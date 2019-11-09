Триксели не помогли: Щербакова не пустила Туктамышеву в финал

Четыре золота Тутберидзе

Победа Анны Щербаковой на 4-м этапе Гран-при, который принимает китайский Чунцин, стала для ее тренера Этери Тутберидзе уже четвертой в текущем сезоне. Ранее все та же Щербакова выиграла этап престижной серии в Лас-Вегасе, Александр Трусова отпраздновала победу в Келоуне, а Алена Косторная взяла золото в Гренобле.

Проще говоря, на всех из уже прошедших женских соревнованиях Гран-при побеждали только фигуристки из «Хрустального».

Тотальное доминирование или мелочь, но в любом случае это о многом говорит. Например о том, что в современном фигурном катании без элементов ультра-си делать нечего. С выходом троицы Тутберидзе на взрослый уровень рекорды падают со стремительной силой, а уже «старая школа» в лицах Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой уходит потихоньку в прошлое.

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15-летняя Щербакова успешно владеет четверным лутцем, самым тяжелым прыжком среди квадов, — его и мужчины-то не все делают. На тренировке перед произвольной программой фигуристка упала со своего коронного прыжка, а глубокое разочарование от телекамер спрятать не смогла. А два заявленных квада еще и стояли первыми элементами в программе — в каскаде с тройным тулупом и сольный. С обеими Щербакова в итоге успешно справилась (на первом судьи увидели очень спорный недокрут, но прыжок был засчитан в любом случае), после чего судьба золотой медали фактически была решена — 152,53 балла.

Любители цифр и статистики, кстати, подсчитали, что ученицам Тутберидзе в текущем сезоне в девяти из десяти раз ставили помарку именно на лутце. И надо ли говорить, что львиная доля решений судей была подвергнута сомнениям со стороны экспертов и тренеров?

Днем ранее она также выиграла короткую программу с лучшим в результате в карьере — 73,51. Это, к слову, тоже довольно важный момент, поскольку в коротком номере запрещено исполнять четверные, зато некоторые фигуристы прыгают тройные аксели, поэтому, если бы Щербакова вдруг оказалась вне тройки в первый день турнира, то никто бы и не удивился.

Несмотря на итоговую победу, Щербакова в зоне kiss and cry не радовалась, покривившись на табло — общая оценка составила 226,04, второй ее результат в сезоне. Все-таки до личного рекорда не дотянула почти восемь баллов. А вот по компонентам она показала в произвольной второй результат, что нельзя не отметить, учитывая то, как судят россиянок на международных турнирах в этом сезоне. После проката спортсменка подчеркнула, что хочет кататься чище и лучше.

«Думаю, это хороший старт для первого сезона на взрослом уровне. Но я хочу быть еще лучше и буду для этого больше работать. Это еще не мой максимум. Я счастлива, что отобралась в финал Гран-при. Это было моей целью. Теперь буду продолжать работу над программами и прыжками. У меня были ошибки. Постараюсь их больше не делать и кататься чисто», — приводит слова фигуристки Sport24.

Императрица пала

Для Туктамышевой этап Гран-при в Китае после бронзы в Лас-Вегасе был ключевым — либо место в двойке, либо прощание с серией до следующего сезона. У подопечной Алексея Мишина полностью не получилась короткая программа: она завалила фирменный тройной аксель, который по сути и позволяет ей оставаться конкурентоспособной среди молодых фигуристок. В итоге Туктамышева получила от судейской бригады слишком скромные баллы — 65,57.

Надежды на произвольный номер были довольны большими, так как в этом соревновательном году Императрица заявила три тройных акселя на две программы. В произвольной она первым элементом поставила триксель в каскаде с двойным тулупом, а следом шел одинарный аксель в три с половиной оборота. Как и Щербакова со своими квадами, Туктамышева оба прыжка записала себе в актив. Много было у нее и эмоций с артистизмом, хотя оценка за компоненты, к чему 22-летняя фигуристка уже привыкла, были ниже, чем у ее более юных соперниц.

Как итог, Туктамышева набрала 143,53 балла за произвольную программу и 209,10 в сумме. Чуть больше двух пунктов россиянка уступила представительнице Японии Сатоко Мияхаре, которую судьи наградили самыми щедрыми оценками за компоненты (программа и вправду была классной).

Если бы Туктамышева не упала с тройного акселя в короткой программе, то оставалась бы в числе кандидатов на поездку в финал. Сейчас этого уже не изменить. Как и того, что она во второй раз за сезон уступает именно Щербаковой.

«Елизавета каталась эмоционально, технически и компонентно все было отлично. Ошибки? Во всякой программе бывают недочеты. Что же касается попадания Елизаветы в сборную, то один умный человек говорил, что надо кататься не на медали, а тренироваться на лучшее катание. Это мы и делаем, положительная динамика, конечно, в этом есть», — отметил Мишин после проката.

Угасающая звезда

Софья Самодурова, еще одна ученица Мишина, сотворила настоящую сенсацию в прошлом сезоне, выиграв золотую медаль чемпионата Европы. Причин и обстоятельств, приведших к этому, было довольно много, но смысл в том, что от чемпионки ожидали хоть какого-то прогресса в новом году, чего пока не увидели.

Очевидно, что с приходом Трусовой, Щербаковой и Косторной другим фигуристкам, которые не владеют сложными элементами, рассчитывать на попадание в сборную практически нереально. Это и деморализует, и дополнительно давит. Но преимущество Самодуровой же в том, что от нее никогда не ждут экстра-результатов — казалось бы, что кататься должно быть легче. Спорное судейство в короткой программе отправило ее только на пятое место, да еще и в произвольной поставили спорные недокруты.

«Конечно, оценкам расстроилась, но больше я сегодня рада прокату, что смогла собраться во второй день. Я довольна. Надеюсь, что все у меня получится, я буду бороться до конца», — цитирует Самодурову ТАСС.

Со 185,29 балла тяжело рассчитывать на попадание даже в тройку, но больше пугает тот факт, что Самодуровой абсолютно нечем брать оценки выше, из-за чего имя чемпионки Европы в скором времени суровые реалии женского фигурного катания могут банально съесть.