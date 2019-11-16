«Смотрю на Трусову и злюсь»: Медведева упустила победу

«Хочу посоревноваться с мужчинами»

Александра Трусова предсказуемо выиграла два этапа Гран-при из двух возможных и без нервов пробилась в финал Гран-при. Если бы с ее набором четверных она уступила кому-то первое место, это стало бы настоящей сенсацией.

Даже падения Русской Ракеты с четверного сальхова и каскада тройной лутц + тройной риттбергер не могли серьезно испугать искушенных любителей фигурного катания.

Во-первых, Александра довольно часто срывает эти элементы, но упрямо продолжает ставить их в произвольную программу, — видимо, потому что не допускает даже мысли отказаться от попыток усложнения. Это вполне в характере мировой рекордсменки и ее тренера Этери Тутберидзе.

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Во-вторых, даже с двумя сорванными элементами Трусова имеет такой запас сложности в произвольной, что догнать ее нереально никому.

Четверной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов — эти элементы позволили 15-летней фигуристке обогнать свою ближайшую преследовательницу Евгению Медведеву на 20 баллов по технике и одержать итоговую победу с результатом 234,47.

Сразу по выходе с катка Александра направилась в подтрибунные помещения, откуда вернулась с любимой собакой Тиной, одетой в костюм маленького дракончика.

Теперь понятно, кому Трусова командует «Дракарис!» в образе Дейнерис Таргариен во время произвольной программы.

Вместе со своим ручным драконом Трусова давала все победные комментарии.

«Рада, что выиграла московский этап Гран-при и отобралась в финал, но я не откатала чисто ни короткую, ни произвольную программу. Так что будем продолжать работать, чтобы в следующий раз показать все, что я могу.

Сегодня меня пришли поддержать одногруппницы из Хрустального Анна Щербакова и Камила Валиева, — это было очень приятно.

У нас на катке сегодня выходной, поэтому у них была такая возможность (на этих словах зал засмеялся, понимая, что в понедельник Тутберидзе вряд ли отпустила бы учениц на весь день с тренировок. — «Газета.Ru»). До старта они мне не писали, чтобы не отвлекать, а вот после победы телефон разорвался.

Вообще я хотела бы попробовать соревноваться с мужчинами. Почему? Во-первых, у них можно исполнять четверные в короткой программе. Во-вторых, интересно бороться с фигуристами, которые владеют множеством разных квадов.

Какое место я бы заняла на мужских соревнованиях, не знаю, потому что у них по-другому считаются баллы — более высокий коэффициент в оценке компонентов. Поэтому я и хочу посоревноваться с ними, чтобы узнать».

Также Трусова заявила, что на нее не оказало никакого давления шикарное выступление Евгении Медведевой прямо перед ее выходом на лед:

«Никогда не смотрю, кто выступает передо мной, не слышу оценки, не вижу выступления. Выхожу, не зная, кто как откатал, поэтому мне легче».

«Загитова катается в удовольствие? Я катаюсь не для фана»

Евгения Медведева и вправду выдала практически идеальное выступление на турнире — впервые с момента своего перехода к Брайану Орсеру в мае 2018 года.

Судьи разглядели у нее всего одну ошибку за две программы — неверное ребро на тройном лутце в самом начале произвольной. В остальном все было на плюсы, но против Трусовой, как известно, нет приема, так что даже с изумительным прокатом Медведева стала только второй с результатом 225,76 балла.

После прокатов серебряный призер Пхенчхана подчеркнула, что система ее канадского тренера начала работать.

«Брайан уже много раз говорил, что до первых внушительных результатов пройдет полтора года. Я верила ему, мы следовали плану. Так и получилось. Почему так долго? Было очень много факторов, которые мешали мне, я прошла через сложный период в жизни.

