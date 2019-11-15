«Сейчас нужна стабильность»: как Медведева обскакала Трусову

Первый день этапа Гран-при официально стартовал в 14.00 по московскому времени, когда на лед вышли мужчины-одиночники, однако только спустя четыре с половиной часа трибуны заполнились на почти полностью, а градус напряжения поднялся до максимума, — в дело вступили женщины.

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Оператор умело играл планами, показывая на экране «Мегаспорта» то Этери Тутберидзе, то Брайана Орсера, что вызывало крики противоположных трибун.

Перед выступлением женщин на экране арены поочередно появлялись то Тутберидзе, то Орсер. Им аплодировали и кричали разные части арены. Слегка напоминало баттл. pic.twitter.com/jUMDGufMFn — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

Даже тот факт, что церемония открытия соревнований была проведена именно перед прокатами девушек, намекал на то, кто считается гвоздем программы.

Прозвучал гимн России. Этап Гран-при в Москве официально объявлен открытым! pic.twitter.com/Idt2KGwTc5 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

Церемония, к слову, оказалась довольно короткой и динамичной. Сначала юные ученики Этери Тутберидзе — Вероника Жилина (владеет четверными), Софья Акатьева (исполняет тройной аксель), а также мальчики Николай Колесников и Арсений Федотов — зажгли на льду под аккомпанемент живых барабанов.

Затем пошел парад флагов всех 12 стран, чьи фигуристы принимали участие в турнире.

Парад флагов всех стран, откуда приехали фигуристы на этап в Москве pic.twitter.com/yU7z5dIsIV — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

А завершилось все обращением президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, который подчеркнул, что осталось всего два этапа Гран-при — московский, а затем японский, — а значит, зрителей ждет ожесточенная борьба за попадание в финал.

Тем не менее многие болельщики церемонию открытия пропустили, поскольку стояли в длинной очереди за едой (после прокатов мужчин и танцевальных пар впервые выдался большой перерыв), либо закупались в холле игрушками и флагами, чтобы поддержать любимых фигуристок.

В киосках на арене предусмотрительно продают мягких мишек и флаги России - всё, что нужно фанатам фигурного катания pic.twitter.com/C7bqDeBZut — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

Выступления первой разминки женщин, в которой оказались такие спортсменки, как финка Эмми Пелтонен, азербайджанка Екатерина Рябова, немка Николь Шотт, китаянка Чэнь Хунъи и швейцарка Алексия Паганини, пролетела быстро и незаметно.

А вот вторую разминку сразу открывала Александра Трусова — обладательница четверных и страх мужчин-одиночников (Александр Самарин уже заявил, что не хотел бы соревноваться с ней, а Дмитрий Алиев признался, что, если бы Трусовой позволили выйти против мужчин, она бы их «натягивала»).

Однако, стоило грозной Русской Ракете показаться на льду, как она упала на ровном месте, просто пытаясь занять стартовую позу.

То самое падение на ровном месте перед началом программы, которое рассмешило больше всех саму Трусову pic.twitter.com/yiRt2MB05R — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

Реакция публики и самой Трусовой оказалась прямо противоположной: зрители испуганно охали, сама фигуристка смеялась и еще долго не могла заставить себя принять серьезное выражение лица.

В интернете же сразу пошли шутки и мемы по этому поводу, поскольку выражение лица Тутберидзе в момент падения ученицы было донельзя красноречивым.

Несмотря на этот конфуз, Александра откатала чисто, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп (вместо привычного и более дорогого каскада тройной лутц + тройной риттбергер, с которого она нередко падала).

После выступления Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков вдвоем затащили в подтрибунное помещение огромного розового медведя (подобные подарки уже становятся фишкой учениц Тутберидзе), пока Трусова рассказывала прессе, как сильно волновалась перед прокатом, поскольку в первый раз выходила на лед «Мегаспорта» с соревновательной программой. Кроме того, определенное влияние оказали комментарии в интернете, которые она, по собственному признанию, читает.

«Почему упала на ровном месте? Не знаю, как так вышло, но до этого падения я сильно переживала, а потом нервозность прошла, и мне просто стало весело. Получается, что это даже помогло»,

— отметила спортсменка.

Также она назвала «очень радостной новостью» тот факт, что ФФККР внесла предложение разрешить женщинам исполнять четверные в короткой программе.

Следующей из россиянок после Трусовой выступала Станислава Константинова. Девушка провалилась на своем предыдущем этапе Гран-при в США, став предпоследней, и, к сожалению, ее кризис в этом сезоне все еще продолжается. В короткой программе в Москве Станислава упала с тройного лутца и сделала каскад тройной флип + двойной тулуп вместо 3+3. Кроме того, спортсменка сорвала одно вращение.

«Конечно, очень обидно и досадно. Срыв вращения — совсем не та ошибка, которую можно было ожидать. Но завтра будем бороться, я это умею, я готова. Хочу доказать: все, что произошло, — недоразумение. Сегодня я расстроена, но не в отчаянии», — цитирует Константинову «СЭ».

