Всем все доказала: каким был спортивный путь Загитовой

Начало пути

Алина Загитова родилась в 2002 году в Ижевске в семье хоккеиста Ильназа Загитова, тогда выступавшего за местную «Ижсталь», которую он по окончании карьеры еще и успел потренировать, и Лейсан Загитовой.

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Интересен факт, что имя будущая звезда фигурного катания получила только спустя год после рождения, причем назвали ее в честь другой знаменитой спортсменки, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

Наверное, в семье хоккеиста девочка была обречена на то, чтобы встать на коньки, при этом ее талант был вполне очевиден, но сама Загитова увлекалась рисованием, а фигурное катание пыталась бросить еще до переезда в Москву чуть ли не семь раз.

В столице девочка оказалась в 13 лет, причем переехала она вместе с бабушкой.

Этери Тутберидзе позвала спортсменку, пообещав просмотреть ее, и приняла в свою группу в «Хрустальном», правда, не все было гладко.

Несмотря на очевидный талант, Загитова не проявляла должной усидчивости, имела проблемы с дисциплиной и желанием заниматься и даже была отчислена.

Юниорские успехи

Впрочем, фигуристка одумалась, пришла к наставнице с повинной, пообещав беспрекословно выполнять все установки и рекомендации, после чего была принята обратно.

После этого началась полоса успешных выступлений. Сезон-2016/17 уроженка Ижевска провела в юниорах, успев еще в начале 2016 года дебютировать на чемпионате России в этой возрастной категории, заняв на турнире девятое место.

Уже в августе Загитова стартовала на первом этапе юниорского Гран-при во Франции и одержала там сенсационную победу.

Правда, сентябрьский этап в Словении выиграть ей не удалось, она осталась лишь третьей, однако этого было вполне достаточно для выхода в финал серии, проходивший в Марселе и уверенно выигранный ученицей Тутберидзе.

Второе место на тех соревнованиях заняла другая российская фигуристка Анастасия Губанова, а вот следом за ней расположились нынешние звезды из Японии — Рика Кихира и Каори Сакамото, отставшие от Алины по сумме более чем на 30 баллов.

Такой отрыв стал возможен благодаря тому, что воспитанница «Самбо-70» в финале ЮГП установила юниорские мировые рекорды в короткой, произвольной программах и, само собой, по сумме баллов.

После этого в декабре Загитова выступила уже на взрослом чемпионате страны, где не обязательно, как на международных стартах, достигнуть для права участия 15-летнего возраста.

В итоге Алина заняла второе место, в упорной борьбе опередив Марию Сотскову и уступив только безоговорочному лидеру на тот момент в мировом фигурном катании, другой ученице Тутберидзе Евгении Медведевой.

Дальше Загитова продолжила свой юниорский сезон, выиграв первенство России, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, а также юниорский чемпионат мира, переиграв в Японии Марин Хонду и Сакамото, установив новые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

Олимпийский триумф

В следующем году, олимпийском, Загитова дебютировала уже во взрослом катании. Она входила в год как перспективный юниор и блестяще выступила на «челленджере» Lombardia Trophy, установив свои три лучших достижения в карьере.

Фаворитом сезона все равно была Медведева, которая после двух лет безоговорочного доминирования на мировой и внутренней арене должна была, казалось, увенчать все это золотой олимпийской медалью, однако главная на тот момент ученица Тутберидзе получила стрессовый перелом ноги, и ее участие в Играх в Пхенчхане оказалось вообще под вопросом.

Россия просто не могла позволить себе упустить золото в ставшем своем виде, и Федерация сделала ставку на Загитову, у которой по ходу олимпийского года резко выросла оценка за компоненты.

Впрочем, даже если ФФКР и в чем-то помогла 15-летней звездочке из «Хрустального», сама Алина имела важный козырь: самую сложную тогда программу в женском катании с каскадом из тройных лутца и риттбергера.

Загитова выиграла два этапа Гран-при, а потом и, в отсутствие Медведевой, финал серии, после чего стала и чемпионкой страны.