Очень много новостей было неприятных, появлялись какие-то слова, которых я не говорила, было много чего приукрашено. Морально на меня это давило»,

— призналась фигуристка, видимо, намекая на слова Тутберидзе о том, что она якобы возмущалась тем, что Алину Загитову не «придержали» в юниорках в олимпийский сезон. Когда саму Евгению спросили об этом, она ответила, что такого не говорила.

«Все мы люди. Я не тот человек, который жалуется, но мне было сложно. Я забыла на долгое время о соцсетях и о шумихе, которую все зачем-то наводили вокруг этой ситуации. Как только отпустила себя, привыкла к новому месту жительства, влюбилась в новое место для тренировок, успехи пришли», — пояснила спортсменка.

Вопросы о разучивании четверного сальхова или включении в программу тройного акселя, которые журналисты задавали с пояснением о том, что «для побед теперь обязательно нужны ультра-си», явно начали немного раздражать Евгению.

«Не хочу показаться грубой, но хотелось бы меньше слышать вопросов такого характера, потому что я уже много раз говорила, что делаю максимум, чтобы показать всем, что у меня получится сделать четверной сальхов. Вы спрашиваете, когда? Нет определенной даты. Как и нет определенной даты, во сколько заканчивать карьеру.

На сломанных костях снова прыгать я не готова. Главная задача — научиться четверному прыжку и сохранить здоровье. Тело у меня хрупкое, я должна его беречь, тщательно следить за распорядком дня и питания.

Не могу раскрыть технических моментов того, как мы работаем над сальховом, это закрытый тренировочный процесс, «Крикет Клаб» — это приватная зона. Но я делаю все возможное, и мы покажем его так скоро, как только сможем», — заявила Медведева.

При этом двукратная чемпионка мира заверила, что соперницы-квадистки ее не пугают, а, напротив, вдохновляют.

«Когда мне трудно прыгать тройные или каскады с тройными прыжками, я вспоминаю про Трусову и Щербакову, которые исполняют квады. У них есть ошибки, но они снова встают и делают. И тогда я злюсь на себя.

Я что, не могу делать тройные? Конечно, могу. Больше десяти лет этим занимаюсь. Так что чьи-то четверные на меня не оказывают давления», — заверила Евгения.

Однако как одерживать победы на крупных турнирах без четверных или тройного акселя и как вообще туда пробиться в составе сборной России (мест всего три, и главные претендентки на них — Трусова, Щербакова и Алена Косторная), пока не очень понятно.

Тем не менее Медведева заверила, что в ней все еще горит соревновательный огонь и она выступает не просто для собственного наслаждения, как это делает, например, Алина Загитова, постоянно подчеркивающая, что места для нее уже не важны.

«Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа. Я двукратный чемпион мира, поэтому не должна кататься плохо», — отрезала Евгения.

Третье место заняла американка Мэрайя Белл, набравшая 205,67 балла. В ожидании пресс-конференции к ней подошла Медведева, обняла и поздравила с успехом.

Евгения Медведева обняла и поздравила с бронзовой медалью американку Мэрайю Белл pic.twitter.com/Wr6sxJiQgO — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 16, 2019

Девушке и вправду удалось выдать весьма вдохновенный прокат под «Hallelujah» в исполнении K.D. Lang — без падений, хотя и с не самыми уверенными выездами с некоторых прыжков.

После прокатов Мэрайя даже сделала заявление о том, что, возможно, начнет разучивать элементы ультра-си в 23 года.

«Сейчас я только приобретаю уверенность и стабильность на прокатах. Но у меня нет никаких лимитов, потому что у меня отличный тренер в плане техники — Рафаэль Арутюнян. Так что не вижу причин, чтобы не попытаться.

Думаю, что тройной аксель я начну изучать раньше четверных. Мы его уже пробовали, делали некоторые упражнения.

Женское фигурное катание сейчас стремительно движется вперед, и здорово быть частью этого, но надо все-таки держать баланс между техническими элементами и катанием», — подытожила Белл.

Итоговая таблица: