Шанс на реванш: Туктамышева против Щербаковой. LIVE

Одной из главных конкуренток россиянок на этом турнире станет 15-летняя кореянка Ю Ён, которая, как и Туктамышева, владеет тройным акселем.

На финальной тренировке Ю Ён исполнить данный элемент не смогла, допустив падение. Впрочем, надеяться на ее ошибки в соревновательном прокате все же не стоит, поскольку на этапе Гран-при в Канаде девушка блестяще справилась с нервами и заняла в итоге третье место, уступив только более опытной трикселистке Рике Кихире и Александре Трусовой, которая исполнила три четверных прыжка.