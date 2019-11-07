Один от России: Лазукин бьется за лидерство в Китае. LIVE

Россию здесь представит только ученик Алексея Мишина и «бойфренд Елизаветы Туктамышевой» — Андрей Лазукин. На своем прошлом этапе Гран-при — в Канаде — фигурист, к сожалению, допустил много ошибок в произвольной программе и стал только восьмым. В Китае нужно исправляться.