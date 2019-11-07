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Один от России: Лазукин бьется за лидерство в Китае. LIVE

Гран-при Китая. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В китайском Чунцине стартовал этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы среди мужчин.
Трансляция
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14:00

На лед вышли мужчины из первой разминки! Здесь и выступит последним Андрей Лазукин.

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13:55

Порядок выступления у мужчин таков (изображение увеличится при клике):

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13:50

Россию здесь представит только ученик Алексея Мишина и «бойфренд Елизаветы Туктамышевой» — Андрей Лазукин. На своем прошлом этапе Гран-при — в Канаде — фигурист, к сожалению, допустил много ошибок в произвольной программе и стал только восьмым. В Китае нужно исправляться.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин на этапе Гран-при в Китае.