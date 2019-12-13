«Сможет вернуться? Уверена, нет»: Тарасова об уходе Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила отказаться от участия в чемпионате России, который является отборочным на главные старты второй половины сезона – чемпионат Европы и мира – и сообщила, что посвятит освободившееся время участию в шоу Татьяны Навки и поиску себя.

«У меня в жизни есть все, а ведь должно чего-то не хватать. Поэтому я хочу, чтобы ко мне вернулось то мое состояние, когда я чувствую, что хочу выходить на старты.

Думаю, пауза — это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы и новые заходы на прыжки», — размышляла фигуристка в эфире Первого канала.

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Мир фигурного катания отреагировал на это решение по-разному.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила Загитову с Евгенией Медведевой, которая после поражения на Олимпийских играх – 2018 продолжила карьеру и выступает до сих пор.

«Алина выиграла Олимпиаду в борьбе с Женей Медведевой, которая продолжает кататься. Очень уважаю то, что она продолжает бороться.

Сможет ли Загитова продолжить карьеру после? Я уверена, что нет.

Но я не ее тренер и не мать. Я из тех людей, которым всегда мало — мне мало одной победы, мне мало двух или пяти побед», — цитирует Тарасову Sport24.

Также заслуженный тренер предположила причины, по которым Загитова могла решить временно уйти из спорта.

«На данный момент еще не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет.

Алина же сказала, что у нее все уже есть. У нее действительно есть звания все абсолютно», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Бывший ученик Тарасовой, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года Алексей Ягудин заявил, что осуждать Загитову за временный уход из спорта не стоит.

«Алина вправе делать все, что ей захочется, — закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон.

Она сделала в фигурном катании максимум — выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет, — цитирует Ягудина ТАСС. – В последние несколько лет мы смотрели на нее и сопереживали ей. И сейчас, если у нас есть сердце и мозги, мы поддержим любые ее решения».

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предположил, что подтолкнуть Загитову к длительной паузе могло повреждение, полученное в финале Гран-при.

«С одной стороны причиной такого решения могла стать травма, с другой — Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться.

Для борьбы нужно самой прыгать квады. В принципе Алина может их освоить, главное — продолжать тренироваться, руки опускать нельзя. Падения и неудачные выступления случаются, но все мы растем. И человек, который справляется со всем этим, — по-настоящему великий спортсмен», — подытожил Плющенко.

Многолетний наставник Евгения — известный тренер Алексей Мишин, под чьим руководством сейчас занимается 22-летняя Елизавета Туктамышева, недавно освоившая четверной прыжок, — был краток:

«Я желаю Алине в будущем таких же успехов, какие были у нее, когда она была подростком. Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья».

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина на фоне временного ухода Загитовой порассуждала о морали в спорте.

«Я не хочу никого осуждать, но у нас результат идет впереди морали и впереди элементарной человечности. А размер скамейки запасных не должен влиять на ценность индивидуальности каждого спортсмена.

Жизнь диктует свои правила, тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними. Нам как болельщикам остается только пожелать здоровья и удачи спортсменам», — заключила Роднина.

Наставница Загитовой Этери Тутберидзе выразила надежду на то, что звездная фигуристка все же найдет силы и мотивацию вернуться в спорт. «Мне почему-то кажется, что она без этого все равно не сможет. Но ей нужно самой прийти к этому, без уговоров. Понять, что она хочет продолжать.

Алина не приостанавливает тренировок, чтобы можно было потом вернуться. Но мы дали ей возможность принять решение о временном уходе, чтобы побыстрее понять, что она соскучилась и хочет вернуться обратно», — объяснила специалист.

Мотивацию в случае Загитовой найти действительно сложно. Она уже выиграла все главные титулы, включая золото Олимпийских игр и чемпионата мира.