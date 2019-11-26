Вызов Тутберидзе: Туктамышева прыгнула четверной

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила чистый четверной прыжок на тренировке. Видео элемента выложил на своей странице в Instagram агент спортсменки Ари Закарян, снабдив его соответствующим комментарием: «Очень интересно, Елизавета Туктамышева продолжает удивлять».

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Четверной тулуп в исполнении ученицы Алексея Мишина может серьезно скорректировать расклады во взрослом женском фигурном катании, где бороться без «квадов» становится все сложнее.

До сих пор прыжки в четыре оборота исполняли только ученицы Этери Тутберидзе. Россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова имеют в арсенале сразу по несколько «квадов», а представляющая Казахстан Элизабет Турсынбаева владеет четверным сальховом.

Если Трусова и Щербакова доросли по возрасту до международных стартов только в нынешнем сезоне, то Турсынбаева, ранее, между прочим, занимавшаяся у канадского специалиста Брайана Орсера, во многом благодаря данному элементу смогла завоевать серебро на последнем чемпионате мира в японской Сайтаме.

Трусова и Щербакова, ворвавшись во взрослое катание, выиграли по два этапа Гран-при в текущем сезоне и уверенно пробились в финал серии. Еще два этапа остались за третьей вчерашней юниоркой Тутберидзе Аленой Косторной, которая не прыгает «квады», но обладает отличной оценкой за компоненты и исполняет за две программы три тройных акселя.

При этом Косторная тоже не собирается останавливаться на достигнутом и планирует разучить и вставить в прокат четверной прыжок.

Туктамышева и сама имеет в программах тройной аксель, являющийся самым сложным и высоко оценивающимся прыжком из тройных, и в прошлом сезоне во многом благодаря нему и чистому исполнению своих программ она завоевала первое и третье место на этапах Гран-при, пробившись в финал серии, где также выиграла бронзу.

Дальнейший сезон ученице Мишина скомкала болезнь, из-за которой она пропустила чемпионат России и не попала в сборную на чемпионат Европы, а затем не была включена в состав команды после финала Кубка России, где при спорном судействе уступила Евгении Медведевой. Именно ей и досталась путевка в Сайтаму (обернувшаяся бронзовой медалью).

В нынешнем сезоне, правда, на Гран-при Туткамышева смогла стать только третьей на обоих своих этапах, чего не хватило (по дополнительным показателям) для попадания в шестерку лучших и квалификации в финал.

Теперь следующим серьезным стартом для спортсменки должен стать чемпионат России, где она будет бороться за место в национальной сборной на чемпионатах Европы и мира.

Вероятно, бороться с одним, а то и двумя четверными тулупами в произвольной программе (в короткой «квады» у женщин запрещены правилами).

Это очень хорошо вписывается в концепцию наставника фигуристки. Алексей Мишин ранее уже говорил, что в современном фигурном катании невозможно оставаться конкурентоспособной без четверных прыжков.

Другое дело, что раньше считалось абсолютно невозможным разучить «квад» в зрелом возрасте, а Туктамышевой уже 22 года, для нынешнего женского катания ее смело можно признать настоящим ветераном.

«Это обещающая попытка. Мы работаем над этим. Сейчас еще и лутцы делают четверные. Это промежуточное достижение Лизы. Насчет того, будет ли прыжок исполнен в этом сезоне, говорить не буду, — заявил Мишин уже после публикации прыжка своей подопечной.

— Поймите, все возможно. Это конкретный пример верности тезиса о том, что возраст достижениям не помеха. Я как тренер имею солидный возраст, Лиза как спортсменка солидного возраста. Мы являемся примером того, что делать свершения никогда не поздно».

«Я еще не видела, но это прекрасно. Знаете, есть такая поговорка: хорошо яичко к Святому дню. Лиза Туктамышева, работая с Алексеем Николаевичем, давно могла прыгать четверной тулуп. Она и лутц могла прыгать. Она — молодая девушка с огромным прыжком. Она может прыгать многие четверные, — цитирует тренера заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. — Просто пока ученицы Тутберидзе не стали прыгать четверные, все как-то были в замешательстве. Они прыгнули — пошли все прыгать. Браво, Тутберидзе».

Туктамышева является чемпионкой России-2012/13, а также чемпионкой мира, чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в сезоне-2014/15. При этом она пока так ни разу и не выступила на Олимпийских играх, пропустив и Сочи-2014, и Пхенчхан-2018.