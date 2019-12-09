Допинг, фанаты, дело Кокорина и Мамаева: главные скандалы года

Судейские разборки

Недовольство работой арбитров в российском футболе — дело не новое. Однако такое количество критики в адрес судейского корпуса, как в 2019 году, припомнить сложно.

Чего стоят только слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в разговоре со своими ассистентами назвавшего судей «козлами» после игры с «Ахматом» (0:0), и срыв наставника ЦСКА Виктора Гончаренко в перерыве матча против «Сочи» (3:2) и после противостояния с «Краснодаром» (1:1).

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«Эй, товарищ судья. Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще делайте. Хорошо? Потому что вы сейчас научились прекрасно отвечать, так вы принимайте критику, которая вам тоже говорится», — так негодовал специалист в Сочи, добавляя нецензурную брань.

А ведь сколько еще рулевых обращали внимание на работу судей: Карпин, Семин, только-только приехавший в Россию Тедеско…

Последним на данный момент громким скандалом стала позиция президента ЦСКА Евгения Гинера, который после все того же ничейного матча с «Краснодаром» не стал сдерживать эмоции и в жесткой форме обрушился на главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим», — заявил Гинер, которого позже отстранили на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовали на 1 млн рублей.

Очевидно, что после такого года реформы в судейском корпусе не заставят себя долго ждать. И как же было бы здорово, чтобы в 2020-м после матчей болельщики обсуждали не спорные решения рефери, а сражения на футбольном поле.

Разводы, разводы, разводы...

Не сходили с полос прессы и статьи о неурядицах спортсменов в личной жизни. Аршавин, Кержаков, Тарасов — это лишь малая часть атлетов, чьи бракоразводные перипетии выпали на 2019 год.

Самым же громким разрывом (а точнее, дележом имущества) стали судебные разбирательства Дениса Глушакова с бывшей женой Дарьей, которые началась больше года назад.

Еще в сентябре 2018-го экс-футболист «Спартака», ныне защищающий цвета грозненского «Ахмата» якобы уличил свою супругу в неверности, на что Дарья Глушакова также обвинила мужа в изменах, подкрепив свои слова публикацией компрометирующего видео.

В итоге обе дочери остались с матерью, а футболиста обязали выплачивать алименты в размере трети всех доходов, а также 100 тыс. рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. Имущество же полузащитника «Ахмата» и его бывшей жены Никулинский суд города Москвы разделил пополам.

По ходу процесса, сопровождавшегося потоком слушаний и апелляций, стороны как могли досаждали друг другу. Глушаков, помимо того, что пытался вывести со счета деньги и переписать загородный дом на свою мать, угрожал супруге и пришел на откровенный разговор в ток-шоу Андрея Малахова. Дарья же, в свою очередь, также не покидала страницы СМИ, через своего адвоката рассказывая о деталях громкого развода, в котором, возможно, не будет поставлена точка и в 2020 году...

В последний раз бывшие супруги пересеклись в конце ноября в Московском городском суде, который значительно увеличил сумму компенсации Глушаковой (до 42 млн рублей).

Болельщики и забастовки

Стычки с ОМОНом болельщиков «Спартака» в Ростове и фанатов «Зенита» на «Газпром Арене», казалось бы, сложно назвать резонансными случаями для современных реалий. Но вот аресты, да еще и массовые – такого наш футбол не видел давно.

Не успел утихнуть шум вокруг приговора поклоннику сине-бело-голубых Артуру Данилову на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения за удар по ноге росгвардейца, как начал набирать обороты скандал вокруг капитана сборной России Артема Дзюбы: оскорбления форварда на выездном матче отбора к Евро-2020 привели к самым неожиданным последствиям.

Так, в ночь с 30 ноября на 1 декабря полицией Санкт-Петербурга были задержаны около 150-200 болельщиков московского «Спартака», приехавших поддержать красно-белых в противостоянии с «Зенитом» (0:1). Фанатам при задержании вменялось мелкое хулиганство, а в среде болельщиков происходившее объяснялось желанием питерских полицейских приструнить неприязнь фанатов москвичей к ушедшему из родной команды Дзюбе.

Болельщики, естественно, отреагировали на происходившее провокационными зарядами в адрес Артема.

