«Равняемся на Трусову»: как россияне поразили Москву

Московский этап Гран-при стартовал с короткой программы мужчин, в которой главными хедлайнерами были россияне Александр Самарин, занявший второе место на этапе во Франции и претендующий на попадание в финал, а также Дмитрий Алиев, взявший бронзу на Skate America и тоже имеющий неплохие шансы на выход в решающую стадию турнира.

Колонна зрителей тянулась от ближайших метро и станций МЦК до самого «Мегаспорта». Перед ареной трудился специальный сотрудник ДПС, который останавливал машины и пропускал толпы фанатов.

Полицейский останавливает машины перед «Мегаспортом», чтобы зрители прокатов спокойно перешли через дорогу pic.twitter.com/2bkSfWUVZb — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

Тем не менее на трибунах 14-тысячного «Мегаспорта» виднелось еще достаточно много пустых мест в начале прокатов мужчин. Возможно, это объяснялось тем, что 7 тысяч билетов были розданы бесплатно через Департамент труда и социальной защиты и программу «Активный гражданин», как рассказывал руководитель дирекции зрелищных и спортивных мероприятий Москвы Александр Смирнов в комментарии «СЭ».

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Не все из получивших билеты задаром могли действительно гореть фигурным катанием, и потому их опоздание на турнир или вообще отсутствие не казалось удивительным.

В итоге открывавший соревнования россиянин Макар Игнатов катался в слегка камерной обстановке, но, учитывая, что это был дебют 19-летнего спортсмена на взрослой серии Гран-при, это могло пойти ему на пользу, слегка облегчив давление.

И фигурист действительно допустил только одну ошибку — приземлился на две ноги после тройного акселя (так называемый степ-аут).

В то же время ему удалось исполнить без проблем каскад четверной сальхов + тройной тулуп, а также сольный четверной тулуп и заработать 87,54 балла. С такой оценкой Макар держался на первом месте вплоть до того, как на лед вышли его более опытные товарищи по сборной России — его не смог сдвинуть даже серебряный призер Пхенчхана-2018 Шома Уно. Но обо всем по порядку.

«Я выступал самым первым, так что волнение было сильное. Решил днем поспать, но снилось мне только фигурное катание, так что даже не понимал, где нахожусь.

Ошибся в конце на тройном акселе, потому что очень хотел сделать его и немножко поторопился. Когда уже крутился в воздухе, думал, что теперь будет…

Однако по сравнению с прошлыми стартами этого сезона я допустил в короткой программе меньше погрешностей. После «Небельхорн Трофи», где был провал в короткой, я работал методом проб и ошибок, чтобы справиться с нервами.

Теперь я получил лучший результат в сезоне, но мне еще предстоит улучшать катание и вращения», — заявил Игнатов после проката.

Вскоре после него на лед вышел ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, выступающий за Грузию. В прошлом сезоне он стал в Москве вторым после японского гения Юдзуру Ханю, однако на этот раз повторить успех не удалось.

Фигурист исполнил каскад четверной сальхов + двойной тулуп (вместо тройного прыжка в конце) и лишь двойной тулуп вместо четверного. По сути, безошибочным вышел только тройной аксель. Это был провал.

Только 75,87 балла за короткую — явно не то, на что настраивался Морис. После прокатов он проигнорировал прессу, покачав головой в ответ на просьбу прокомментировать выступление.

Любопытно, что после Квителашвили каток покинули и два тренера из группы Тутберидзе — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, которые вместе с Этери настраивали фигуриста на прокат.

Они направились вслед за расстроенным спортсменом в сторону раздевалок. Хотели ли они утешить Мориса или просто отправились по своим делам, было неясно, однако

специалисты явно не выглядели такими же подавленными, как фигурист, а Дудаков даже исполнил игривый танец перед прессой, прежде чем исчезнуть в подтрибунных помещениях.

Следующим, кто привлек к себе особое внимание публики, стал японец Шома Уно — тот самый, что тренировался летом у Тутберидзе на протяжении месяца, а затем уехал к Стефану Ламбьелю, заявив, что хочет попробовать себя в разной обстановке. Тем не менее уходить от швейцарца Шома пока явно не собирается, в данный момент тренируется с его группой, и сопровождает японца в Москве именно Ламбьель.

