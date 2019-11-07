Один от России: Лазукин бьется за лидерство в Китае. LIVE

Трансляция
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14:00
На лед вышли мужчины из первой разминки! Здесь и выступит последним Андрей Лазукин.
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13:55
Порядок выступления у мужчин таков (изображение увеличится при клике):
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13:50
Россию здесь представит только ученик Алексея Мишина и «бойфренд Елизаветы Туктамышевой» — Андрей Лазукин. На своем прошлом этапе Гран-при — в Канаде — фигурист, к сожалению, допустил много ошибок в произвольной программе и стал только восьмым. В Китае нужно исправляться.
13:45
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин на этапе Гран-при в Китае.