Масла в огонь тогда подлил генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный, призвавший к силовому решению проблемы с хулиганством на трибунах.

«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела, — отреагировал Запашный на вопрос «Спорт день за днем» об оскорблениях в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. — И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. Понимаю, можно в сердцах сказать, но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие».

Впоследствии несогласные ни с сотрудниками правопорядка, ни, безусловно, с Запашным болельщики устроили акцию, направленную на скрепление фанатского протеста: болельщики массово покидали трибуны на 30-й минуте матчей 18-го тура чемпионата России.

Хочется верить, что за долгий зимний перерыв страсти улягутся, и к марту 2020-го поклонники футбола вновь заполнят стадионы по всей стране.

Приключения ирландца в России

Какая же подборка о скандалах без Конора Макгрегора! В октябре звезда смешанных единоборств дал в Москве скандальную пресс-конференцию, в ходе которой не только оскорбил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, но и родину Орла, Республику Дагестан.

«Он боится рисковать, потому что ничего не заслуживает! Дерется с теми, кого может победить. Нюхает зад соперникам! Однако я обращаюсь к нему: «Беги — ты все равно не скроешься от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, мать-Россия увидит эту битву! Знаете… Я не считаю, что он представляет свою страну. Когда это было? Где его триколор?! Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом. Я живу в центре Москвы. Пусть приходит. Я в Москве, а он улетел из страны. Мы все знаем, кто такие дагестанцы — они убегают, трусят. Такой же и Нурмагомедов, все это в его природе», — так Конор пытался добиться реванша за поражение в октябре 2018-го.

К сожалению ирландца, внимания Орла он так не привлек. В апреле Хабиб разделит октагон с Тони Фергюсоном, а сам ирландец, так и не вышедший к поджидавшим его у столичного отеля «Ритц-Карлтон» дагестанцам, полетит готовиться к встрече с ветераном ММА Дональдом Серроне.

Кокорин и Мамаев: заключение и освобождение

Кульминации в прошедшем году достигло и одно из главных уголовных дел последних лет: в мае нападающий «Зенита» Александр Кокорин и экс-полузащитник «Краснодара», ныне представляющий «Ростов» Павел Мамаев получили реальные сроки заключения, а уже в сентябре вышли на свободу.

Напомним, что инцидент с участием футболистов сборной России произошел 8 октября 2018 года. Братья Кокорины, Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы: повздорив с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком и избив мужчину, в одном из кафе на Никитской улице от компании досталось еще и главе отдела Минпромторга Денису Паку (его Кокорин ударил стулом) и директору НАМИ Сергею Гайсину.

Молодые люди сами явились в МВД, где их арестовали стражи правопорядка — было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 213 («Хулиганство») и 116 («Побои»), которую позже следствие переквалифицировало на статью 115 — «Легкий вред здоровью».

За восемью месяцами в СИЗО «Бутырка» и чередой странных, порой комичных судебных слушаний последовал жесткий приговор: 8 мая Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки на 1 год и 5 месяцев, Кокорины — на 1 год 6 месяцев.

В итоге 9 июля братьев Кокориных и Мамаева доставили в исправительную колонию №4 Белгородской области. Протасовицкий же отправился в другую колонию под Брянск.

А уже 17 сентября Александр и Кирилл Кокорины вместе с Павлом Мамаевым вышли на свободу по УДО. Четвертый же заключенный остался сидеть за решеткой вплоть до начала ноября.

Новые беды России на внешней арене

9 декабря 2019 года стал одним из самых грустных дней в истории отечественного спорта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало церемониться с рассмотрением «российского вопроса» по делу о возможных махинациях с допинг-пробами спортсменов из России и манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории и, как итог, избрало для нашей страны крайне жесткое наказание.

Во-первых, Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом — Олимпийских играх и чемпионатах мира. Во-вторых, РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Наконец, Россия лишилась на четыре года права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Помимо этого, исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

И пускай позднее в РУСАДА заявили, что «чистые» спортсмены, не замешанные в допинговых махинациях, все же смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом, повисшие в воздухе дилеммы «справедливое решение/политика в спорте» и «ехать на Игры/бойкотировать» по сей день продолжают волновать общественность.