«Полнейшие дебилы»: Ягудин обозвал фанатов из-за Тарасовой

Текущий сезон в фигурном катании начался лишь несколько месяцев назад, но уже является весьма богатым на громкие и даже сенсационные события. На данный момент фигуристы взяли небольшую паузу, 24 декабря в Красноярске стартует чемпионат России, однако даже в отсутствие крупных соревнований градус вокруг отечественного спорта не спадает. Во многом — из-за скандалов, которые продолжаются в течение всей недели.

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«Поддержал» их и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин. Прославленный российский фигурист отреагировал на волну критики, с которой столкнулась его бывший тренер, а ныне партнер по комментаторской работе Татьяна Тарасова. В своем Instagram Ягудин опубликовал большое письмо, направленное болельщикам и недоброжелателям заслуженного тренера СССР, при этом допустив прямые оскорбления в их адрес. Изначально публикация выглядела следующим образом:

«Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми — восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой, не могу.

Определенная группа (не очень большая, полнейшие дебилы, но все же) активистов занимается травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же, можете вернуться к той же картинке). Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! Остальные — сосать!»

Вскоре Ягудин данный текст отредактировал, убрав из него последнее предложение, а также слова про «полнейших дебилов». Впрочем, подписчики фигуриста и другие пользователи соцсети исходную версию публикации все-таки успели увидеть. В комментариях к посту некоторые даже обратили на это внимание.

«Фу, какая средневековая дикость! Сосать… Жуть! Какая погань из тебя лезет…» — написал пользователь с никнеймом loikonen139.

«Потерял уважение за оскорбление людей! Ну, хоть отредактировал последнюю фразу», — отметила larisailicheva7420.

Многие пользователи, к слову, спич Ягудина поддержали всецело. Среди них оказалась даже пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и многократная чемпионка мира Светлана Ромашина.

Комментарий Светланы Ромашиной

Возвращаясь к самой публикации фигуриста, стоит отметить причину ее появления.

Накануне группа активистов — о которой и говорит Ягудин в своем сообщении — на специальной онлайн-платформе Change.org разместила петицию, адресованную генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, президенту России Владимиру Путину и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, а также руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В ее тексте выражен протест в связи с работой Татьяны Тарасовой в качестве телекомментатора соревнований по фигурному катанию, а самого легендарного тренера обвинили в непрофессионализме и предвзятом отношении к определенным спортсменам.

«Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости. Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — сказано в заявлении.

На момент написания текста данную петицию подписали около трех тысяч пользователей.

Петиция об отстранении Татьяны Тарасовой от комментаторской работы

Сама же критика в отношении Татьяны Тарасовой возникла после ее слов в отношении олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой, которая 13 декабря объявила о приостановлении своей соревновательной карьеры. В частности, прославленный тренер подчеркнула, что не верит в то, что 17-летняя фигуристка, чемпионка России, Европы и мира, сможет полноценно возобновить свою карьеру и справиться с повышенной конкуренцией в женском одиночном катании. Помимо болельщиков Загитовой за спортсменку заступились и в ее тренерском штабе, который составляют Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

В Instagram-аккаунте штаба, именуемом Team Tutberidze, было опубликовано большое обращение, адресованное в том числе и к Тарасовой. В частности, Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков упрекнули ее в предвзятом отношении к Загитовой.

К слову, данную публикацию пользователи соцсети припомнили и Ягудину в комментариях его резкого заявления.

«Текст ваш отредактирован, в оригинале вы оскорбили прямым текстом людей которые написали и поддержали пост в поддержку Алины Загитовой и Этери», — возмутился evgeniysaranin.

Пользователь с никнеймом mmetsova и вовсе подчеркнул, что сам Ягудин изначально поставил «лайк» к посту команды Тутберидзе с критикой в адрес Тарасовой, а затем его убрал.

«Это, конечно, классно, как вы сначала лайкнули пост с ее унижением, а потом выложили это. У кого уроки переобувания в воздухе брали?»

Сам же Ягудин о данной публикации никак не высказался, хотя некоторые пользователи попросили от олимпийского чемпиона извинений. Тарасова также в комментарии радиостанции «Говорит Москва» вовсе послала журналистов «к черту всех вместе взятых».

До старта чемпионата России остается неделя. С какими эмоциями к грядущим соревнованиям подойдут нынешние звезды группы Тутберидзе, а также их болельщики — остается только догадываться.