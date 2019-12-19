«Наше дело правое»: Россия будет судиться с WADA

Что произошло

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально выразило несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении отечественного спорта. Наблюдательный совет организации, в котором состоят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков, а также Игорь Васильченко, на заседании, прошедшем 19 декабря, путем голосования рекомендовал совету учредителей не соглашаться с выдвинутыми обвинениями.

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Проще говоря, теперь масштабное дело о допинге снова за юристами: РУСАДА в течение 10-15 дней может направить в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне апелляцию, посредством которой попробует оспорить четырехлетний запрет национальным сборным участвовать в крупных мировых турнирах.

Позиция РУСАДА основывается на том, что «российская сторона имеет сильные аргументы в споре с WADA». Несмотря на это, российское агентство от прогнозов по судебным тяжбам воздержалось.

«К сожалению, наши позиции в диалоге с WADA не совпали, будем решать вопрос в юридической плоскости», — объявил глава набсовета Ивлев.

Известно, что голоса в совете разошлись. Так, Исинбаева с Хрычиковым воздержались и ни одному из мнений не отдали свои голоса. Помимо них пятеро из семи членов набсовета не согласились с санкциями.

«Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА, набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении WADA мы приняли решение не соглашаться с этим решением», — добавил Ивлев.

Важно понимать, что окончательное решение о подаче апелляции будет приниматься общим собранием РУСАДА — набсовет дал лишь рекомендацию. После этого подготовят письмо от имени президента, а следующим шагом станет подача официального уведомления в CAS.

«Дальше мяч будет на стороне WADA, и ситуация будет развиваться в правовом поле. Предполагаю, что юридические компании, которые будут сопровождать процесс, будут принимать во внимание большое количество аргументов», — сказал глава набсовета.

В руководстве РУСАДА в свою очередь от комментариев по поводу решения набсовета отказались. «Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA», — приводит слова заместителя Гануса Маргариты Пахноцкой ТАСС.

9 декабря исполнительный комитет WADA согласился с рекомендациями об отстранении сборных России от соревнований на четыре года и повторно лишил РУСАДА кодекса соответствия. Причиной санкций стали разбирательства в Московской лаборатории, где независимые эксперты обнаружили массовые нарушения и манипуляции с базой данных, из-за чего не удалось провести полную объективную проверку. По результатам анализа базы данных подозрения в нарушении антидопинговых правил возникли в отношении 145 отечественных спортсменов, имена которых не разглашаются.

По последней информации, WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.

Что это значит

С большой долей вероятности Россия все же направит апелляцию в CAS. Таким образом, страна публично отвергнет вменяемые WADA обвинения, а у спортсменов, не имеющих отношения к допинговому скандалу, останется надежда на сохранение российского флага и гимна на соревнованиях. На данный момент ситуация такова, что часть атлетов действительно смогут принять участие в Олимпиаде — 2020 и последующих турнирах, однако разрешение на это придется получать в особом порядке — как нейтральному спортсмену. По крайней мере, на допуск «чистых» россиян надеется специальный представитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов.

«Я рассчитываю на положительное решение суда в пользу чистых спортсменов. Про перспективы говорить не хочу — я не судья. Не знаю, какое решение будет принято и что будут говорить и предъявлять», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Правильное решение — нужно идти в суд, наше дело правое. А наша задача — спортсменов и тренеров — работать в обычном режиме, готовиться к Олимпиаде. Других вариантов у нас нет», — поддержала эту позицию тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Разбирательства с апелляцией займут как минимум несколько месяцев, при худших событиях — до лета следующего года. В переводе на спортивную валюту это, например, один сезон у представителей зимних видов спорта. То есть Россия получит как минимум отсрочку наказания.