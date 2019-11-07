Шанс на реванш: Туктамышева против Щербаковой. LIVE

Тем не менее Кайлани радостно улыбается — она катается в свое удовольствие. В целом девушке удалось завести публику зажигательной музыкой после трех предыдущих выступлений в лирическом стиле. Харизматичный прокат.
Эх, последний элемент — каскад тройной лутц + тройной тулуп — фигуристке совсем не удался. Она недокрутила первый прыжок, с трудом выехала и прицепила только одинарный тулуп.
Опытная 21-летняя спортсменка пока не демонстрирует нервов и четко исполняет в ритме латины двойной аксель и тройной риттбегер.
На льду — Кайлани Крэй из Австралии! Она катается под I Like It Like That в исполнении Pete Rodriguez.
Оценки Чои:
Девушка показывает двойной аксель, каскад тройной флип + двойной тулуп, а вот последний прыжок — риттбергер — получился вместо тройного только двойным — кореянка слишком рано раскрылась в воздухе и сделала «бабочку». Из-за этого прыжок не будет засчитан вообще, потому что в короткой нужны только тройные (кроме акселя).
Выступает Юдзин Чои из Южной Кореи! Она катается под Oblivion Астора Пьяццолы в сопровождении женского голоса, который на английском повествует, конечно, о любви.
В целом Чен продемонстрировала красивое и нежное катание, но падение смазало общую картину. Оценка фигуристки — 49,44 балла.
Каскад девушка сделала только 3+2 — тройной флип + двойной тулуп.
Двойной аксель Хонги исполняет чисто, хотя показалось, что приземлилась она немного жестковато, словно имел место небольшой недокрут.
Ох, девушка падает с первого же прыжка! Здесь должен был быть каскад тройной лутц + тройной тулуп, но теперь явно не судьба. Надо пытаться добавлять каскад к другому прыжку.
На льду — другая китаянка Хонги Чен, которая выступает под Сюиту № 3 «Ария» в ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха.
Правда, судьи находят недокрут на двойном акселе, так что баллы Йи Жу будут снижены. В целом, конечно, технический контент у девушки не очень сложный, но ее можно поздравить с тем, что она не провалилась от нервов — все-таки это дебют на взрослой серии Гран-при для фигуристки. Оценки китаянки:
И все оставшиеся прыжки она исполняет чисто! Каскад тройной сальхов + двойной тулуп и двойной аксель китаянке удались без проблем.
Невероятно мелодичная песня от группы ABBA в исполнении глубокого женского голоса под аккомпанемент пианино и скрипки трогает душу.
На этом фоне китаянка в воздушном платье нежного голубого оттенка смотрится очень выигрышно.
Девушка чисто исполняет тройной риттбергер, и местные зрители взрываются аплодисментами.
Соревнования открывает Йи Жу из Китая! Она выступает под под The Winner Takes It All в исполнении Sarah Dawn Finer.
Свет на арене включили — и каток уже выглядит совсем по-другому. А всего минутой ранее он напоминал ночной клуб в самый разгар вечеринки.
Итак, разминка первой группы участниц уже началась под зажигательную музыку! Очень красивые огоньки витают над ареной — китайцы знают толк в световом шоу.
Щербаковой, которая взяла золото на своем предыдущем этапе Гран-при, надо просто подтвердить этот статус и оформить выход в свой первый финал на взрослом уровне. Главное для 15-летней квадистки — не повторить ошибок, которые случились в короткой программе в Лас-Вегасе, где она упала с дорожки шагов и оказалась на промежуточном четвертом месте, из-за чего пришлось совершать подвиги в произвольной с двумя четверными лутцами.
Для Туктамышевой этот турнир станет во многом определяющим в борьбе за попадание в финал Гран-при. На этапе в Лас-Вегасе 22-летняя спортсменка слабо провела короткую программу, из-за чего оказалась на итоговом третьем месте, несмотря на чисто исполненный тройной аксель. Теперь Императрице надо занимать в идеале первое место, а на худой конец — второе, чтобы иметь хоть какие-то шансы пробиться в финал серии.
Одной из главных конкуренток россиянок на этом турнире станет 15-летняя кореянка Ю Ён, которая, как и Туктамышева, владеет тройным акселем.
На финальной тренировке Ю Ён исполнить данный элемент не смогла, допустив падение. Впрочем, надеяться на ее ошибки в соревновательном прокате все же не стоит, поскольку на этапе Гран-при в Канаде девушка блестяще справилась с нервами и заняла в итоге третье место, уступив только более опытной трикселистке Рике Кихире и Александре Трусовой, которая исполнила три четверных прыжка.
На финальной тренировке перед сегодняшними прокатами Щербакова чисто исполнила короткую программу, показав двойной аксель, тройной флип и сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер.
Туктамышева также не допустила падений на тренировке — правда, во время проката не стала делать каскад тройной флип + тройной тулуп, ограничившись сольным тройным лутцом и акселем в три с половиной оборота.
Самодурова, к сожалению, один раз упала на тренировке и в целом не показывала элементы чисто. Однако во время проката программы 17-летней фигуристке удалось избежать без грубых ошибок, так что настроение у всех боевое.
Соревнования начнутся в 12:10 по московскому времени, а на льду девушки будут появляться в таком порядке:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек на этапе Гран-при в Китае. Россию сегодня представят ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова и подопечные Алексея Мишина — Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.