Объятья Ханю с Загитовой и шутки над Косторной: что было в Японии

Шалости фигуристов

Последний этап Гран-при в Японии принес России только одну золотую медаль (постаралась Алена Косторная), однако по своему настроению все равно казался триумфальным.

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Дело в том, что именно после соревнований в Саппоро окончательно определились все участники финала Гран-при, и почти половина из них — россияне.

Благодаря высоким результатам в Японии участие в женском финале гарантировали себе Косторная и Алина Загитова.

Также поездку в Турин заработали на последнем этапе представители танцев на льду Александра Степанова / Иван Букин и спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Полный состав отечественной сборной в Италии будет состоять из 16 человек. Кажется, финал Гран-при плавно превращается в открытый чемпионат России по фигурному катанию.

А пока до финала две недели (он пройдет с 5 по 8 декабря), фигуристы получили возможность немного выдохнуть и как следует оторваться на традиционном гала-концерте, который проводится после каждого этапа.

Обстановка действительно была очень непринужденной. Например, Загитова в открытую дурачилась перед камерой сразу после выступления, демонстрируя смешную походку и качая головой, словно болванчик. В элегантном серебристом платье и с массивными коньками в руках это выглядело особенно забавно.

А знаменитый японец Юдзуру Ханю без всякой оглядки на свой статус передразнивал движения Косторной. Как оказалось, двукратный олимпийский чемпион отлично знаком с горячей концовкой показательного номера Алены под песню из «50 оттенков свободы» и в ожидании своего выхода на лед энергично пародировал жесты россиянки перед камерой.

Кроме того, еще на церемонии награждения Юдзуру приветствовал Косторную движениями из ее произвольной программы в образе вампира.

С Алиной Загитовой Ханю также пересекся — два чемпиона Пхенчхана-2018 поздравили друг друга с медалями теплыми объятиями.

Остается только предполагать, какое веселье будет в финале Гран-при, где неугомонный японец пересечется сразу с четырьмя россиянками — помимо Косторной и Загитовой, туда пробились Анна Щербакова и Александра Трусова, с которой Ханю, кстати, исполнял в Канаде параллельный четверной тулуп.

Показательные

На шоу фигуристы демонстрируют не свои соревновательные программы, а, скорее, развлекательные номера без множества сложных прыжков.

Тем не менее порой постановки для гала-концерта по своей смысловой наполненности ничуть не уступают или даже превосходят официальные программы, поскольку на шоу спортсмены могут не заботиться о мнении судей, продолжительности номера, исполнении элементов, и сосредоточиться только на художественной составляющей.

Номер Загитовой под композицию «Outro» («завершающая мелодия») группы M83 — точно из этого разряда.

Философская постановка посвящена теме жизни и смерти: фигуристка демонстрирует появление человека на свет, его борьбу со сложностями, преодоление себя, достижения и победы, а затем с умиротворенной улыбкой оглядывается на все, через что пришлось пройти, и окончательно замирает на льду. Но в ее руке распускается цветок — ее жизнь продолжилась в другом или, может, это она сама переродилась?

Такая философская тема явно пришлась по душе японским зрителям.

Косторная продемонстрировала зажигательный номер в образе роковой леди под саундтрек к фильму «50 оттенков свободы».

Кажется, что этот образ — все тот же вампир из произвольной программы, только не в броском фиолетовом платье и с кровавыми каплями на груди, а скрывающий свой облик среди людей — в костюме, галстуке и с тростью.

Однако менее притягательной для жертв Алена явно не становится.

Кстати, логика в такой интерпретации есть: автор романа «50 оттенков свободы» изначально вдохновлялась именно сагой «Сумерки», создавая своих персонажей. Если Косторная думала об этом до постановки показательного, то это уже какой-то новый уровень планирования.

Хлесткие движения точно в музыкальный акцент, резко сменяющиеся кошачьим скольжением, когда нужно дать нежности, оригинальные вращения с тростью, физически ощущаемая через экран сила на каждом прыжке (был даже сложный каскад из трех элементов) — Косторную надо просто видеть.

Российский дуэт в танцах на льду Александра Степанова / Иван Букин порадовали публику выступлением под всемирно известный хит «Señorita», где повествуется о страстной любви двух людей, которые почему-то пытаются убежать от своих чувств.

«Я бы хотела притвориться, что ты мне не нужен», «Ты говоришь, что мы просто друзья, но друзья ведь не знают, какова ты на вкус», «Ты знаешь, что это должно было произойти уже давно, не прогоняй меня», — лишь несколько строчек из «Señorita».

Степанова в ярком платье для латиноамериканских танцев и Букин в обыкновенном черном свитере увлекли публику своей историей о неожиданной любви и сорвали громкие аплодисменты.

Все это выглядит особенно символично на фоне того, что поклонники пары уже давно подозревают их в романтических отношениях, хотя официально ребята всегда заявляли о том, что являются лишь друзьями.

Если говорить об иностранных фигуристах, то большое внимание к себе привлек смешной номер японца Коширо Шимады в образе Фредди Меркьюри под «I Want To Break Free».

В начале выступления спортсмен долго крутился перед зеркалом в парике и усах, однако неожиданно сбросил все эти атрибуты и ушел в зажигательный танец с характерными движениями фронтмена группы Queen.

В концовке Коширо еще раз схватил парик и кинул его на лед под слова «I want to break free» — истинно творческой личности не комильфо оставаться заложником застарелого образа. Нужно постоянно идти вперед.

Главный любимец японской публики Юдзуру Ханю продемонстрировал номер под клавишный инструментал в восточном стиле — «Haru yo Koi» в исполнении Yumi Matrutoya.

Музыка внезапно замирала и ускорялась, а чемпион мастерски подчеркивал ее переменчивый ритм.

Юдзуру то неожиданно пускался в стремительный полет по льду, словно пытаясь догнать ускользающую тень, и по его отчаянному порыву было ясно — это кто-то очень важный для него; то начинал медленно раскатываться, будто рефлексируя о чем-то.

Получилась настоящая повесть без слов, а Ханю в очередной раз превратил свой выход на лед в искусство — и здесь даже не понадобились четверные прыжки.

Впрочем, японец не изменил своему игривому настроению, которое стало очевидно для всех после передразнивания Косторной, и во время заключительного общего номера засунул голову в пасть коричневому монстру — Домо-куна, который является маскотом Гран-при в Японии.

Это более чем эффектное завершение вечера оставило в хорошем настроении зрителей и фигуристов, которые в ближайшие две недели смогут отдохнуть от ответственных стартов. А затем — финал Гран-при, чемпионаты стран и континентов, чемпионат мира. В общем, покой нам только снится.