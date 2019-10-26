Будет ли камбэк: Трусова и Медведева в Канаде. LIVE

Ошибка на тройном лутце, чистый каскад двойной аксель + тройной тулуп, падение на тройном флипе, хороший тройной риттбергер. Во второй части программы исполнила двойной аксель, комбинацию тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер. Именно вторая часть, к слову, понравилась намного больше. Интересная у кореянки хореография, хотя и не все получилось.
Ким Йе Лим закрывает первую разминку!
113,34 балла. Показывает всем видом россиянка, что не полностью она довольна своим прокатом.
Уверенные тройной флип, двойной аксель, тройной лутц — с поднятыми руками! Обидная ошибка при заходе на аксель, в итоге получился только один оборот. На тройном сальхове и тройном риттбергере тоже помарки, зато чистая комбинация тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп. Хорошее начало, но вот на весь прокат Саханович, к сожалению, не хватило. По мелодичности, правда, это пока лучшее выступление за сегодня.
Серафима Саханович представляет свой номер! Удачи!
105,52 балла не позволяют ей сместить японку с первого места. Разочарована Паганини.
Упала на первом же прыжке — тройном лутце, но собралась, сделав каскад тройной лутц + тройной тулуп. Тройной сальхов с небольшим недокрутом, тройной риттбергер с ошибкой на приземлении, чистый каскад тройной тулуп + двойной тулуп, двойной аскель на плюсы. Не оставил цельного впечатления номер Алексии, сосредоточена исключительно на прыжках она была, хотя и старалась.
Алексия Паганини появляется на льду со своей программой!
Долго смотрели судьи элементы Пино, итоговые баллы — 103,78 балла. Довольна она.
Первый каскад с двойным акселем с помаркой сделала, но тут же чисто прыгнула второй, более сложный. Тройной лутц хорошо получился, тройной тулуп и тройной риттбергер не сделала, комбинация через ойлер — с помаркой. Очень уж много ошибок себе позволила канадская фигуристка. Артистизм тоже не слишком понравился, много хаотичных движений.
Алишия Пино появляется на льду!
Солидно набирает японка — 120,06 балла. Но, если бы засчитали финальное вращение, было бы больше.
Практически все прыжки оказались тройными, получилось у японки без серьезных ошибок откататься — даже удивительно, учитывая то, что с травмой она была. Особенно понравились тройной риттбергер, а также скольжения. Да еще и публику зажгла — то ли ее так любят в Канаде, то ли «Ла-Ла Ленд». Хороший номер, хотя и слегка сумбурный.
Чемпионка мира среди юниоров Марин Хонда на льду! Катается под саундтрек из «Ла-Ла Ленда».
95,89 балла получает Вероник. Не самые хорошие оценки даже для ее уровня.
Падения на тройном флипе и тройном риттбергере, чистые двойной аксель, тройной тулуп, двойной сальхов, каскады тройной тулуп + двойной тулуп и двойной аксель + двойной тулуп. Не самый интересный прыжковый набор (да еще и исполненный плохо), мелодичности и динамики тоже не хватило. Не впечатлила канадка.
Вероник Малле открывает сегодняшнее шоу! Поехали!
Первая группа участников выходит на разминку: Вероник Малле (Канада), Марин Хонда (Япония), Алишия Пино (Канада), Алексия Паганини (Швейцария), Серафима Саханович (Россия), Ким Йе Лим (Южная Корея).
В женском турнире пока лидирует Рика Кихира, опередив в том числе и идущую второй 15-летнюю кореянку Ен Ю. Но посмотрим, что японка сможет противопоставить четверным прыжкам Трусовой в произвольной программе. Это должно быть очень интересное противостояние.
Стоит отметить, мало кто верит в то, что серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Медведева сумеет попасть в тройку лидеров. Для этого должно произойти как минимум чудо. А вот ее провал в короткой программе Татьяна Тарасова объясняет волнением. «Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения», — приводит слова специалиста ТАСС.
На этапе в Канаде выступают три российских фигуристки. Во столько они покажут свои прокаты — время московское: 23:38 — Серафима Саханович 0:09 — Евгения Медведева 0:33 — Александра Трусова.
Вот так вот распределились первые шесть мест по итогам короткой программы. Александра Трусова идет третьей, однако козырем фигуристки являются четверные прыжки, которые она намерена продемонстрировать в произвольной. Евгения Медведева занимает шестую позицию, в своей короткой программе она допустила слишком много ошибок.
Прокаты начнутся в 23.00 мск.
На втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне женщины показывают произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.