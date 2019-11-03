Пришел и проиграл: провальное возвращение Малкина в «Питтсбург»

«Питтсбург Пингвинз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2 ОТ

Пожалуй, самый ожидаемый матч последнего месяца для российских любителей Национальной хоккейной лиги. Во многом — из-за фигуры Евгения Малкина. Еще в начале октября в матче против «Коламбус Блю Джекетс» российский форвард, казалось бы, в обычном игровом эпизоде умудрился получить серьезное повреждение мягких тканей ноги и выбыл на весьма долгий срок. После медицинского обследования врачи прогнозировали возвращение Малкина на лед не раньше середины ноября, но восстановление прошло гораздо быстрее: уже в конце октября Джино вовсю тренировался в общей группе, а теперь провел свой первый матч после травмы.

Правда, встреча с «Эдмонтоном», одним из лидеров регулярного чемпионата НХЛ, выдалась для россиянина и всего «Питтсбурга» во главе с Сидни Кросби неудачно.

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Игра с «Ойлерз» изначально рассматривалась именно как противостояние канадского лидера «пингвинов» со своим соотечественником Коннором Макдэвидом. В первом периоде одного из лучших игроков лиги «Питтсбург» накрыть сумел, а вот потом уже не уследил. Правда, первым о себе заявил Колби Кейв.

После выигранного вбрасывания в своей зоне Кейв подхватил шайбу, прорвался по правому краю, оставив в дураках всю оборону хозяев и, выйдя один на один с голкипером, удачно пробил ему в противоход. Ответ от «Питтсбурга» пришел только в концовке основного времени встречи.

«Пингвины» устроили настоящий навал на ворота Майка Смита, но распечатать их сумели, что удивительно, при игре в меньшинстве. Брайан Раст вошел в чужую зону и дождался подключения своего тезки Брайана Дюмулена, который и «прошил» голкипера «Ойлерз», переведя игру в овертайм.

Там, правда, не сложилось: «Пингвинз» убежали в атаку 2 в 1, но реализовать голевой момент не сумели, зато Леон Драйзайтль — еще один лидер «Эдмонтона» — сразу же подхватил шайбу и, оторвавшись на скорости от защитника, бросил мимо Мэтта Мюррея.

2:1 — трудовая победа «Ойлерз», которые вернулись на первую строчку Западной конференции, сравнявшись по очкам с «Сент-Луис Блюз».

Что касается Малкина, то Евгений провел на льду почти 20 минут и за это время отметился шестью бросками и двумя отборами с показателем полезности «0».

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2

Для Артемия Панарина переезд в Нью-Йорк получился явно не таким, каким он его ожидал. В 11 матчах «регулярки» у «Рейнджерс» только пять побед. При этом сам Панарин отличается практически регулярно: на его счету уже пять заброшенных шайб и шесть голевых передач. По этому показателю он является одним из лучших бомбардиров команды вместе с Микой Зибанеджадом. Удалось отметиться результативным действием Артемию и в матче против «Предаторз».

Сначала Филип Хитил подхватил шайбу в в своей зоне и убежал в контратаку, убрал на замахе Дэна Хэмьюса и бросил точно в ближний нижний угол. Затем уже Панарин организовал голевую атаку, которая и принесла «рейнджерам» победу.

Йеспер Фаст сделал поперечную передачу на левый край, где Хлебушек оказался никем не прикрыт, Артемий выждал небольшую паузу и сделал изумительный и точный пас на дальнюю штангу в направлении Райана Строума, который оставалось только занести шайбу в ворота, что он и сделал.

«Нэшвилл» же хватило только на один гол. И тот — в большинстве. «Хищники» долго думали, что делать с шайбой в чужой зоне, и в итоге Филип Форсберг выполнил наброс на пятак, откуда Виктору Арвидссону надо было удачно подставить клюшку и отыграть один гол.

2:1 — «Нью-Йорк Рейнджерс» постепенно поднимается со дна таблицы Восточной конференции, а Артемий Панарин вкупе с голевой передачей также занес себе в актив три броска и «+1» полезности.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ

Прошлогодний розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ выдался для «Кингз» кошмарным. Текущий — едва ли лучше. Команда до сих пор не может добиться стабильной игры и, главное, результата. Перед встречей с «Чикаго» у «Лос-Анджелеса» шла четырехматчевая проигрышная серия. Но сегодня ее удалось прервать — под наблюдением Ильи Ковальчука.

Российский форвард результативными действиями не отметился. Все, что он смог записать себе в актив, это пять бросков. Впрочем, одержать долгожданную победу это не помешало.

Уже к концу первого периода на табло горел счет 2:2 — сначала «Кингз» выдали ударный старт, забросив за пять минут две шайбы, а затем дуплетом ответили чехи Доминик Кубалик и Давид Кемпф.

Весь остальной отрезок встречи команды провели на равных и к концу основного времени матча также отличились по голу, доведя выяснение отношений до овертайма. Сильнее оказались «короли».

Тайлер Тоффоли и Дрю Даути убежали в контратаку 2 в 1, Тоффоли, сблизившись с воротами сделал поперечную передачу на Даути, и тот уже расстрелял Кори Кроуфорда.