Последней из россиянок на льду показалась Евгения Медведева, чьи отношения с короткой программой в этом сезоне также пока далеки от идеальных.

Относительно хорошие прокаты чередуются со слабыми, а на Skate Canada на спортсменку и вовсе нашло какое-то затмение, и она допустила болезненное падение с тройного лутца и двойного акселя.

В Москве серебряный призер Пхенчхана сначала заявила прежний контент с лутцом, однако на самом прокате все-таки сделала вместо него более стабильный тройной риттбергер.

Остальные элементы Медведевой тоже удались, — программа была впервые в сезоне исполнена так, как надо.

После проката фанаты Евгении закидали лед одинаковыми звездами — это была отсылка к смыслу короткой программы спортсменки под музыку Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3: Redemption».

Как рассказывал хореограф-постановщик этого номера Илья Авербух в комментарии ТАСС, девушка идет в этой программе за своей «звездой, мечтой, ангелом-хранителем».

Миллион звёзд для Евгении Медведевой, которая по сюжету программы следует за своей звездой pic.twitter.com/8wCUl6KXPg — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

Что ж, по крайней мере, мечта Медведевой чисто прокатать эту короткую программу в этот день точно была исполнена. Был очень доволен и ее тренер Орсер, который разгуливал по микст-зоне, нацепив на себя аккредитацию ученицы с ее фотографией.

«Отказаться от лутца было, очевидно, хорошим решением. В начале сезона я пробовала делать этот прыжок, но даже если, на мой взгляд, он выглядел хорошо, все равно на нем обнаруживались какие-то ошибки.

Когда же мы возвращаемся к риттбергеру, оценки совсем другие. Мы с Трейси Уилсон и Брайаном решили, что сейчас нам нужна стабильность», — пояснила фигуристка.

Также она прокомментировала слова своего наставника Орсера, который отметил, что сейчас спортсменка находится в своей лучшей форме.

«Скажу так: я в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Брайан. За эти полтора года, что мы работаем, я действительно в лучшей форме.

Но скажу сейчас вещь, которую не все любят. Теперь я делаю не так много, как в 15 лет. Все помнят, как у меня все хорошо крутилось и прыгалось тогда. С возрастом тебе все становится сложнее», — признала Евгения.

При этом она подчеркнула, что решение кардинально изменить свою жизнь и начать заниматься по другой системе тренировок все же было правильным.

«Старыми способами уже ничего не решается. Даже привычки в течение дня у меня теперь другие. Да и перед соревнованиями раньше я себя заводила, а теперь успокаиваю, — поделилась Медведева.

— Как настраиваюсь на прокат? Перед выступлением не ем практически ничего, слушаю разную музыку. Я сейчас, например, голодная. Первое, что сделаю, когда приду в гостиницу, — это поем».

Любопытно, что на пресс-конференции Евгения даже один раз перешла с русского на английский, когда рассуждала о возможности выступать в зрелом возрасте.

«Смогу ли я кататься, например, в 29 лет? Я года три назад еще даже не думала о том, как моя жизнь будет выглядеть сейчас, не думала, что окажусь в Канаде. Но если тело будет выдерживать нагрузки в 29 лет, ты будешь хотеть кататься и будешь способен на это, то почему бы и нет?» — задалась вопросом фигуристка.

А по-английски она уже добавила:

«Нет точного возраста ухода на пенсию в фигурном катании. Если девушка продолжает бороться, значит, она этого хочет».

В общем, на пресс-конференции разворачивалось настоящее кино.

Трусова в это время отвечала гораздо проще и короче.

«Почему заменила каскад лутц + риттбергер на более простой лутц + тулуп? Еще на тренировке сегодня я прыгала первый вариант, но затем тренеры мне сказали, что нужно будет заменить. Так и сделали. Сколько еще буду выступать? Пока нравится, буду продолжать и с каждым годом стараться улучшать свой контент», — скупо обещала Русская Ракета.

Суровость Александры разбавлялась смешным поведением ее собачки Тины, которую она принесла с собой на пресс-конференцию, и поставила на стол, заставив позировать перед фотографами.

Трусова пришла на пресс-конференцию со своей собачкой Тиной, которая удостоилась отдельной фотосессии pic.twitter.com/WpISyWpVpc — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

Также из забавного — Трусовой задали вопрос, с каким одиночником она хотела бы исполнить параллельный прыжок, как она сделала это после Skate Canada с Юдзуру Ханю.

«С Нейтаном Ченом и Шомой Уно. И все», — отрезала спортсменка.

Задавали подобный вопрос и Медведевой, но та называть каких-либо имен не стала:

«Человека, с которым я хотела бы попрыгать, выбрать не могу».

На данный момент Медведева лидирует в таблице с результатом 76,93 балла, Трусова — вторая с 74,21, а на третьей позиции оказалась американка Мэрайя Белл — 67,11.



В произвольной программе девушки выступят в следующем порядке: