«Трансферов не ждите»: что будет с «Челси» после отмены санкций

На днях спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию лондонского «Челси» по делу о многочисленных нарушениях при переходах молодых футболистов. Изначально лондонцам запретили регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон, однако после обжалования приговора срок сократился — он закончится зимой. Это значит, что уже в следующем месяцев «синие» смогут работать на трансферном рынке.

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Бан на «Челси» отразился неоднозначно. Команду возглавил свой специалист — Фрэнк Лэмпард, который из-за отсутствия альтернативы был вынужден привлекать в основу игроков из резервов. Это существенно помогло «синим» в плане развития молодежи, но и оставило ощутимые проблемы в игре и, как следствие, в результатах. После 17-ти сыгранных туров Английской премьер-лиги лондонцы находятся на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 набранных очков при девяти победах, двух ничьих и уже шести поражениях.

В текущем сезоне лондонцы не будут бороться за чемпионство, а попадание в первую четверку станет для клуба большим успехом. «Синие» также продолжают шествие в главном еврокубковом турнире — выход в 1/8 финала Лиги чемпионов принесет «Челси» дополнительный доход.

Сейчас у лондонцев один из самых молодых составов среди английских клубов. Благодаря частой игровой практике значительного прогресса добились Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Каллум Хадсон-Одои, Рис Джеймс и некоторые другие молодые игроки, составившие основной костяк лондонцев. Лэмпард в свою очередь этого эффекта лишаться не хочет, поэтому серьезных перестановок в связи с возвращением в трансферную игру делать не хочет.

«Мы не стремимся приобретать игроков в январе только ради покупок. Повторюсь, я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я доволен тем составом, который у меня есть, и не считаю, что мы должны спешить с покупками только из-за отмены бана. Мы просто должны продолжать работать», — приводит слова английского специалиста официальный сайт «Челси».

Но некоторые позиции, если верить британским СМИ, руководство «синих» все-таки планирует усилить. Опять же, для сохранения конкурентоспособности во второй части сезона, когда и без того ограниченному и малоопытному составу команды станет играть сложнее:

— во-первых, лондонцы заинтересованы в приобретении нового вратаря. Лэмпард, как сообщает Bleacher Report, не всегда доволен игрой Кепы Аррисабалаги. При этом наставник «синих» понимает, что в лице Вилли Кабальеро на скамейке запасных у молодого испанца нет стимула и мотивации выступать более качественно — риск потерять место в основе минимален. Помимо прочего, на весь сезон Кепу может банально не хватить;

— во-вторых, зимой «Челси» может понадобиться новый нападающий. Если верить прессе, то француз Оливье Жиру, потерявший место в основном составе, в январе собирается покинуть клуб и перейти в «Интер». Если это случится, то из центральных форвардов у «синих» останутся Абрахам и не самый стабильный Миши Батшуайи. В связи с этим Лэмпард якобы настаивает на покупке Уилфрида Захи из «Кристал Пэлас», также рассматривает Тимо Вернера и Усмана Дембеле;

— в-третьих, потенциального усиления требует и оборона. Клуб заинтересован в возвращении Натана Аке, ныне выступающего за «Борнмут».

По информации The Telegraph, «Челси» планирует выделить на зимние трансферы порядка €177 млн и следит за пятью игроками: это Мусса Дембеле («Лион»), Заха («Кристал Пэлас»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Чилвел («Лестер Сити») и Аке («Борнмут»).

Серьезно стоит задуматься Лэмпарду и об укреплении середины поля. Как утверждает El Desmarque, «Челси» рискует потерять свою главную силу — Н'Голо Канте. Француз после своего переезда в Лондон из Лестера остается едва ли не важнейшим звеном «синих», но в текущем сезоне французский хавбек пропустил почти половину матчей из-за травм. Впрочем, Канте считает, что в «Челси» он уже засиделся, а в ближайшие годы команда вряд ли будет претендовать на трофеи. Французу 28 лет, и конец карьеры уже не так далек, как может показаться. Чтобы реализовать свой огромный потенциал, Канте рассчитывает попробовать свои силы в составе европейских грандов.

По данным СМИ, им может стать мадридский «Реал» уже летом.

На Канте, как он сам признавался, уже выходили представители «ПСЖ», однако тогда Н'Голо от предложения парижан отказался по «спортивным причинам». Действительно, французский клуб продолжает доминировать в своем национальном чемпионате, но в Лиге чемпионов даже при наличии в команде мировых звезд вроде Неймара и Мбаппе ничего показать не может. «Реал» же имеет куда больше ресурсов для борьбы за титул в главном клубном первенстве Европы, и для Канте вариант с переездом в Мадрид может стать едва ли не лучшим.

Чего не скажешь о «Челси» — заменить французского хавбека полноценно в настоящий момент, пожалуй, нельзя. Но снятие трансферного бана определенно спасает лондонцев.