«Война со «Спартаком»: Дзюба победил «Лион» и заговорил

После обескураживающего поражения «Локомотива» от «Байера» «Зенит» подарил болельщикам надежду на то, что хотя бы один клуб из России все-таки окажется в плей-офф Лиги чемпионов.

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Питерцы одержали жизненно важную победу над «Лионом» (2:0), что стало глотком свежего воздуха после двух проигрышей подряд «Лейпцигу», и поднялись на второе место в группе, сохранив реальные шансы на выход в 1/8 финала.

Таблица группы G:

1. «РБ Лейпциг» — 10 очков

2. «Зенит» — 7

3. «Лион» — 7

4. «Бенфика» — 4

Теперь сине-бело-голубым остался один матч — с «Бенфикой» на выезде. Однако даже победа над португальцами еще не гарантирует «Зениту» выход в плей-офф.

Например, если «Лион» соберется и обыграет «РБ Лейпциг» в последнем туре, то у трех команд окажется по десять очков, и французы с немцами обойдут питерцев по дополнительным показателям, отправив их на третью строчку. А это место гарантирует только участие в Лиге Европы.

Тем не менее шансы хоть на какую-то евровесну у «Зенита» в любом случае высоки, что на фоне не очень радостных результатов российских команд в международных турнирах в последнее время кажется весьма обнадеживающим.

Возвращаясь к матчу против «Лиона», стоит отметить, что главным героем встречи (как в футбольном смысле, так и в драматическом) стал Артем Дзюба — именно он забил первый мяч, в итоге оказавшийся победным.

Это уже второй решающий гол нападающего за последние пять дней: чуть ранее он принес «Зениту» непростую победу над «Рубином» в гостях (2:1) в рамках чемпионата России.

После начала истории с оскорблениями от болельщиков «Спартака», которые посылали Дзюбу во время матча сборной России в Сан-Марино, а затем продолжили делать это в РПЛ, форвард изрядно обозлился, перестал давать интервью прессе и никак не комментировал эту ситуацию до встречи с «Лионом».

И только после победы над французами нападающий согласился пообщаться с клубным ТВ (и только с ним), ответив в том числе и на вопрос по поводу унизительных выкриков.

«Защитники были умнички, не дали создать у наших ворот практически ничего, кроме момента, когда Дембеле бил головой во втором тайме — это было довольно опасно, однако Миша Кержаков здорово снял все на втором этаже.

В целом никто из игры не выпал, вся команда слаженно действовала в обороне. Очень важно было победить «Лион» и остаться в борьбе за выход в плей-офф.

У меня была очень непростая неделя? Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело.

Отвечать буду на поле пока — я нигде ничего не комментирую. Кто-то это все раздувает, но я не собираюсь ходить и каждому что-то доказывать, объяснять. Время придет сейчас.

Что уж лукавить, держу в голове «Спартак». Впереди война. Будем стараться победить», — признался Дзюба.

Также одним из героев встречи стал Михаил Кержаков, который совершил немало сейвов и, в частности, спас от курьезного автогола, когда Магомед Оздоев срезал мяч в свои ворота. Младший брат Александра Кержакова успел поймать снаряд на ленточке, за что болельщики посвятили ему именной заряд.

23 - уфф, ну и жара. Оздоев срезает мяч в Кержакова после прострела Траоре, Миша спасает, затем в него врезается Рен-Аделаид. В итоге все в порядке, к счастью #ЗенитЛион pic.twitter.com/fsJDMYPyEh — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 27, 2019

«Самым нервным отрезком игры стало начало второго тайма, когда «Лион» организовал шквал атак. Мы ожидали этого и сумели сдержать соперника — никак нельзя было пропустить.

В голове у меня сидел недавний матч «Реала» против «ПСЖ», когда мадридцы в концовке пропустили два мяча и в итоге сыграли вничью. Нам же нужно было сохранять концентрацию до последней секунды.

Следующий матч у нас уже против «Спартака» в чемпионате России. Красно-белые сейчас не так сильны? «Спартак» — это «Спартак». Они не середняк и никогда им не будут. Настрой на эту команду всегда особенный», — заверил Кержаков после матча.

Игру 32-летнего голкипера, который много лет был запасным, отметил после встречи и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Миша сегодня сыграл хорошо. Он играет в одной из лучших команд нашего чемпионата, выше уже некуда. Что касается национальной сборной, приглашения туда, то это решение ее главного тренера.

От себя скажу, что Миша сыграл прекрасно. Своей карьерой и трудом он заслужил место в основном составе и то качество игры, которое он показал», — цитирует наставника официальный сайт клуба.

Наконец стоит отметить, что второй гол «Зенита», который окончательно похоронил «Лион», забил на 84-й минуте Магомед Оздоев, исправившись за опасный момент со срезкой в собственные ворота. Полузащитник был краток:

«Лион» показал, что это хорошая команда, нам было тяжело с ними в двух матчах. Но мы хорошо подготовились и сделали то, что должны были сделать. Теперь все решится в Лиссабоне, мы будем готовы к этой игре!»

Матч против «Бенфики» состоится 10 декабря на «Эштадиу да Луш». Остается надеяться, что «Зенит» не повторит ошибок «Локомотива» и не потеряет очки в самый решающий момент в матче против самого простого соперника в группе.