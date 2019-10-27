У Медведевой не было шансов: как устрашает Трусова

В канадском Келоуне завершился второй этап Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне. Наибольший интерес представляли соревнования женщин-одиночниц, где выступили россиянки Александра Трусова и Евгения Медведева, а также японка Рика Кихира. Ученица Этери Тутберидзе, проводившая свой первый этап престижной серии на взрослом уровне, в короткой программе стала только третьей, однако произвольный прокат не оставил сомнений относительно того, куда уедет золото.

15-летняя Трусова заявила в произвольный номер сразу четыре четверных прыжка, что не так давно успешно продемонстрировала на турнире в Японии. С четверного сальхова, стоявшего в программе первым, россиянка упала, однако лутц в четыре оборота, а также каскады четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + тройной сальхов через ойлер получились чисто.

Спортсменка после выступления рассказала, что довольно часто совершает ошибку на первом прыжке, поэтому для нее это откровением не стало, благодаря чему удалось собраться и чисто откатать оставшуюся часть номера.

«Мы очень много работаем на тренировках, и я часто падаю с первого прыжка и дальше стараюсь собрать оставшуюся программу. На соревнованиях получилось тоже собраться», — приводит слова россиянки Sport24.

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По итогам проката чемпионка мира среди юниоров набрала космические 166,62 балла (по сумме двух программ — 241,02), а оценка за технику превысила сотню. Таких баллов женское фигурное катание еще не видело, что позволило Трусовой побить сразу два мировых рекорда, ранее принадлежавших ей самой.

«В целом я довольна своим выступлением. Немного расстроилась тем, что не получился сальхов. Я буду работать над элементами и над вращением и постараюсь в следующий раз улучшить его», — заверила она.

Just like that! Alexandra Trusova lays down an astonishing technical content to take the Free Skating! #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/oW9xSzFMbl — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 26, 2019

Уже на пресс-конференции подопечная Тутберидзе сообщила, что находится в стадии активного изучения еще одного элемента ультра-си — акселя в три с половиной оборота, который исполняет не так много девушек в мире. Тем не менее в короткой программе этот прыжок разрешен, когда как четверные можно исполнять только в произвольной, из-за чего Трусова и оказалась третьей после первого дня соревнований. По словам фигуристки, у нее есть прогресс с освоением трикселя.

«Сейчас стал получаться лучше. Чисто его еще не делала. Иногда падаю, иногда степ-аут. Но в целом прогресс есть», — сообщила Трусова.

На Skate Canada с тройным акселем каталась Кихира. На первом прыжке японка оступилась, однако в каскаде с двойным тулупом элемент получился на плюсы. Но даже это не позволило ей в конечном итоге рассчитывать на золото: 148,98 балла за произвольную программу и 230,33 в сумме — отставание от россиянки, заработавшей еще и не самые высокие компоненты с одним заваленным квадом, составило более 11 пунктов. Это еще и при том, что после короткой программы Трусова проигрывала японке чуть больше семи очков.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова отметила в том числе собранность Трусовой, которая смогла сделать три четверных при падении на первом.

«У Саши была мечта, и она еще в это играет, она делает мировые рекорды. Вот так, как она сделала ручкой, она мечтала эти 100 баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного. Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки», — сказала специалист в интервью РИА «Новости».

Не смогла побороться за медали еще одна россиянка — Евгения Медведева. Подопечная Брайана Орсера выступала практически перед домашней публикой, что, однако, не уберегло ее в короткой программе от падения и массы ошибок с итоговым шестым местом.

«Честно говоря, я даже не знаю, что случилось вчера, поэтому мы были так расстроены. Мы проделали отличную работу за последние две с половиной недели. Я чувствовала себя уверенно на тренировках, на шестиминутной разминке и даже во время проката. Я не нервничала», — попыталась объяснить неудачу спортсменка на пресс-конференции.

В произвольном номере ей удалось собраться, и прокат в целом получился чистым, если не брать вечную проблему фигуристки с неправильным ребром на лутце, что не ускользнуло от глаз судей.

146,73 балла за произвольную программу и 209,62 в сумме — это только пятое место. В очередной раз Медведева подтвердила, что без знания прыжков ультра-си в современном фигурном катании конкурировать нельзя.

«Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то великолепное или необычное. Чистая произвольная программа — это нормально для меня, я делаю так каждый день на тренировках. Лучше или хуже, но обычно чисто. Этот прокат — обычный, не хороший и не плохой, в короткой же было необычно», — считает Медведева.

Полностью не получился этап у третьей представительницы России — Серафимы Саханович. После короткого номера она была седьмой, а в итоге стала только восьмой (175,97 балла). В произвольной программе 19-летняя ученица Ангелины Туренко допустила ряд грубых помарок, а в зоне «kiss and cry» едва сдерживала слезы. На отбор в финал Гран-при рассчитывать она вряд ли сможет.

«Не понимаю, что произошло, была полностью спокойна. Ноги были легкие, не сели к концу программы, как это бывало до этого на соревнованиях. Спокойно прыжки делала, каскады просто… Причем все прыжки нормальные именно те прыжки, которые с каскадами должны были быть я просто вниз нырнула туда лицом и не сделала из этого ни одного каскада 3-3», — сказала она после соревнований.

Итоговая турнирная таблица:

1. Александра Трусова (Россия) – 241,02 (мировой рекорд)

2. Рика Кихира (Япония) – 230,33

3. Ю Ен (Южная Корея) – 217,49

4. Брэди Теннелл (США) – 211,31

5. Евгения Медведева (Россия) – 209,62

6. Марин Хонда (Япония) – 179,26

7. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 176,93

8. Серафима Саханович (Россия) – 175,97

9. Алексия Паганини (Швейцария) – 166,20

10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 164,34

11. Алисия Пино (Канада) – 161,37

12. Вероника Малле (Канада) – 147,79