О «дьяволах» в этом сезоне не говорит только ленивый. Команда Джона Хайнса выглядит на стартовом отрезке «регулярки» ужасно, теряя преимущества даже в тех ситуациях, которые представить-то нельзя. Кстати, о Хайнсе — помимо того, что американский специалист не перестает проводить серьезные изменения и постоянные ротации, нельзя не упомянуть и его отношения с Никитой Гусевым.

Российский форвард крепко засел в запасе: сначала он пропустил игру с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а затем наблюдал с трибуны за встречей с «Филадельфией Флайерз». Оба матча «Дэвилз» проиграли.

Впрочем, есть в этих поражениях и позитивная сторона — командная игра у «Нью-Джерси» заметно наладилась и даже стала более интересной. Более того, «дьяволы» умудрились в последних двух играх набрать четыре очка при 14 заброшенных шайбах. Добиться положительного результата удалось в противостоянии с «Каролиной», где играет еще одна российская звезда текущего сезона НХЛ Андрей Свечников.

Он, кстати, отличился в очередной раз, сделав точный голевой пас на Теуво Терявяйнена в первом периоде. В целом же обе команды в первой 20-минутке дважды огорчали друг друга, а затем ответили голом на гол во втором периоде.

Исход встречи был решен в конце матча.

Сначала Пи Кей Суббэн удачно подставил клюшку после наброса от Майлза Вуда, а за 49 секунд до финальной сирены Дэймон Сиверсон расстрелял уже пустые ворота, бросив от своей зоны.

5:3 — «Дэвилз» одержали первую победу за последние две недели, а Никита Гусев наверняка намного пристальнее стал рассматривать варианты с продолжением карьеры, ведь в нынешнем составе команды ему место найдется точно нескоро.

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4 ОТ

Текущий сезон для «блюзменов» определенно особенный после прошлого — теперь «Сент-Луис» выступают в статусе действующих обладателей Кубка Стэнли, а это дает куда большую ответственность за свои результаты, нежели без главного трофея лиги. Стартовый отрезок команда Крэйга Берюбе выдала неубедительный, чередуя победные серии с проигрышными. Плюс ко всему очень не вовремя в лазарет отправился один из творцов триумфа «Блюз» Владимир Тарасенко, который продолжает восстанавливаться после операции на левом плече. Казалось, что с потерей «Русского танка» в атакующей линии «Сент-Луиса» возникнут серьезные проблемы, однако все получилось совершенно наоборот.

У «Блюз» четыре победы в последних пяти матчах и 15 заброшенных шайб. Четыре из них залетели в ворота «Миннесоты».

Уже на третьей минуте хозяева льда открыли счет усилиями Маркуса Фолиньо, в одно касание отправившего шайбу в ворота после диагональной передачи, однако через несколько мгновений российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев удачно выкатил шайбу из-за чужих ворот прямо на крюк Маккензи Макикерну, сравняшему счет. Карл Гуннарссон под конец периода же вывел «музыкантов» вперед после точного паса Райана О'Райлли.

Именно О'Райлли, к слову, и стал главным героем встречи.

Забросив еще три шайбы на двоих в основное время матча, команды отправились решать исход встречи в овертайме. И там уже блеснул один из лидеров «Сент-Луиса»: пока его команда проводила смену, Райан взял шайбу, прошел с ней от своей зоны до чужой и мощно щелкнул точно под перекладину.

4:3 — «Блюз» вместе с «Эдмонтоном» возглавляют турнирную таблицу Запада.

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:0

В это летнее межсезонье громче всего обсуждался один вопрос: куда перейдут Артемий Панарин и Сергей Бобровский, уставшие играть за «Коламбус». В итоге Панарин получил прекрасное предложение от «Рейнджерс», а Бобровский выбрал «Флориду». И, судя по всему, прогадал.

«Пантеры» в текущем сезоне выступают кошмарно: оборона у команды попросту отсутствует как таковая, а Бобровский уже и сбился со счета количества шайб, которые он вытащил из сетки своих ворот. Игра с «Детройтом» стала для российского голкипера особенной.

Впервые в сезоне Бобровский провел матч на «ноль».

Сам Боб отразил 22 броска, хотя можно, конечно, списать это и на некоторое везение — над «Детройтом» в последние годы издеваются все, кому не лень. По сути работы у российского вратаря и не было: большинство щелков по его воротам наконец-то научились блокировать защитники, да и шайба преимущественно была в чужой зоне, где звено Александра Баркова просто разрывало оборону «Ред Уингз».

В итоге Барков записал на свой счет гол и передачу, а вот у российского форварда «Флориды» Евгения Дадонова не задалось — всего лишь два броска за 15 минут, но при этом показатель полезности составил аж «2».

Другие результаты игрового дня регулярного чемпионата НХЛ:

«Даллас Старз» — »«Монреаль Канадиенс» — 4:1

«Коламбус Блю Джекетс» — «Калгари Флэймз» — 0:3

«Баффало Сэйбрз» - «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:1

«Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз» — 5:2

«Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш» — 3:0

«Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ

«Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5