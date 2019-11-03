«Всегда есть конец»: Загитова показала смерть на льду

Этап Гран-при во Франции, на котором Алена Косторная почти на 20 баллов обошла Алину Загитову и завоевала свое дебютное золото на столь высоком уровне вслед за Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, завершился зажигательным шоу.

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50 оттенков скольжения

Первые кадры с тренировок гала-концерта уже обещали нечто особенное. Так, Косторная появлялась то с ободком из дьявольских рожек…

… то с элегантной тростью, словно никак не могла определиться, какой номер показывать.

Трость в итоге победила, и фигуристка предстала перед публикой в образе женщины-вамп под песню из фильма «50 оттенков свободы» — «Never Tear Us Apart».

Черный облегающий костюм, развевающийся на шее мужской галстук и трость в руках, с которой Косторная умудрялась даже исполнять вращения, помогли ей вжиться в образ роковой женщины.

Помимо артистизма, фигуристка порадовала и технической сложностью, исполнив в показательном выступлении такой сложный элемент, как каскад из трех прыжков — тройной флип + ойлер + тройной сальхов.

От этих 50 оттенков скольжения зрители явно остались в восторге.

Жизнь и смерть Загитовой на льду

Алина Загитова посвятила показательный номер матери своего бессменного хореографа Даниила Глейхенгауза — Людмиле Шалашовой, которая скончалась на 72-м году жизни 29 августа, незадолго до начала сезона.

Бывшая балерина Большого театра вместе с сыном долгое время работала как хореограф в группе Этери Тутберидзе и помогала фигуристам развивать свои танцевальные навыки — в том числе и Загитовой, которую она готовила, например, к олимпийскому сезону.

Алина написала по этому поводу пронзительный пост в Instagram.

«Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперу и балет, она делилась своим бесценным опытом. В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку!» — вспомнила девушка, пообещав, что память о Людмиле всегда будет жить в ее программах.

Спустя три дня Глейхенгауз подошел к фигуристке и попросил воплотить на льду его номер-посвящение своей матери.

Так родилась программа, которую Загитова продемонстрировала публике во Франции. Символично, что она исполняла номер под композицию Outro (можно перевести с английского как «завершающие аккорды»), которая служила саундтреком к фильму «Облачный атлас», целиком посвященному теме перерождения душ.

На льду Загитовой удалось передать эту идею без всяких слов.

При первых звуках композиции девушка ярко показала появление человека на свет, несколько раз обернувшись, лежа на льду, а затем резко раскрыв глаза и объяв руками весь открывшийся перед ней мир.

Всю программу спортсменка преодолевала серьезные трудности и одерживала победы, выражая это в тройных прыжках со сложных заходов, вращениях и красивых движениях вроде полета ласточкой.

Ближе к концу Алина замерла в умиротворенной позе, и многим показалось, что это позитивный финал программы. Однако затем девушка выразительными шагами проследовала в сторону, с каждым движением наклоняясь все ниже, и улеглась на лед, замерев в позе эмбриона.

Последний ее жест — вытянутая вперед рука, в которой неожиданно расцвел цветок. Жизнь со всеми ее радостями и разочарованиями завершилась, но благодаря ей зародилась новая.

Французская публика, кажется, была ошеломлена таким философским выступлением и взорвалась аплодисментами. На выходе со льда Загитову встретил лично Глейхенгауз, который помог ей надеть теплую кофту и проводил в подтрибунное помещение. Также олимпийскую чемпионку успела догнать маленькая девочка, собирающая на катке подаренные игрушки, и вручила ей розу. Глаза у юной фигуристки были на мокром месте.

«Наша жизнь не вечная, и всегда есть конец. Мы рождаемся, смотрим на этот мир детскими глазами в начале, потом у нас случается первая боль, разочарование.

Это может быть любовь, а в спорте — падения. Потом мы со всем этим справляемся, живем, наслаждаемся жизнью. И в конце мы оглядываемся на эту жизнь, и она нам нравится. Мы улыбаемся»,

— так объясняла свое понимание этой программы Загитова в эфире Первого канала.

«Ты была прекрасна, я был очень жалок»

Весьма пронзительное выступление (хотя и без такого философского посыла) продемонстрировала и спортивная пара Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, которые взяли в Гренобле серебро, обновив личные рекорды в короткой и произвольной программе.

На этапе Гран-при в Лас-Вегасе ребята показывали номер про то, как развеселый посетитель казино — Денис — спустил там все свои деньги и в отчаянии увлек в танец крупье Дарью. Не везет в жизни, так повезет в любви.

В Гренобле фигуристы показали уже другую программу, поставленную специально для местной публики под песню Stromae «Formidable» («Прекрасна»).

Пока на элегантном французском Stromae изливал душу, рассказывая о расставаниях и изменах («Ты была прекрасна, я был очень жалок; но мы вместе были прекрасны»),

Ходыкин изображал разочарованного в жизни мужчину с глазами, почерневшими от слез (это подчеркивал очень яркий грим), а Павлюченко изо всех сил пыталась его расшевелить.

Парень несколько замирал по ходу выступления, явно не желая двигаться дальше, но юркая девушка каждый раз умудрялась тащить внушительного кавалера за собой.

Однако в соответствии с настроением песни счастливого конца эта пара так и не увидела: Дарья устала и ушла, оставив партнера лежать на льду в отчаянии.

Тот факт, что даже на шоу после соревнований российская пара старается не только развлечь публику, но и передать в выступлении какой-то смысл, подобрав при этом композицию, понятную для местного зрителя, безусловно, идет им в плюс.

Джокер с четверным тулупом

Серебряный призер соревнований Александр Самарин решил порадовать зрителей популярной темой в кино и вышел на лед в образе Джокера.

Первая часть номера прошла под размеренную композицию «Smile» Джимми Дуранте, которая звучала и в недавнем фильме про антагониста Бэтмена. Самарин то играл с опасной маской, то выкидывал ее и в целом выглядел еще как вполне приличный человек — только в неестественно ярком костюме.

Однако во второй части выступления юноша уже окончательно нацепил страшную маску, превратившись в жестокого шутника, борта арены начали подсвечиваться ядовито-зеленым светом, а сам фигурист зажег под «Let's Get Retarded» The Black Eyed Peas.

Стоит отметить, что Самарин исполнил даже четверной прыжок, на который фигуристы обычно не решаются на показательных, чтобы не рисковать лишний раз. Но если форма позволяет, то почему бы и нет? Настоящий Джокер должен удивлять.