Настоящей проверкой и превью олимпийского турнира должен был стать чемпионат Европы в Москве, где Загитова и кое-как восстановившаяся после своего повреждения Медведва должны были впервые сойтись на соревнованиях в качестве двух главных (и единственных) претенденток на олимпийское золото.

Борьба была очень упорной, но Загитова ее все же с небольшим перевесом выиграла, а потом первенствовала и на олимпийском турнире, опередив коллегу меньше чем на два балла в короткой программе и показав (вот удивительно) абсолютно идентичный по цифрам результат в произвольной!

До этого Евгения и Алина в составе сборной заняли еще и второе место в командном турнире, хотя сами девушки уверенно выиграли свои части соревнований.

После Игр

Судя по всему, мысли об уходе стали посещать Загитову сразу после Олимпиады, тем более у девушки вовсю пошла перестройка организма, и уже к чемпионату мира, венчавшему сезон, она выросла на несколько сантиметров.

В Милане не было Медведевой, но после короткой программы Алина уступала итальянке Каролине Костнер, и хотя та не блеснула в произвольном прокате, сама россиянка трижды упала и осталась в итоге лишь пятой.

К следующему сезону Алина отдохнула и на «челленджере» Nebelhorn Trophy установила сразу три мировых достижения в обновленной системе оценок, после чего взяла победы на этапах Гран-при в Финляндии и России, однако проиграла финал Кихире.

Именно японка, достигшая к постолимпийскому сезону возраста для выступления на взрослых международных соревнованиях, теперь обладала самой сложной программой, имея в арсенале отсутствовавшие у Загитовой тройные аксели. И пусть Рика прыгала их нестабильно, в финале Гран-при у нее все получилось.

Не сложилось у Алины и с чемпионатом России, где она лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила ошибки и проиграла сразу трем 14-летним юниорским звездочкам группы Тутберидзе Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной.

Дальше был провальный для Алины чемпионат Европы, где она, несмотря на недокрут в своем сильнейшем каскаде, лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила серию ошибок и по сумме проиграла ученице Алексея Мишина Софье Самодуровой.

Позже станет известно, что Загитова не раз порывалась закончить карьеру уже в этот период и даже написала расписку для федерации, что обязалась поехать и хорошо выступить на чемпионате мира.

Что ж, в Сайтаме она сдержала слово. Загитова парила на японском льду и, пока почти все конкурентки, включая Кихиру, ошибались, выдала такие прокаты, что не оставила шансов даже казахстанской подопечной Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой, прыгнувшей в произвольной четверной сальхов.

Последние силы

Оформив карьерный «Большой шлем» (победы на Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы, финале Гран-при и национальном первенстве), Загитова вошла и в новый сезон, хотя теперь тут были уже другие фавориты: те самые Щербакова и Трусова, имеющие четверные прыжки, а также Косторная с тройным акселем и фантастической компонентностью.

Алина говорила о том, что планирует разучить четверной прыжок и тройной аксель и даже пробовала исполнить последний. Она честно дважды стала второй после Косторной на этапах серии Гран-при и шла на втором месте в финале после короткой программы.

Потом был провал в произвольной и итоговое шестое место, уход из Kiss and Cry и выступление в эфире Первого канала.

Пожалуй, уход Загитовой логичен, хотя вряд ли он является импульсивным решением — все-таки афиши шоу Татьяны Навки с Алиной на главном постере висят уже целый месяц, а совместить шоу с выступлением на чемпионате России просто невозможно по датам...

Трудно поверить, что олимпийская чемпионка еще вернется к соревнованиям и — тем более — будет в них конкурентоспособна после паузы, но это уже не так важно.

Загитова выступала на взрослом уровне всего 2,5 года и показала миру лишь шесть программ, но успела выиграть все и стать не просто успешной спортсменкой, а целым явлением.

Жаль только, что современное женское фигурное катание выбрасывает своих лидеров на обочину уже в 17 лет...