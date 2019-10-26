Будет ли камбэк: Трусова и Медведева в Канаде. LIVE

Стоит отметить, мало кто верит в то, что серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Медведева сумеет попасть в тройку лидеров. Для этого должно произойти как минимум чудо. А вот ее провал в короткой программе Татьяна Тарасова объясняет волнением. «Тяжело сказать, почему так произошло. Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения», — приводит слова специалиста ТАСС.