«Не заслужили победу»: как «Арсенал» наказал «Спартак»

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел неожиданное для многих поражение от тульского «Арсенала». Встреча состоялась на домашнем стадионе красно-белых и завершилась с минимальным счетом в пользу гостей — единственный мяч забил форвард «оружейников» Евгений Луценко.

От позитивных эмоций после двух побед подряд над лидерами РПЛ, одержанных «Спартаком» под руководством Тедеско, и следа не осталось. Игра с «Арсеналом» расставила все на свои места, наглядно показав, что старые проблемы красно-белых никуда не исчезли.

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Еще до начала матча в глаза бросался состав спартаковцев. С первых минут немецкий специалист выпустил, например, Джано Ананидзе, который в текущем сезоне не отметился ни одним результативным действием. Помимо прочего, он предоставил игровые минуты и летней дорогой покупке клуба — Гусу Тилю, который в первых двух играх под руководством Тедеско ни разу не появился на поле.

А вот Алекс Крал, проведший по 90 минут в дерби с «Локомотивом» и кубковой игре с «Ростовом», наоборот, остался на скамейке запасных. В атаке Джордану Ларссону вышел помогать Резиуан Мирзов, а не Эсекьель Понсе, отметившийся голом в ворота «железнодорожников».

«Ананидзе очень хорошо тренировался, это важно. Он заслужил выход на поле, играл на позиции, где играл Крал. Почему не вышел Алекс? В предыдущих матчах он пробежал 25 км — это много, как и Наиль Умяров. Решили поберечь», — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Но главной неожиданностью стало отсутствие в заявке команды Андре Шюррле. Как сообщали СМИ позднее, тренерский штаб «Спартака» решил дать ему паузу, поскольку немец якобы находится не в оптимальной форме.

На отсутствии Шюррле, к слову, акцентировал внимание главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, после матча написавший в своем Twitter, что именно его не хватало «Спартаку» в игре с «Арсеналом». «Без Шюррле тяжко идет», — считает он.

Экспериментировал Тедеско и с игровой схемой. В первом тайме на острие атаки сыграл Ларссон, откровенно провалившись, а во втором отрезке игры он перешел на фланг.

Пока Тедеско, как он сам признается, еще не нашел лучший вариант для команды. Любопытно, что впервые новый рулевой «Спартака» столкнулся и с проблемой лимита — на замену в игре с «Арсеналом» он хотел выпустить Крала, но про ограничение на количество легионеров забыл.

«Идея новой игровой схемы пришла на 15-20-й минуте, но изменили ее только во втором. Нужно еще работать над этим, нельзя по щелчку пальцев сменить схему, это сложный процесс, а мы работаем всего две с половиной недели. Хотел выпустить Крала, но забыл о лимите. Хорошо, помощники подсказали», — поделился специалист.

«Мы не заслужили победу», — признал Тедеско после матча.

Что касается матча в целом, то в первом тайме «Спартак» играл существенно хуже, чем во втором. После перерыва, когда схема была уже другой (и, видимо, более удачной), красно-белые создали куда больше опасных моментов и не забили только из-за проблем с реализацией — два верных момента запорол Ларссон. Это к вопросу о том, что нахваливать голландца после двух дублей подряд было поспешно.

Важно отметить, что, несмотря на все проблемы «Спартака», это была больше именно победа «Арсенала», чем поражение москвичей. На протяжении всей встречи туляки показывали дисциплинированную игру, а голкипер «оружейников» Егор Шамов в нескольких моментах выручил свою команду. Проще говоря,

пока Тедеско опробовал в деле новых футболистов и искал нужную схему, наставник «Арсенала» Игорь Черевченко, кажется, изучил игроков красно-белых намного лучше их тренера.

«Мы перестроили тактику, смотрели матчи «Спартака», кто создавал им сложности и что мешало соперникам добиться успеха. У соперника во втором тайме были хорошие моменты, но мы играли рассудительно. У «Спартака» стали появляться зоны, нужно было забивать еще. Согласен, «Арсенал» показывает тот футбол, который нравится болельщикам. Но хозяева заставили нас глубоко сесть в оборону, знали их силу и быстрых игроков. Старались не дать им свободных зон», — резюмировал рулевой тульского коллектива.

Не обошел стороной матч и очередной судейский скандал, которых в РПЛ и без того хватает. Главный рефери встречи Алексей Сухой уже к 30-й минуте мог как минимум предупредить желтой карточкой хавбека «Спартака» Романа Зобнина за грубый подкат против Кирилла Комбарова, но ограничился устным предупреждением. Пропустил судья и грубую игру Самуэля Жиго против вратаря туляков, а в некоторых эпизодах показывал желтые карточки игрокам за рядовые фолы на чужой половине поля — непоследовательность в действиях была очевидной.

А самый большой прокол у Сухого произошел уже спустя несколько минут после жесткого фола Зобнина на Комбарове. Луценко грубейшим образом подкатился под Айртона, влетев в соперника прямой ногой сзади. Так или иначе, несмотря на видимые основания для удаления, арбитр обошелся желтой карточкой.

Бывший российский судья Сергей Хусаинов считает, что за подобный фол Сухой должен был показывать нападающему «Арсенала» прямую красную карточку. По его мнению, этот эпизод равноценен тому, в котором полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш накануне получил страшный перелом после неосторожного подката Сон Хын Мина.

«Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона все обошлось. Последствия могли быть как во вчерашнем матче «Тоттенхэма», когда фолил Сон Хын Мин», — цитирует Хусаинова «Чемпионат.com».

А как можно не увидеть здесь нарушение на красную? Что ж за ужас в нашем судейском корпусе?! Или нужны жуткие травмы, чтобы нарушения стали замечать? Егоров, конечно, уже обикался, видимо, но сколько ж можно-то?! pic.twitter.com/e5ODWaEYtW — Василий Конов (43+) (@VasilyKonov) November 4, 2019

Еще один интересный момент коснулся и Тедеско. Во время игры он регулярно «пихал» резервному и главному арбитрам в своей технической зоне, а в концовке встречи получил от Сухого желтую карточку за разговоры на повышенных тонах. Это уже второе предупреждение, полученное немцем в игре РПЛ. Наставник красно-белых объяснил это эмоциями и пообещал исправиться.

После матча с «Арсеналом» количество поражений «Спартака» в этом чемпионате увеличилось до семи — у москвичей в активе 18 очков, что оставляет их по завершении первой части сезона на десятом месте. Туляки же существенно поправили свое положение благодаря победе над красно-белыми, которая позволила подопечным Черевченко набрать 19 баллов и переместиться на шестую строчку.