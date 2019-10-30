Битва акселей: юная кореянка готова подвинуть Туктамышеву

Кореянка Ю Ен готовится выступить на третьем этапе Гран-при Cup of China.

Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября в китайском Чунцине.

15-летняя фигуристка получила право выступить на турнире после снятия представительницы Казахстана Элизабет Турсынбаевой из-за травмы. И с этой спортсменкой стоит считаться. Бронзовый призер этапа серии Гран-при Skate Canada (2019), серебряный призер U.S. Classic (2019), бронзовый призер Lombardia Trophy (2019) и трехкратная чемпионка Южной Кореи (2016, 2018, 2019) – послужной список 15-летней атлетки впечатляет.

Что интересно, в первый раз Ю Ен победила на взрослом национальном первенстве в 11 (!) лет, став самой молодой чемпионкой страны в истории.

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В актив молодой фигуристке можно занести еще и то, что на этапе Гран-при Skate Canada она чуть не стала главной сенсацией соревнований. Ведь в короткой программе Ю Ен показала второй результат, оставив позади россиянок Александру Трусову, Евгению Медведеву и Серафиму Саханович. Однако, по сумме двух прокатов владеющая тройным акселем спортсменка довольствовалась лишь бронзовой наградой.

Вот так, ранее мало кому известная кореянка стала восходящей звездой фигурного катания и, благодаря путевке на второй Гран-при имеет все шансы пробиться в финал серии.

Что же касается россиянок, то нашу страну на Cup of China представят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Софья Самодурова.

И если для последней фигуристки китайский турнир станет дебютным Гран-при в этом сезоне (до него Софья взяла золото Международного турнира серии «челленджер» Ice Star в Минске), то Туктамышева и Щербакова уже успели испытать свои силы на столь ответственном старте.

Обе атлетки представляли Россию в американском Лас-Вегасе на Skate America и по праву стали самыми интересными персонами форума, ведь приехали они в США со сложнейшими программами.

Для 15-летней Щербаковой турнир стал дебютным этапом Гран-при на взрослом уровне. Она же первой из талантливой троицы Этери Тутберидзе (куда также входят Александра Трусова и Алена Косторная) стартовала в престижной серии. И пускай короткая программа в Вегасе у Щербаковой не получилась (из-за обидного падения на дорожке шагов и спорного недокрута на сложнейшем каскаде тройной лутц + тройной риттбергер россиянка стала лишь четвертой), следующий прокат стал бенефисом действующей чемпионки России.

В произвольной программе Щербакова показала идеальный каскад четверной лутц + тройной тулуп, а также сольный четверной лутц. Кроме того, она прыгнула каскад тройной лутц + тройной риттбергер. А в третьем каскаде, тройной флип + тройной сальхов через ойлер, судьи вновь увидели спорный недокрут, что не помешало Анне с 227,76 баллами занять высшую ступень пьедестала.

«До конца программы ехала с мыслью: «Терпеть, терпеть, не расслабляться». Не хотела, чтобы были какие-то недочеты. Не хотела глупых ошибок, отдавать баллы на мелочах. Мои планы на будущее? Хочу быть более уверенной в себе и в своих прокатах: выступать чисто как в короткой, так и в произвольной», — признавалась после тяжелейшего выступления отечественная спортсменка в интервью Sport24.

Чуть хуже оказались дела в мировой столице развлечений у Елизаветы Туктамышевой. Несмотря на шикарный тройной аксель, атлетка недосчиталась баллов на тройном лутце в короткой программе, чтобы затем, в произвольном номере чисто прыгнуть два акселя в три с половиной оборота, один из которых был поставлен в каскад с двойным тулупом.

«Эмоции от Skate America остались положительные: удалось качественнее представить произвольную программу, чем вчера, поэтому в целом довольна. Единственное, остался осадок после короткой. Но главное, что все закончилось хорошо. Хотелось закончить на хорошей ноте, очень хотелось. Я бы себе не простила, если бы откатала плохо», — заявила фигуристка после турнира в США.

Бронза на груди ученицы Алексея Мишина рассстраиваивает поклонников Туктамышевой, но зато дает спортсменке мотивацию. И новый вызов: на сей раз на другом конце света ее ждет дуэль с вышеупомятуй Ю Ен, использующей в качестве козыря все тот же тройной аксель, что и россиянка.

Как итог, все три россиянки могут претендовать на высшую награду в Китае. Осталось лишь сделать правильные выводы из допущенных в Лас-Вегасе ошибок и совладать с очередной сменой часового пояса, на который девушки так жаловались в Штатах.