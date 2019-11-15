Нет амбиций: лидеры бегут из «Тоттенхэма»

Одним из главных «открытий» этого сезона в Английской премьер-лиги (АПЛ) стал неудачный (вернее даже — кошмарный) старт «Тоттенхэма». Лондонцы плетутся на 14-м месте в турнирной таблице с 12-ю набранными очками и уже четырьмя поражениями. О борьбе за чемпионство, о котором «шпоры» могли мечтать после прошлогоднего фурора в Лиге чемпионов, речи уже не идет. Однако еще одним важным вопросом остается причина происходящего.

Как уверяют британские таблоиды, часть футболистов «шпор» винит в регрессе главного тренера команды Маурисио Почеттино, из-за чего руководство клуба якобы активно рассматривает варианты замены аргентинца.

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Надо понимать, что с именем Почеттино связаны, пожалуй, главные успехи «Тоттенхэма» нескольких последних лет. Команда под его руководством сумела выбиться в первый эшелон АПЛ, где раньше к «шпорам» относились несерьезно, если не сказать пренебрежительно. С 2014 года, когда Почеттино только возглавил лондонцев, «Тоттенхэм», хоть и номинально, но регулярно вклинивается в борьбу за чемпионство. Трофеев, правда, за пять лет ему завоевывать не удалось, но выход в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал настоящей сенсацией. Проигрыш «Ливерпулю» никого не удивил и был предсказуем, однако тогда казалось, что теперь «шпоры» поднимутся на новый уровень.

Иначе говоря, ожидать от «Тоттенхэма» можно было чего угодно, но только не отставки аргентинца — слишком уж он много сделал для команды, включая и проявленную верность, когда его переманивали другие клубы.

Вечная проблема «шпор» на протяжении нескольких сезонов исходит из трансферных амбиций, а вернее — их отсутствия. Президент клуба Дэниэл Лэви неоднократно обозначал позицию клуба в нежелании тратить большие деньги на футболистов, чем «Тоттенхэм» и выделяется среди других топ-клубов Англии. До этого сезона Почеттино справлялся с прихотью руководства, но сейчас дошло до того, что некоторые лидеры команды, судя по всему, больше не видят для себя перспектив в проекте, который не хочет усиливаться для серьезной борьбы за титулы.

По информации Daily Mail, по окончании сезона команду могут покинуть защитники Ян Вертонген и Тоби Алвервейрелд, а также хавбек Кристиан Эриксен. Все они выступают за клуб уже больше пяти лет (Вертонген и Эриксен так вообще по семь и шесть соответственно), где добились личных высоких успехов и теперь считаются одними из лучших в мире на своих позициях.

К слову, тема возможного ухода Эриксена и вовсе муссируется в прессе уже довольно давно. Прошедшим летом датчанин открыто заявил о желании сменить клубную прописку, и, если верить британским СМИ, предложил свои услуги мадридскому «Реалу», но как таковой заинтересованности у «сливочных» не оказалось.

Все это довольно грустно на фоне того, что еще несколько лет назад Эриксену пророчили яркую карьеру в ведущих клубах Европы, однако тот предпочел остаться в «Тоттенхэме». Волна успеха футболиста постепенно приобрела статичный характер, да и существенного прогресса в его игре уже нет. Есть, правда, и другая версия обстоятельств, из-за которых Эриксен до сих пор в Лондоне. Руководство «шпор» очень любит деньги и составляет контракты таким образом, что защищает свои интересы с наивысшим приоритетом. И порой так получается, что беспрепятственно покинуть команду игрок «Тоттенхэма» может лишь тогда, когда у него заканчивается соглашение.

У всех троих футболистов, которым приписывают желание уйти из команды, контракты заканчиваются летом, после чего они станут свободными агентами (а переговоры с другими клубами смогут начать вести зимой). «Тоттенхэм» желает сохранить в составе своих ключевых игроков, предлагая им новые контракты, но взаимопонимания между сторонами нет. Эриксен по-прежнему грезит мечтой играть за «Реал», и летом хотел бы присоединиться именно к «сливочным». А у Вертонгена с Алвервейлердом есть все шансы заиграть в другом топ-клубе, интерес к ним абсолютно точно будет.

Если уход защитников еще не так беспокоит «шпор», то с Эриксеном, надо полагать, все серьезно. Как стало известно Daily Express, датчанин точно решил перейти в «Реал», вынудив «Тоттенхэм» искать себе замену. Лондонцы рассматривают несколько вариантов, но все они чрезвычайно дорогие. Но, если уйдет сразу три игрока бесплатно, то Лэви все же придется раскошелиться так, как он не делал этого раньше. Разумеется, если речь идет о достойных заменах.