Насколько успешно это сотрудничество, сказать пока сложно. На своем предыдущем этапе Гран-при во Франции японец стал лишь восьмым.

В короткой программе в «Мегаспорте» Уно также допустил грубую ошибку — упал с четверного флипа — и стал четвертым после всех россиян c 87,29 балла.

Точно такую же ошибку допустил в своем прокате россиянин Самарин, однако за счет чистого исполнения сложнейшего каскада четверной лутц + тройной тулуп и сольного тройного акселя ему удалось получить приличные 92,81 балла и захватить промежуточное лидерство.

Любопытно, что сразу после проката фигурист, видимо, еще находился на эмоциях из-за падения и в стиле Квителашвили отказался общаться с прессой.

Тем не менее на пресс-конференции призеров после короткой программы Самарин уже слегка оттаял, хотя и предостерег журналистов от множества вопросов.

«Спасибо всем зрителям за поддержку, очень нравится выступать здесь. По поводу проката — допустил ошибки, но соревнования еще не закончились. Сейчас не хотелось бы много говорить о чем-либо, увидим все завтра», — заявил спортсмен.

Развеселить его сумел только вопрос о возможном противостоянии с 15-летней Александрой Трусовой, которая исполняет на турнирах по четыре четверных прыжка и недавно заявила о том, что ей было бы интересно посоревноваться на официальных соревнованиях с мужчинами.

«То, что Саша делает на льду, — это здорово, это космический уровень, вызывает уважение и восторг. Но надеюсь, мы пока не будем соревноваться вместе», — рассмеялся фигурист.

Также Самарин отшутился на вопрос о том, планирует ли он усложнять свою короткую программу:

«Мне бы с этим наборчиком стабильно справляться. Усложнить, конечно, можно всегда, но пока у нас есть план, и мы его придерживаемся».

Оспорить лидерство Самарина мог бы другой россиянин Дмитрий Алиев, но он сам допустил серьезную ошибку, хотя и не падение, — сделал каскад тройной лутц + тройной тулуп вместо 4+3.

В итоге ученик Евгения Рукавицына получил 90,64 балла и стал вторым, немного отстав от Самарина.

«Были недочеты в прокате — одним из главных стал каскад тройной лутц + тройной тулуп вместо четверной лутц + тройной тулуп. Проведем анализ с тренерами и выясним, почему так произошло. После этой ошибки мне хотелось показать программу более ярко и искренне, больше раскрыться на дорожке и в целом в программе. Однако, по внутренним ощущениям, у меня не получилось», — понурил голову Алиев.

Тем не менее вопрос на пресс-конференции о возможном соперничестве с Трусовой развеселил и его.

«Это интересно было бы. Я думаю, Сашка бы нас иногда натягивала, — предположил Алиев под общий хохот. На Сашу мы равняемся (сидящий рядом Александр Самарин не смог удержаться от смеха. — «Газета.Ru»). Я лично равняюсь.

Когда девочка исполняет четыре четверных прыжка, это вызывает восхищение, думаешь, как это возможно. Я не против с ней посоревноваться», — подытожил Дмитрий.

Здорово то, что, несмотря на допущенные ошибки, россияне сумели захватить по итогам короткой программы весь пьедестал почета.

Если им удастся отстоять такие позиции и в произвольной, то у всех троих будут отличные шансы на попадание в финал Гран-при. Мужское одиночное катание в России в последнее время такими успехами не баловало.

Классный пьедестал после короткой на этапе Гран-при в Москве. Особенно для мужской одиночки России pic.twitter.com/N2sj2t6dCU — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

После прокатов была проведена жеребьевка, по итогам которой спортсмены узнали свои стартовые номера.

Любопытно, что дебютант Гран-при Макар Игнатов на эту церемонию не пришел, явившись затем только на пресс-конференцию, — видимо, еще не хватило знания подобных моментов.

Вместо него номерок вытягивал Самарин — и достал предпоследний, 11-й.

Самарин вытягивает номерок за дебютанта Игнатова, который просто не пришёл на жеребьёвку :) Но на пресс-конференцию потом подоспел. pic.twitter.com/DLIuuKa47X — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) November 15, 2019

Сам Александр закроет соревнования 12-м, а Алиев будет кататься первым из россиян — десятым.

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Мужчины представят свои произвольные программы 16 ноября в 13.30 по московскому времени.