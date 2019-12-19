«Они еще дети»: Путин о санкциях WADA и ученицах Тутберидзе

На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин не оставил без внимания происходящее с отечественным спортом.

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9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) приговорил Россию к четырехлетнему бану. В этот период национальная сборная не сможет выступать на крупнейших мировых турнирах: Олимпиаде и чемпионатах мира. Только некоторые спортсмены из России смогут попасть на эти соревнования, но для этого им придется в особом порядке получить допуск, чтобы поехать в качестве нейтральных атлетов. То же самое было на прошлогодних зимних Играх в Пхенчхане.

Причиной отстранения России стало расследование, проведенное независимыми экспертами WADA в Московской лаборатории. Проверка выявила якобы имевшие место манипуляции с базой данных допинг-тестов. Как заявили в WADA, организации не удалось провести объективный анализ из-за невозможности честно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов (более половины), которых ранее заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.

Так или иначе, глава государства уверен, что WADA вынесло «несправедливое решение, не отвечающее здравому смыслу и праву».

«Решения с допингом об участии наших спортсменов под нейтральным флагом были приняты на прошлой Олимпиаде. А теперь за то же самое еще раз. Ни в одной правовой системе мира в истории человечества такого не было и, надеюсь, не будет», — высказался президент.

Он отметил, что правительство поддерживает санкции в отношении спортсменов, которые непосредственно имеют отношение к допинговому скандалу, а также выразил готовность помочь организациям разобраться в ситуации. Но, по мнению Путина, из-за их ошибок не должны страдать «чистые» атлеты.

«Любое наказание должно быть индивидуально — если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее число спортсменов «чистые», как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?» — задался вопросом Путин.

В качестве примера спортсменов, которые являются крайними в этой ситуации, президент привел фигуристов. В этом сезоне женское мировое фигурное катание фактически стало детским — диктуют мировые стандарты и одерживают победы на главных международных турнирах преимущественно юные одиночницы, проводящие свои первые старты на взрослом уровне.

Это не отменяет того, что у молодых девушек есть серьезные козыри — элементы ультра-си, которыми в их возрасте владеть проще в силу физического строения и легкости тела. В первую очередь речь идет о российском трио — Александре Трусовой, Алене Косторной и Анне Щербаковой. Из-за их доминирования, как считают некоторые эксперты и болельщики, вчерашняя олимпийская чемпионка Алина Загитова решила приостановить карьеру, а Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева остались фактически без шансов попасть на чемпионат Европы и мира.

Путин пояснил, что отстранение юных дарований или же их участие под нейтральным флагом не пойдет на пользу мировому спорту.

«У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти, какое они имеют отношение к допингу? Никакого, понимаете, но они прыгают четыре оборота, а другие не прыгают. Пока. Ну, вот их можно зачистить и со льда убрать таким образом. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет», — считает государственный лидер.

Также 19 декабря пришла еще одна важная новость, имеющая отношение к разбирательствам между Россией и WADA.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в лице Владимира Чехонина, Александра Ивлева, Елены Исинбаевой, Сергея Рязанского, Андрея Строкина, Сергея Хрычикова и Игоря Васильченко отказался признавать решение Всемирного антидопингового агентства, которое недавно во второй раз лишило РУСАДА официального статуса. На эти санкции будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). За некоторое время до этого Путин пообещал продолжать «делать все для того, чтобы российский спорт был «чистым».

«РУСАДА формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из WADA, даже руководителя выбирали по их рекомендации. Все, что я сказал, дает все основания полагать, что решение WADA, к сожалению, носит политический оттенок», — сказал Путин.

Также президент ответил на вопрос о том, как скажется запрет WADA проводить в России крупные международные соревнования на создании спортивной инфраструктуры в стране.

«Думаю, возможность развития спортивной инфраструктуры в регионах не исчезнет. Ведь WADA не запретило проводить соревнования в России — оно лишь рекомендовало международным федерациям этого не делать. Например, матчи чемпионата Европы по футболу все равно пройдут в Санкт-Петербурге. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: билеты проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда.

Считаю, что нужно спокойно дождаться соответствующих решений — в том числе и Спортивного арбитражного суда (CAS). И тогда мы поймем, в каком положении находимся. Но российские атлеты готовились и будут готовиться ко всем турнирам. У нас замечательные ребята, они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами», — подытожил Путин.