Видео с Глейхенгаузом и новый каскад: Косторная удивила Японию

Последнее сражение

Заключительный этап Гран-при в Японии обещает быть очень жарким. Именно в Саппоро определятся последние участницы финала самого престижного коммерческого турнира в фигурном катании.

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Напомним, участники серии получают баллы в зависимости от занятого на этапе места: за первое — 15, за второе — 13, за третье --11, за четвертое — девять, за пятое — семь, за шестое — пять, за седьмое — четыре, за восьмое — три.

При этом каждый фигурист может участвовать не более чем в двух этапах, а в финал пробиваются только шестеро с наибольшим количеством очков.

Пока что путевку в Турин гарантировали себе только Александра Трусова и Анна Щербакова, которые одержали победы на обоих своих этапах.

В Японии же выступят сразу три явных претендентки на попадание в решающую стадию Гран-при — Алина Загитова, Алена Косторная и Рика Кихира.

Самые высокие шансы пробиться в финал из этой троицы есть у Косторной. Девушка, в 16 лет неожиданно включившая в свой арсенал тройной аксель, уже выиграла этап во Франции, и потому на данном турнире ей будет достаточно забраться на пятое место, — по сумме баллов она даже с таким результатом попадет в шестерку лучших.

Для Загитовой, которая стала в Гренобле второй после Косторной, условия попадания в финал чуть жестче: ей нужно оказаться в первой тройке или занять четвертое место, но в этом случае набрать общую сумму выше 211,4 балла, чтобы обойти других фигуристок, которые занесли себе в актив вторую и четвертую строчку на этапах Гран-при.

Основная соперница россиянок Рика Кихира имеет в активе серебряную медаль канадского этапа (обойти Трусову там было нереально), и для выхода в финал ей необходимо добиться примерно того же, что и Загитовой, — попасть в тройку призеров или стать четвертой, правда, японке хватит меньшей суммы баллов — 197,12.

Однако, несмотря на кажущуюся доступность заветных очков, фавориткам NHK Trophy ни в коем случае нельзя расслабляться.

Один неудачный прокат может обойтись слишком дорого, — никогда не знаешь, не выдадут ли выступление всей жизни действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, опытная американка Карен Чен или весьма талантливая кореянка Ын Су Лим.

Важность NHK Trophy подчеркивает и тот факт, что поддерживать Загитову и Косторную в Саппоро прилетела сама Этери Тутберидзе. До этого известный тренер игнорировала все иностранные соревнования, кроме этапа в Лас-Вегасе, где она должна была встретиться со своей дочерью Дианой, тренирующейся в США.

Теперь же Тутберидзе вместе с Даниилом Глейхенгаузом наставляет своих учениц на тренировках — никакой расслабленности на финишной прямой.

Боевая Загитова

На первой официальной тренировке в Японии Алина Загитова была безупречна — во время исполнения программы в образе Клеопатры фигуристка не допустила ни одного падения и воплощала саму уверенность.

Однако и на этапе во Франции олимпийская чемпионка проводила все тренировки идеально, а затем ей нещадно порезали баллы на коронном каскаде тройной лутц + тройной риттбергер в короткой программе (судьи обнаружили неправильное ребро на первом прыжке и недокрут на втором), а в произвольной Загитова и вовсе упала с этого элемента при первой попытке.

Теперь действующей чемпионке мира предстоит показать, что она провела работу над ошибками и не допустит больше подобных неприятных сюрпризов.

На тренировке Загитова активно практиковала каскад, который так подвел ее в Гренобле в обеих программах, а один раз даже сделала тройной лутц + тройной риттбергер + тройной риттбергер.

13 одиночных прыжков и 12 каскадов — настрой у олимпийской чемпионки явно боевой.

Новый каскад Косторной

Алена Косторная провела тренировку далеко не так идеально, как ее одногруппница. И это опять же очень напоминает ситуацию во Франции, где девушка часто падала и даже плакала на плече у Глейхенгауза, а затем выдавала идеальные официальные прокаты.

В Японии Алена допустила два падения с тройного акселя и одно касание льда рукой после тройного лутца во время прогона произвольной программы.

К счастью, это все же не так много, как было во Франции, где девушка порой могла завалить на тренировке все, кроме нескольких прыжков.

На этот раз она справилась с 17-ю прыжковыми элементами и, что самое главное,

впервые показала на публике сложнейший каскад тройной аксель + тройной тулуп.

До нее в современном женском фигурном катании на это была способна лишь Кихира: сама Алена и еще одна обладательница трикселя Елизавета Туктамышева показывали только комбинацию с двойным тулупом.

Выходит, что теперь Косторная добралась до уровня японки, которая уже второй сезон катается с тройным акселем, в то время как подопечная Тутберидзе добавила этот элемент только в сентябре.

Неудивительно, что настроение у 16-летней фигуристки отличное, и они даже записали забавное видео с Глейхенгаузом во время разминки — никаких слез на плече в ближайшее время не предвидится.

Странный четверной прыжок Кихиры

Рика Кихира навела шороху еще до начала тренировок, обозначив среди запланированных в произвольной программе прыжков четверной сальхов.

Если японка научится помимо трех тройных акселей стабильно исполнять этот квад, то она заставит понервничать даже саму Трусову.

На первом занятии в преддверии NHK Trophy Кихира продемонстрировала серьезность своих намерений, исполнив четверной сальхов. Правда, первый оборот был частично скручен еще на льду, а в концовке, напротив, получился недокрут, так что прыжок внешне очень напоминал тройной.

Однако, учитывая, что Рика будет выступать в своей стране и что в этом сезоне судьи продемонстрировали явную тенденцию оценивать россиянок весьма строго и тем самым давать всем остальным больше шансов, нужно быть готовым к любым оценкам японки.

Девушки будут исполнять короткую программу в следующем порядке:

Прокаты начнутся в пятницу, 22 ноября, в 10.55 по московскому времени.