богословские школы, запрещены медресе. Религиозные деятели были убиты один за другим. Несмотря на все это, мусульмане молчат.

Разве они не знают, что давать согласие на преследование — это и есть преследование? Достопочтенный Али, зять пророка Мухаммеда, говорил: «Если вы не можете предотвратить преследование, разоблачите его», — написал футболист.

В Китае на протяжении долгих лет подвергают притеснениям уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), пишут западные СМИ. Как считают власти страны, ислам является чужеродной религией, а его носители якобы насаждали свое вероисповедование местным жителям силой. В частности, в «Белой книге», выпущенной китайским правительством, уйгуры называются «завоевателями».

По некоторым данным, в Китае были созданы так называемые «воспитательные лагеря», куда помещена большая часть уйгуров. За народом якобы ведется наблюдение и применяются жестокие репрессии.

Поскольку ситуация неоднозначная, а китайско-уйгурские отношения имеют несколько противоположных оценок и версий, руководство «Арсенала» тут же открестилось от слов своего игрока.

«То, что написал Месут, является его личным мнением. «Арсенал» всегда придерживался принципа не вовлекаться в политику», — говорится в сообщении «канониров» на сайте Sina Weibo.

В Китае отреагировали на скандальное заявление Озила крайне негативно. Так, трансляция матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», которую планировал провести китайский государственный телеканал CCTV, была отменена. А МИД Китая, выступая с официальной позицией, выразил мнение, что спортсмен был введен в заблуждение и не имеет реального представления о происходящем в СУАРе.

«Я не знаю, был ли сам господин Озил в Синьцзяне, но, видимо, он был введен в заблуждение фейковыми новостями, и на его суждения повлияли ложные замечания в этом отношении. Если у него будет такая возможность, мы будем рады видеть его у нас, чтобы он мог сам все увидеть», — приводит слова представителя дипмиссии Гэн Шуан «Би-би-си».

Куда менее дипломатичными были некоторые граждане Китая. Как сообщает The Guardian, болельщики «Арсенала» на территории КНР демонстративно сжигали футболки с фамилией Озила. Футболисту также пришлось закрыть свои социальные сети и фан-клуб в Китае, а все упоминания о нем в китайских поисковых сетях были удалены.

«Санкции» в отношении Озила поддержали и крупнейшие разработчики компьютерных игр – региональные издатели футбольных симуляторов eFootball PES 2020 и FIFA Online в Китае приняли решение удалить профайл игрока.

Более того, из-за личного мнения немца может пострадать в том числе и клуб. Китайская федерация футбола высказала предположение, что слова Озила «задевают чувства китайского народа». Правящая партия страны и вовсе посчитала высказывание «клоунским», а также предсказала «канонирам» «серьезные последствия», информирует Global Times.

Несмотря на отсутствие поддержки в спортивных кругах, солидарность Озилу выразило американское правительство. США придерживаются стороны уйгуров и неоднократно вводили визовые санкций против Китая «за жестокое обращение с членами групп мусульманского меньшинства». Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что деятельность китайских властей, направленная против футболиста и «Арсенала», не поможет китайцам скрыть происходящее с уйгурами.

«Компартия не сможет скрывать вопиющие нарушения прав человека, совершенные против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире», — приводит слова Помпео Goal.com.