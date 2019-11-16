Повторили за Плющенко: российские фигуристы отстояли Москву

Российские фигуристы-одиночники покорили «Мегаспорт», заняв весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве.

Такого не было в отечественном фигурном катании с 1998 года, когда первым стал олимпийский чемпион Алексей Урманов, вторым — будущий победитель Игр Евгений Плющенко, а третьим — Александр Абт.

Спустя 21 год после тех событий золото в Москве взял Александр Самарин (264,45 балла), серебро — Дмитрий Алиев (259,88), а бронзу — дебютант взрослой серии Гран-при Макар Игнатов (252,87).

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Если этих ребят ждет такое же будущее, как Урманова и Плющенко, то этот подиум можно считать хорошим знаком.

Причем, на удивление, спокойнее всех выступил дебютант Игнатов. Он допустил только одну более-менее серьезную ошибку — в каскаде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов последний прыжок сделал только одинарным.

В остальном все было чисто, в том числе и четверные сальхов и тулуп.

Отвечая на вопросы прессы, Макар зажимал в руках огромную акулу — подарок фанатов, и признавался, что перед короткой программой видел во сне только фигурное катание, а перед произвольной уже просто «ехал куда-то на электричке».

На вопрос о том, направлялся ли он в Турин, где пройдет финал Гран-при, парень скромно отмолчался, подчеркнув, что «остановился на кассе».

Для попадания в финал Макару надо будет, скорее всего, побеждать на этапе в Японии, где он встретится с великим и ужасным Юдзуру Ханю. Так что шансы, надо признать, невелики, но дебют у Игнатова в любом случае вышел мощным.

«Поддержка сегодня была невероятной — даже когда не было сил, они появлялись. В техническом плане я в целом доволен. Была только одна неожиданная помарка, потому что прокат вышел тяжелым чисто физически, но теперь чувствую приятную усталость.

Пока еще не осознаю, что мы втроем с Алиевым и Самариным оказались на пьедестале. Надеюсь, что это не в последний раз, что в течение сезона наши результаты будут улучшаться и что мы еще увидим среди мужчин весь русский подиум»,

— заявил Игнатов на пресс-конференции.

Дмитрий Алиев, ставший серебряным призером, выступил с серьезными помарками: вместо запланированных вначале четверных — лутца и тулупа — сделал только тройные. В итоге ему пришлось в экстренном порядке добавлять два четверных по ходу программы, но при этом спортсмен ошибся и сделал два тройных лутца (учитывая еще тот, который получился вместо четверного). Повторять прыжок нельзя, так что второй лутц Алиеву просто не засчитали, лишив его баллов.

О повторе элемента сам фигурист узнал, только когда уже готовился давать интервью. Он тут же подозвал к себе одного из тренеров, и они вместе начали вглядываться в экран с подробным описанием оценок. Ничего поделать уже было нельзя.

Тем не менее набранных баллов хватило, чтобы занять второе место и сохранить шансы на попадание в финал. После прокатов Алиев оказался весьма разговорчивым.

«Не все сегодня получилось. В самом начале были срывы, так что пришлось на ходу кроить программу, принимать серьезные решения, вставлять четверные прыжки. Очень рад, что сегодня удалось проявить характер и спасти выступление. У меня груз с души упал, я почувствовал легкость. И от поддержки зрителей получил большой восторг.

Во время дорожки шагов было затишье, будто я катался в оболочке и никого не слышал, — может, уши заложило. Но в финальной позе меня пробило, и я услышал звук трибун, которые болели за меня. Это было круто.

Очень здорово видеть русский подиум. Я так и хотел, чтобы мы втроем оказались в лидерах, а там уже боролись между собой. От такого просто мурашки по коже.Мы с ребятами вместе готовились летом, наши тренеры дружат, так что таким образом мы сделали подарок и себе, и стране. Давно не было такого, чтобы на международном турнире три российских парня стояли рядом. Все мы хорошо общаемся, так что я очень счастлив этому событию».

Одержавший победу Александр Самарин также допустил серьезные ошибки в прокате: сделал двойной флип и тройной тулуп вместо четверных. Тем не менее чистое исполнение других элементов (особенно каскада четверной лутц + тройной тулуп) и отрыв после короткой программы позволили фигуристу удержать первую строчку. Благодаря этому он, кстати, повторил достижение Евгения Плющенко, который с 2009 года сохранял за собой статус последнего российского победителя этапа Гран-при в Москве.

На пресс-конференции Самарин был по традиции не очень общителен и в основном отделывался дежурными фразами.

«Три русских парня на пьедестале? Я рад за себя, за ребят, за тренерский коллектив. Думаю, это хороший результат.

Времени праздновать нет, сезон только начинается. Приду в номер, спокойно выдохну, а с завтрашнего дня буду думать о следующих стартах.

В произвольной программе на этапе в Москве у меня были ошибки, грубые ошибки. Но будем работать дальше. Я рад, что получилось отобраться в финал серии Гран-при. Считаю, это неплохой результат для первой половины сезона», — подытожил Самарин.

К слову, на четвертой позиции оказался Шома Уно, который летом стажировался у Этери Тутберидзе, но решил не оставаться на долгий срок и в настоящее время занимается у Стефана Ламбьеля. Японец снова допустил падения, как и в короткой программе, уступив Макару Игнатову сотые балла.

Итоговая таблица: