«Война со «Спартаком»: Дзюба победил «Лион» и заговорил

После обескураживающего поражения «Локомотива» от «Байера» «Зенит» подарил болельщикам надежду на то, что хотя бы один клуб из России все-таки окажется в плей-офф Лиги чемпионов.
Питерцы одержали жизненно важную победу над «Лионом» (2:0), что стало глотком свежего воздуха после двух проигрышей подряд «Лейпцигу», и поднялись на второе место в группе, сохранив реальные шансы на выход в 1/8 финала.
Таблица группы G:
1. «РБ Лейпциг» — 10 очков
2. «Зенит» — 7
3. «Лион» — 7
4. «Бенфика» — 4
Теперь сине-бело-голубым остался один матч — с «Бенфикой» на выезде. Однако даже победа над португальцами еще не гарантирует «Зениту» выход в плей-офф.
Например, если «Лион» соберется и обыграет «РБ Лейпциг» в последнем туре, то у трех команд окажется по десять очков, и французы с немцами обойдут питерцев по дополнительным показателям, отправив их на третью строчку. А это место гарантирует только участие в Лиге Европы.
Тем не менее шансы хоть на какую-то евровесну у «Зенита» в любом случае высоки, что на фоне не очень радостных результатов российских команд в международных турнирах в последнее время кажется весьма обнадеживающим.
Возвращаясь к матчу против «Лиона», стоит отметить, что главным героем встречи (как в футбольном смысле, так и в драматическом) стал Артем Дзюба — именно он забил первый мяч, в итоге оказавшийся победным.
Это уже второй решающий гол нападающего за последние пять дней: чуть ранее он принес «Зениту» непростую победу над «Рубином» в гостях (2:1) в рамках чемпионата России.
После начала истории с оскорблениями от болельщиков «Спартака», которые посылали Дзюбу во время матча сборной России в Сан-Марино, а затем продолжили делать это в РПЛ, форвард изрядно обозлился, перестал давать интервью прессе и никак не комментировал эту ситуацию до встречи с «Лионом».
И только после победы над французами нападающий согласился пообщаться с клубным ТВ (и только с ним), ответив в том числе и на вопрос по поводу унизительных выкриков.
«Защитники были умнички, не дали создать у наших ворот практически ничего, кроме момента, когда Дембеле бил головой во втором тайме — это было довольно опасно, однако Миша Кержаков здорово снял все на втором этаже.
В целом никто из игры не выпал, вся команда слаженно действовала в обороне. Очень важно было победить «Лион» и остаться в борьбе за выход в плей-офф.
У меня была очень непростая неделя? Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело.
Отвечать буду на поле пока — я нигде ничего не комментирую. Кто-то это все раздувает, но я не собираюсь ходить и каждому что-то доказывать, объяснять. Время придет сейчас.
Что уж лукавить, держу в голове «Спартак». Впереди война. Будем стараться победить», — признался Дзюба.
Также одним из героев встречи стал Михаил Кержаков, который совершил немало сейвов и, в частности, спас от курьезного автогола, когда Магомед Оздоев срезал мяч в свои ворота. Младший брат Александра Кержакова успел поймать снаряд на ленточке, за что болельщики посвятили ему именной заряд.
«Самым нервным отрезком игры стало начало второго тайма, когда «Лион» организовал шквал атак. Мы ожидали этого и сумели сдержать соперника — никак нельзя было пропустить.
В голове у меня сидел недавний матч «Реала» против «ПСЖ», когда мадридцы в концовке пропустили два мяча и в итоге сыграли вничью. Нам же нужно было сохранять концентрацию до последней секунды.
Следующий матч у нас уже против «Спартака» в чемпионате России. Красно-белые сейчас не так сильны? «Спартак» — это «Спартак». Они не середняк и никогда им не будут. Настрой на эту команду всегда особенный», — заверил Кержаков после матча.
Игру 32-летнего голкипера, который много лет был запасным, отметил после встречи и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
«Миша сегодня сыграл хорошо. Он играет в одной из лучших команд нашего чемпионата, выше уже некуда. Что касается национальной сборной, приглашения туда, то это решение ее главного тренера.
От себя скажу, что Миша сыграл прекрасно. Своей карьерой и трудом он заслужил место в основном составе и то качество игры, которое он показал», — цитирует наставника официальный сайт клуба.
Наконец стоит отметить, что второй гол «Зенита», который окончательно похоронил «Лион», забил на 84-й минуте Магомед Оздоев, исправившись за опасный момент со срезкой в собственные ворота. Полузащитник был краток:
«Лион» показал, что это хорошая команда, нам было тяжело с ними в двух матчах. Но мы хорошо подготовились и сделали то, что должны были сделать. Теперь все решится в Лиссабоне, мы будем готовы к этой игре!»
Матч против «Бенфики» состоится 10 декабря на «Эштадиу да Луш». Остается надеяться, что «Зенит» не повторит ошибок «Локомотива» и не потеряет очки в самый решающий момент в матче против самого простого соперника в группе.