Второй шанс или продажа: клуб НХЛ вернул российского допингиста

Карьера российского нападающего Валентина Зыкова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не задалась еще с февраля 2016 года, когда он подписал контракт с »Каролиной Харрикейнз». Не сумев закрепиться в основном составе «ураганов», молодой форвард перешел в «Эдмонтон Ойлерз», где также не успел блеснуть в лучшей лиге мира. Свое счастье Зыков, скитающийся по Северной Америке с 17 лет, решил искать в Лас-Вегасе, где его приютил «Вегас Голден Найтс». За два неполных сезона — прошлый и текущий — российский форвард провел лишь 17 матчей в составе «рыцарей» и своей результативностью не впечатлил: два гола и две передачи. Единственное, чем Зыков и может похвастать, так это хорошей игрой в Американской хоккейной лиге (АХЛ), втором по силе дивизионе в Северной Америке после НХЛ. Однако удручающие выступления россиянина — еще не самое плохое, чего от него могли ожидать болельщики клуба и его личные поклонники.

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В текущем сезоне, 17 октября, в НХЛ прогремела неожиданная новость: Валентин Зыков попался на допинге.

За применение запрещенных препаратов — каких именно, не сообщается — дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал 24-летнего нападающего на 20 матчей. Помимо отстранения он также был лишен денег, которые заработал бы по контракту за данный отрезок. Столь печальные известия шокировали всех, но в первую очередь — сам «Вегас». В клубе оперативно выступили с официальным объявлением, подчеркнув, что Зыков принимал допинг на протяжении четырех лет. Причем делал это осознанно, при этом никак не уведомив медицинских работников команды. Указывается, что сами препараты были направлены на улучшение спортивных результатов.

«Печально, что Зыков вляпался в эту историю, но мы не хотим подобного в игре. Не хотим, чтобы кто-то обманывал. Это прискорбно», — комментировал отстранение россиянина его одноклубник Джонатан Маршессо.

Сам же Зыков, комментируя произошедшее, подчеркнул, что принимает всю ответственность за содеянное на себя, согласен с вердиктом дисциплинарного комитета НХЛ, однако отказался признавать тот факт, что принимал допинг осознанно. Более того, Валентин сильно удивился тому, что его допинг-проба вдруг дала положительный результат.

«Валентин принимал это вещество на протяжении четырех лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок отстранения истечет, посмотрим, есть ли ему место в составе», — говорил генеральный менеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи.

Места в составе Зыкову так и не нашлось. 19 ноября стало известно, что российский нападающий возобновил тренировки с основной командой, однако менее чем через десять дней «Вегас» выставил его на драфт отказов.

Данную процедуру Зыков прошел, однако ни один клуб НХЛ так и не выразил заинтересованность в услугах российского форварда.

Zykov clears — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 28, 2019

Естественно, что после всей этой истории напрашивался один единственный вывод: «Вегас» больше не рассчитывает на Валентина и намерен избавиться от него при первой же возможности.

Сам Зыков был переведен в фарм-клуб «рыцарей» «Чикаго Вулвз». За это время он успел набрать четыре очка (1 гол + 3 передачи) в пяти матчах АХЛ. И теперь же «Голден Найтс» пришли к неожиданному решению:

Зыков был возвращен в основную команду и уже начал с ней тренироваться.

Остается теперь только догадываться, чем именно руководствуется тренерский штаб клуба. Текущий сезон для «Вегаса» складывается не так хорошо, как хотелось бы. Команда одержала 15 побед в 32 матчах, страдает от нестабильных результатов, но при этом держится в первой восьмерке Западной конференции. В данном случае приходится рассматривать две версии.

Первая: в «Вегасе» готовы дать второй шанс российскому нападающему, чтобы и перезапустить его карьеру, и улучшить атакующий потенциал команды. Примечательно, что в клубе из Парадайса даже уверены в этом. Большинство фанатов выразило радость после новости о возвращении Валентина в команду, сопроводив это весьма забавными комментариями в Twitter-аккаунте «Голден Найтс».

Кто-то объявил «День Зык»...

I CANNOOOTTTT BELIEVE !!!!! YET I FEEL ITS A TRAP. BUT NEVER THE LESS I LOVE IT. FRIGGIN ZYKOV DAY. pic.twitter.com/UXFFtEtcf7 — Talia Fujihara (@LanaRayTK) December 10, 2019

Кто-то предложил создать по этому случаю новый вариант игровой формы…

А кто-то и вовсе подчеркнул тот факт, что наличие российского нападающего в команде может помочь ей завоевать Кубок Стэнли. Данная традиция, к слову, работает с 2016 года, когда Евгений Малкин помог «Питтсбург Пингвинз» выиграть главный трофей лиги два раза подряд, затем Александр Овечкин и Евгений Кузнецов привели «Вашингтон Кэпиталз» к исторической победе, после чего Владимир Тарасенко с Иваном Барбашевым вписали свои имена на заветном трофее, выиграв его вместе с «Сент-Луис Блюз». И хотя это больше подходит для любителей конспирологии, но «Вегас», к слову, в свой первый сезон в НХЛ сразу же дошли до финала Кубка Стэнли, проиграв серию «Вашингтону».

Just bc he's Russia doesn't mean he is bad. Think of that Russian winner on the #CAPS that begins with O...#StanleyCup anyone? — PirateOwlandOwlet (@OwlandOwlet) December 10, 2019

Вторая версия: желание поднять трансферную стоимость Зыкова с последующей продажей игрока. И она, пожалуй, выглядит более реалистичной.

Вероятно, в «Вегасе» после провала на драфте отказов поняли, что просто так избавиться от попавшегося на допинге россиянина не удастся. Чтобы спровоцировать интерес со стороны других клубов, нужно сделать игроку хорошую рекламу, а она может заключаться исключительно в статистике нападающего. Чем больше очков в следующих матчах за «Вегас» Зыков сможет набрать, тем больше вероятность того, что он впечатлит своей игрой боссов других клубов лиги.

Hopefully this could raise his trade value if we decide to go there. — michael dalsky (@rudy7799) December 10, 2019

В конце концов у россиянина всегда остается вариант с возвращением на родину, где его готов принять московский ЦСКА, воспитанником школы которого он и является. Ведь именно из «Красной Армии» Зыков и переехал в Америку. Тем более, что в следующем году красно-синие лишатся своего главного атакующего актива — Кирилла Капризова.

«Зыков — наш парень, из ЦСКА. Мы всегда рады видеть в команде наших воспитанников. Так что сейчас будем связываться с агентом, разговаривать, но пока никаких серьезных намерений у нас в этом плане нет. Я даже не знаю, хочет он или не хочет. Это же наши ребята. Мы их что, бросать будем в трудной ситуации? Но сначала нужно понять его позицию. Не знаю, усилит ли он ЦСКА, это вопрос к тренеру. Он сейчас не играл полтора месяца, надо оценивать», — приводит слова президента красно-синих Игоря Есмантовича Sport24.