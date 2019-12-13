Не все купил: главу ЦСКА Гинера отстранили от футбола

Слова президента московского ЦСКА Евгения Гинера в адрес судейского корпуса не могли не вызвать последствий. Как сообщает «Чемпионат»,

глава красно-синих был отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно.

Также Гинер, присутствовавший в начале заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), но не дождавшийся решения, оштрафован на 1 млн рублей.

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«Комитету по этике поступило письмо от генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором он просил рассмотреть высказывание члена исполкома союза и председателя финансового комитета Евгения Гинера. Его интервью, появившееся в СМИ, вызвало большой резонанс в стране, мне звонили руководители футбольных клубов и федераций. Слова перехлестнули норму отношений между субъектами футбола», — отметил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

Стоит отметить, что дисквалификация может быть продлена, если за год, который Гинеру дали условно, с его стороны будут еще какие-то нарушения. Сегодняшнее же решение он может обжаловать в течение трех дней.

Как итог, отказавшийся комментировать итоги заседания президент ЦСКА был наказан по всей строгости статьи, по которой проходило его дело. Ведь в соответствии с регламентом РФС по этике, к Гинеру могли быть применены санкции в виде замечания.

Что же касается формулировки «отстранен от футбольной деятельности», то под ней, в случае главы красно-синих, подразумевается запрет на посещение футбольных матчей и прочих мероприятий, связанных с видом спорта №1. Также, по информации «СЭ», Гинер в эти три месяца не сможет участвовать в заседаниях исполкома РФС, бюро исполкома и финансового комитета.

Напомним, что скандал произошел после центрального матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Встреча завершилась со счетом 1:1, но запомнилась болельщикам не борьбой топ-команд национального первенства, а судейскими решениями, которые вызвали у красно-синих немало вопросов. Среди самых обсуждаемых эпизодов были сомнительный пенальти в ворота Акинфеева за снос Ари и фол в штрафной «быков» на Чалове.

Впоследствии президент армейцев буквально разнес главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, призвав того покинуть занимаемую должность из-за участившихся претензий к арбитрам.

«Господин Егоров — конченый негодяй! Не понимаю, что там происходит, но это просто беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.

У ЦСКА молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне это не особо нравится», — приводил слова Гинера Sport24.

Президент красно-синих понадеялся, что назначенный на пост председателя судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сможет исправить ситуацию с судейством в национальном чемпионате, которое все чаще подвергается обструкции.

«Реформа, которую проведет Ашот Хачатурянц, уверен, что все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал. Мы провели встречу с президентом РФС Александром Дюковым о судействе, встреча была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили. Но пока Хачатурянц не зашел в управление и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видела», — негодовал спикер.

Помимо этого, Гинер призвал Егорова подать в отставку с занимаемой должности и «гнать метлой из нашего футбола тех, кто сегодня судил».

«Беспредел требует наказания. Господин Егоров довел наше судейство до крайней точки. Не знаю, деньги он берет или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же, не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом.

В работе судейской бригады на матче «Краснодар» — ЦСКА я вижу беспредел. Это наиболее точное слово», — цитировал функционера «Чемпионат».

Что интересно, позиция Гинера не оставила равнодушными многие лица в отечественном футболе. Главу ЦСКА открыто поддержали президенты клубов РПЛ (Григорий Иванов из «Урала» и Владимир Кияев из «Оренбурга»), а также главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин и наставник «Ростова» Валерий Карпин.

В настоящий момент ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице РПЛ: в активе армейцев после 19 туров 34 очка.

Лидирует же с 45 баллами «Зенит».